Hier wird am Donnerstag in Leipzig geblitzt

Leipzig

Autofahrer in Leipziger müssen sich am Donnerstag an verschiedenen Orten auf Geschwindigkeits-Überprüfungen gefasst machen. Am Vormittag stehen die Tempomesser an diesen Orten in der Messestadt.

Pfaffendorfer Straße

Ranstädter Steinweg

Eutritzscher Straße

Bosestraße

Goethesteig

Lößniger Straße

Straße Wundtstraße

Georg-Maurer-Straße

Brandvorwerkstraße

Kohlenstraße

Meusdorfer Straße

Straße Wolfgang-Heinze-Straße

Seehausener Straße

Gypsbergstraße

Coppistraße

Lützowstraße

Altenburger Straße

Schleußiger Weg

Weg Kurt-Eisner-Straße

Nachmittags gilt hier besondere Vorsicht:

Sommerfelder Straße

Martinstraße

Baalsdorfer Straße

Straße Engelsdorfer Straße

Oststraße

Am Güterring

Kolmstraße

Russenstraße

Bernhard-Kellermann-Straße

Willi-Bredel-Straße

Connewitzer Straße

Straße Probstheidaer Straße

Straße Südtangente

Max-Liebermann-Straße

Olbrichtstraße

Landsberger Straße

Althener Straße

Straße Arnoldplatz

Großpösnaer Straße

Riesaer Straße

Auch außerhalb von Leipzig wird am Donnerstag fleißig geblitzt:

B 184, Abzweig Rackwitz ; Vogelgesang

Von anzi