Hier kommt der neue Elektrobus der LVB

Leipzig

Auf einem Spezialtieflader rollte er in die Messestadt: Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) haben am Montag ihren ersten Elektrobus in Empfang genommen. Insgesamt 21 Fahrzeuge mit reinem Stromantrieb hat das kommunale Verkehrsunternehmen beim Hersteller VDL Bus & Coach Deutschland GmbH bestellt. Produziert werden die E-Busse im belgischen Roeselare. Sie sollen voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres schrittweise auf den Linien 74, 76 und 89 im Einsatz sein, sagte Pressesprecher Marc Backhaus der LVZ.

Der erste Bus werde nun zunächst für Schulungszwecke eingesetzt, ebenso wie der zweite, der im Januar erwartet wird. „Wir machen unser Personal und den Betriebshof in Lindenau für den Elektrobus fit und gehen davon aus, dass wir im Sommer 2021 den Bus-Port in Betrieb nehmen können, ebenso wie die Schnellladestationen an den Endhaltestellen“, so Backhaus.

Anzeige

Geräuschsimulator und USB-Ladedosen

Je nach Witterung können die neuen, zwölf Meter langen Busse bis zu 150 Kilometer ohne Aufladung durch Leipzig fahren. Sie werden laut LVB mit Ökostrom betrieben, sind mit Abbiegeassistenten ausgestattet und simulieren bei niedrigen Geschwindigkeiten ein Geräusch, das einem Verbrennungsmotor ähnelt, um Fußgänger zu warnen. Viele Sitzplätze sind mit USB-Ladedosen ausgestattet, an denen das Handy aufgeladen werden kann. Die Busbatterien mit einer Kapazität von 216 kWh sind in weniger als einer Stunde voll – mit speziellen Ladevorrichtungen auf den Dächern der Fahrzeuge.

Je nach Witterung können die neuen, zwölf Meter langen Busse bis zu 150 Kilometer ohne Aufladung durch Leipzig fahren. Quelle: LVB

Samt der notwendigen Lade- und Technikinfrastruktur werden 15,5 Millionen Euro investiert, gefördert von Bund und Land. Der auf Elektrobusse spezialisierte Hersteller VDL mit Hauptsitz in den Niederlanden setzte sich bei einer 2018 gestarteten europaweiten Ausschreibung durch. Zuvor hatten die LVB für einen Test mit dem Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme bereits zwei Elektrobus-Prototypen auf der Linie 89 im Einsatz.

E-Busse auch für Linie 60 in Planung

Perspektivisch soll auch die Linie 60 der LVB auf Elektroantrieb umgestellt werden. Auf dieser Stadtbus-Linie sollen Elektro-Gelenkbusse zum Einsatz kommen. Hierfür gebe es eine weitere Ausschreibung, so Backhaus. Die Lieferung der ersten Fahrzeuge wird bis zum Jahr 2022 erwartet.

Haben auch schon USB-Ladeanschlüsse (unten links): Die neuen LVB-Dieselbusse. Quelle: Andre Kempner

Die LVB wollen jedoch weiterhin auf einen Mix aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Elektrobussen setzen. In diesem Jahr gab es noch eine Lieferung von 50 neuen Dieselbussen vom polnischen Hersteller Solaris. Auch hierfür wurden rund 15 Millionen Euro investiert. Der USB-Anschluss fürs Handy ist ebenfalls inklusive.

Von Robert Nößler