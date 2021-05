Leipzig

Leipzig lockert sich – immer mehr ist möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt stabil unter der kritischen Grenze von 100. Auch für Kultur- und Freizeitstätten heißt das: Das monatelanger Schließung darf endlich wieder geöffnet werden. Wir geben sechs Tipps für Ausflüge und Unternehmungen, die jetzt in Leipzig wieder möglich sind.

1. Der Panorama-Tower

Leipzig von oben und in 360 Grad: Das ist ab dem 21. Mai wieder möglich. Die Dachterrasse des Panorama-Towers hat am Freitag bereits erste Besucherinnen und Besucher in luftiger Höhe empfangen. Nach einer kurzen Fahrstuhlfahrt sowie einem kleinen Eintrittsgeld kann nach vorheriger Anmeldung und mit einem negativen Corona-Test ein Drink mit grandioser Aussicht über die Stadt genommen werden.

2. Leipziger Museen

Die Leipziger städtischen Museen öffnen am 21. Mai wieder ihre Türen. Kunstinteressierte können beispielsweise im Museum der bildenden Künste (MdbK) eine Einzelausstellung des Fotokünstlers Andreas Gursky besuchen. Auch Grassimuseum, Panometer und Naturkundemuseum freuen sich auf Besucherinnen und Besucher. Infos zu den aktuellen Öffnungsplänen sowie zu Hygienevorschriften und zur Terminanmeldung gibt es auf den Webseiten der Museen.

3. Stadtführungen

Auch geführte Touren durch die Stadt sind wieder möglich. Nicht nur Touristen können die Messestadt dabei richtig kennenlernen. Auch Leipzigerinnen und Leipziger können bei einem Rundgang mit Nachtwächter Bemme oder auf dem Leipziger Literaturrundgang neue Facetten ihrer Stadt entdecken. Vorherige Anmeldung, negativer Test und Kontakterfassung sind auch hier Voraussetzung.

4. Der Leipziger Zoo

Kein Geheimtipp, aber dennoch eine Empfehlung, die auf dieser Liste nicht fehlen darf: Bereits in den vergangenen Tagen war der Andrang vor dem Leipziger Zoo, der am 10. Mai öffnete, groß, und das nicht zu Unrecht. Mit dem fortschreitenden Um- und Ausbau der Gehege vor allem im neuen Südamerika-Bereich bietet der Zoo auch all jenen etwas Neues, die ihn in den letzten Jahren regelmäßig besuchten, 2020 jedoch eine Corona-Pause gemacht haben. Lediglich die Innenbereiche sind nach wie vor zu.

Die umzäunten Bereiche des Wildparks bleiben im Übrigen vorerst weiter geschlossen. Da der Park formal als Zoo gilt, müssten Einlasskontrollen durchgeführt werden, die personell nicht zu stemmen seien, so die Stadt.

5. Der Stadthafen

Seit Samstag, dem 15. Mai, sind im Stadthafen wieder geführte Kanutouren und Motorbootrundfahrten möglich. Stadthafen-Chef Jan Benzien leitet sie höchstpersönlich. Ein tagesaktueller Negativtest sowie eine Maske sind Pflicht, maximal zehn Personen können an einer Tour teilnehmen. Der Bootsverleih allerdings bleibt bis auf Weiteres dicht.

Von diesem Wetter träumen wir zwar gerade noch, aber trotzdem öffnen wir morgen unsere Aussengastronomie für euch! Ein... Posted by Stadthafen Leipzig on Friday, May 14, 2021

6. Der Botanische Garten

Das Außengelände des Botanischen Gartens ist seit Donnerstag, dem 13. Mai wieder geöffnet. Eine Voranmeldung online oder telefonisch ist nötig, zudem muss auch hier ein aktueller Negativtest vorgelegt werden. Einem gemütlichen Spaziergang durch Grün, das man sonst nicht zu sehen bekommt, steht damit nur wenig im Weg. Kleine Einschränkung: Die Gewächshäuser sollen erst ab 5. Juni wieder zugänglich sein.

7. Das Völkerschlachtdenkmal

Ein gelegentlicher Besuch des bekannten Leipziger Wahrzeichens – ob nun innen oder außen – lohnt immer mal wieder. Musste das Völki in den vergangenen Monaten wie alle anderen Kulturstätten dichtmachen, ist ein Besuch des Innenbereichs seit Samstag, dem 15. Mai wieder möglich. Im Anschluss kann man, zumindest bei gutem Wetter, noch ein oder gleich mehrere Runden um den „See der Tränen“ drehen.

Von CN