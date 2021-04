Leipzig

Wer zu schnell fährt, muss in Leipzig an diesen Orten mit einem Bußgeld rechnen. Das Leipziger Ordnungsamt kontrolliert an folgenden Stellen im Stadtgebiet die Einhaltung des Tempolimits. Hier wird am Montag, 19. April, geblitzt:

Vormittags: Breitenfelder Straße, Hans-Oster-Straße, Landsberger Straße, Heinrich-Budde-Straße, Stahmelner Straße, Travniker Straße, Neue Hallesche Straße, Tresckowstraße, Plautstraße, Weimarer Straße, Saarländer Straße, Dr.-Herrmann-Duncker-Straße, Bornaische Straße, Kohlenstraße, Bernhard-Göring-Straße, Wolfgang-Heinze-Straße, Wurzner Straße, Theodor-Heuss-Straße, Klettenstraße, Arnoldplatz

Nachmittags: Händelstraße, Muldentalstraße, Liebertwolkwitzer Straße, Chemnitzer Straße, Klingenstraße, Gießerstraße, Wiprechtstraße, Groitzscher Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße, Wielandstraße, Diezmannstraße, Uhlandstraße, Karl-Siegismund-Straße, Reichpietschstraße, Täubchenweg, Dresdner Straße, Cottaweg, Am Sportforum, Otto-Schmiedt-Straße, Zöllnerweg

Die Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an, und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.

