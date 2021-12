Hier gibt es die LVZ-Wochenend-Reportage zum Anhören

Leipzig

Die Krankenhäuser in Leipzig und der Umgebung sind voll, die Einsätze haben zugenommen: Rettungsdienste stehen in der Pandemie vor vielen Herausforderungen. LVZ-Reporterin Denise Peikert hat die Leitstelle der Feuerwehr in Leipzig für einen Tag besucht und sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. Die vielen spannenden Einblicke können Sie in ihrer Reportage nachlesen – und auch hören.

Denn den Artikel „Funktioniert der Rettungsdienst auch in der Pandemie?“ gibt es nicht nur auf LVZ.de, in der gedruckten LVZ-Wochenend-Ausgabe oder im E-Paper zu lesen – sondern auch zu hören.

Die Reportage zum Anhören

Den Text von Denise Peikert zum Nachlesen finden Sie hier.

Von LVZ