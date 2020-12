Hier wird man in Leipzig seinen Weihnachtsbaum los

Leipzig

Weihnachten 2020 ist Geschichte. Da stellt sich so manchem – früher oder später – die Frage: Wohin mit meinem Weihnachtsbaum? Wie jedes Jahr können Leipziger ihr Exemplar ab sofort an über 170 Ablagestellen in der Messestadt los werden. Weil die Bäume von der Stadtreinigung abgeholt und kompostiert werden sollen, müssen vor der Abgabe unbedingt Plastiktöpfe und Kugeln, Lametta sowie jeglicher anderer Baumbehang entfernt werden. An diesen Stellen können Sie Ihren Baum entsorgen:

04109

Reichsstraße Nr. 11-13

Nr. 11-13 Ferdinand-Lassalle-Straße – gegenüber Davidstraße, neben Litfaßsäule

– gegenüber Davidstraße, neben Zentralstraße – Wiese gegenüber Nr. 7

04103

Roßplatz 11 – Rückseite vom Ringcafé Mitte

Straße des 18. Oktober – Wiese gegenüber Nr. 10

Täubchenweg / Spohrstraße

Tarostraße / Dösner Weg

Brandenburger Straße 21 – OBI-Parkplatz (umzäunter Bereich neben dem

orangen Container)

04107

Grassistraße / Haydnstraße

Lößniger Straße 7 – Wertstoffhof *

04105

Friedrich-Ebert-Straße – Parkplatz neben ehem. Schwimmstadion,

– Parkplatz neben ehem. Schwimmstadion, Glassammelplatz

Karl-Rothe-Straße / Balzacstraße – Mittelinsel

/ Balzacstraße – Mittelinsel Michaelisstraße / Nordplatz Wiese

04347

Ossietzkystraße / Robert-Blum-Straße – gegenüber Nr. 1

– gegenüber Nr. 1 Bästleinstraße 8 – Apotheke

Bertolt-Brecht-Straße / Löbauer Straße

/ Kohlweg – Wiese gegenüber Nr. 36

Friedrichshafner Straße / Wilhelm-Busch-Straße – Trafohaus

04357

Friedrichshafner Straße / Otto-Michael-Straße

Stralsunder Straße / Ziolkowskistraße Nordost

04349

Cleudner Straße / Ziustraße – Glassammelplatz

Klingenthaler Straße / Freiberger Straße – Trafohaus

– Wiese an der Spitze Hohenheidaer Straße / Hinter dem Dorf

04315

Klasingstraße / Husemannstraße – Wiese

Dornbergerstraße / Hildegardstraße

04318

Gregor-Fuchs-Straße 47 – neben Glassammelplatz

47 – neben Leonhard-Frank-Straße / Louis-Fürnberg-Straße – Glassammelplatz

/ – Leonhard-Frank-Straße / Rosmarinweg – Glassammelplatz an Bushaltestelle

04328

Döllingstraße 29 a – Wertstoffhof *

* Geithainer Straße 13 – Wertstoffhof *

04329

Gundermannstraße / gegenüber Nr. 23 – Wiese neben Trafohaus

Heiterblickallee / Ahornstraße

/ Ahornstraße Heiterblickallee / Am Vorwerk

/ Am Vorwerk Heiterblickallee / Hainbuchenstraße

/ Hainbuchenstraße Klettenstraße / Kreuzdornstraße – Wiese am Sportplatz

Dachsstraße 18 / Maulwurfweg – Wiese gegenüber

Rotfuchsstraße Nr. 19 – Wiese

04316

Albrechtshainer Straße – Wiese gegenüber Nr. 82

Engelsdorfer Straße – Wendeschleife neben Haus Nr. 65

– Wendeschleife neben Haus Nr. 65 Willmar-Schwabe-Ring – Glassammelplatz Ost

Ost Gottfried-Jähnichen-Weg – neben Glassammelplatz rechts Wiese

04319

Arnoldplatz 20 – Glassammelplatz

Hans-Weigel-Straße – Glassammelplatz

– Schulweg 4 – Wertstoffhof *

* Dorfstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 27 zw. Bushaltestelle u. Feuerwache

Althener Anger / Zum Althener Sportplatz – Glassammelplatz

Friedrich-List-Straße – Wiese neben Haus 2a/b

– Wiese neben Haus 2a/b Hersvelder Straße/ Am Ochsenwinkel – Glassammelplatz

Oertgering – an Böschung ca. 30 m von Prof.-Andreas-Schubert-Straße

04317

Holsteinstraße / Lipsiusstraße – Wiese

04299

Schönbachstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 52

Thiemstraße / Vàclav-Neumann-Straße – Wiese

04289

Augustinerstraße 8 – Wertstoffhof *

* Lene-Voigt-Straße – gegenüber Nr. 2, Wiese neben Müllbox

– gegenüber Nr. 2, Wiese neben Müllbox Schweizerbogen – Wiese gegenüber Haus 56/58

Paul-Flechsig-Straße – Wiese gegenüber Haus Nr. 21

– Wiese gegenüber Haus Nr. 21 Schwarzenbergweg / Cervantesweg

04288

An der Eisenbahn / Bahnhof – Glassammelplatz

Carl-Munde-Straße – Glassammelplatz

– Güldengossaer Straße – gegenüber Nr. 18

Großpösnaer Straße – Glassammelplatz gegenüber Haus Nr. 30

– gegenüber Haus Nr. 30 Störmthaler Straße / Wiesengrund – Glassammelplatz

– Grenzstraße / Stötteritzer Landstraße – Wiese neben Haus Nr. 1

Liebertwolkwitzer Straße 39 – Wertstoffhof *

39 – * Walter-Heise-Straße / Blöcke – Glassammelplatz

/ Blöcke – Zuckelhausener Ring – Grünfläche hinter Schlosserei

04275

Arthur-Hoffmann-Straße / Scharnhorststraße

/ Scharnhorststraße Fockestraße – links neben Aufgang zum Fockeberg

04277

Arno-Nitzsche-Straße – Wiese gegenüber Nr. 15

– Wiese gegenüber Nr. 15 Hildebrandstraße – Glassammelplatz an der Schule

an der Schule Kochstraße – Wiese gegenüber Nr. 110

– Wiese gegenüber Nr. 110 An der Märchenwiese – Glassammelplatz an der Schule

an der Schule Rübezahlweg – Litfaßsäule

04279

Bernhard-Kellermann-Straße – Trafohaus

– J.-R.-Becher-Straße 13 – Wertstoffhof *

* Liechtensteinstraße / Karl-Jungbluth-Straße

Eigenheimstraße – gegenüber Nr. 20

Georg-Maurer-Straße – Parkplatz

04229

Erich-Zeigner-Allee – zwischen Haus 74 u. 80, rechts neben Kleiderbox

Merseburger Straße / Lauchstädter Straße – Wiese

/ – Wiese Siemensstraße / Gerhardstraße

Dieskaustraße 133 – Wertstoffhof *

* Rolf-Axen-Straße – Wiese neben Haus Nr. 13

04207

Gärtnerstraße 36 – Wertstoffhof *

* Herrmann-Meyer-Straße – Grünfläche / Rondell

– Grünfläche / Rondell Brambacher Straße / Berkaer Weg

/ Berkaer Weg Krakauer Straße 2 – Wertstoffhof *

2 – * Am Grund 2 – Trafohaus

Basteistraße / Schrammsteinstraße

Binzer Straße / Straße am See

/ Straße am See Brackestraße 39 / Seffnerstraße 18 – Wiese

Königsteinstraße – Wiese an Nr. 9 West

Lausener Dorfplatz – Wiese gegenüber Haus Nr. 13a

Miltitzer Allee 5 / Pfaffensteinstraße 21 – Wiese

Selliner Straße / Zingster Straße

/ Zingster Straße – Wiese gegenüber

– Wiese gegenüber Zur Heide / Am Sonneneck (Neubaugebiet Lausen)

04249

Arthur-Nagel-Straße / Otto-Militzer-Straße

/ Schmetterlingsweg / Lipinskistraße – Wiese

Dieskaustraße / 100 m links neben Aral-Tankstelle Nr. 483 a – Unbedingt 100m

Abstand zur Tankstelle einhalten

einhalten Seumestraße / Göhrenzer Straße – Glassammelplatz (Knautkleeberg-Knauthain)

(Knautkleeberg-Knauthain) Knautnaundorfer Anger – Wiese ( Hartmannsdorf-Knautnaundorf )

) Rehbacher Anger 23 B – Glassammelplatz an der Feuerwehr ( Hartmannsdorf-Knautnaundorf )

04205

Am Schwalbennest – Parkplatz gegenüber Haus Nr. 5

Schönauer Ring – Wiese zw. Haus Nr. 13 und 15

Alte Burghausener Straße / Sackgasse – Wiese gegenüber Glassammelplatz

/ Sackgasse – Wiese gegenüber Marsweg / Saturnstraße

Neue Leipziger Straße – Trafohaus gegenüber Nr. 3

– gegenüber Nr. 3 Saturnstraße – Parkplatz gegenüber Nr. 59

Titaniaweg – vor Schule – Wiese gegenüber Haus Nr. 7

Uranusstraße 112/114

Uranusstraße 80 – Trafohaus

Wegastraße / Andromedaweg – Wiese

Am Bahnhof – Wiese gegenüber Glassammelplatz West ( Miltitz )

West ( ) Auenweg – Glassammelplatz gegenüber Nr. 31 ( Miltitz )

04209

Asternweg – Litfaßsäule gegenüber Nr. 23

gegenüber Nr. 23 Dahlienstraße 101 – Glassammelplatz

Nelkenweg 13 / Asternweg 51

Weißdornstraße 7 – Wiese vordere Ecke West

Alte Salzstraße 155 – Wiese links neben dem Haus

Am Kirschberg 29 – Litfaßsäule

Breisgaustraße – Parkplatz gegenüber Seniorenwohnheim

Breisgaustraße – Wiese gegenüber Nr. 29

Heidelberger Straße / Offenburger Straße

/ Offenburger Straße Mannheimer Straße / Ratzelstraße – Wiese

/ Ratzelstraße – Wiese Potschkaustraße – Parkplatz gegenüber Nr. 36

Ringstraße – gegenüber Nr. 67

Ringstraße 171 – Glassammelplatz West

04177

Friesenstraße / Rietschelstraße – Wiese

Gellertplatz – Wiese gegenüber Haus Nr. 2

Lützner Straße / Dürrenberger Straße

04179

Morgensternstraße / Beckerstraße – Wiese

Ellernweg – Platz 20 m neben Haus Nr. 12

Gaußstraße / Heimteichstraße – Wiese gegenüber Haus Nr. 40

Pfingstweide / Heimteichstraße – Glassammelplatz

Rathenaustraße / Pfingstweide – Glassammelplatz

04178

Auenstraße / Leipziger Straße – Parkplatz neben Kleiderbox

– Parkplatz neben Heinrich-Heine-Straße / Bielastraße – Wiese gegenüber Haus

/ Bielastraße – Wiese gegenüber Haus Ludwig-Jahn-Straße – Sportplatz gegenüber Haus Nr. 2

– Sportplatz gegenüber Haus Nr. 2 Am Osthang / Gellertstraße

Plantagenweg – Parkplatz, neben Kleiderbox

Sportplatzweg / Weinberg – Wiese am Trafohaus

Zum Bahnhof – Glassammelplatz am Bahnhof

04159

Erika-von-Brockdorff-Straße / Yorckstraße 41 – Glassammelplatz

/ Yorckstraße 41 – Hans-Beimler-Straße / Christoph-Probst-Straße

/ Auenseestraße – Grünfläche am Trafohaus

Damaschkestraße / Buchfinkenweg – gegenüber am Bahndamm ablegen

Linkelstraße / Stammerstraße – Glassammelplatz

Stahmelner Straße 88 – gegenüber Garagen

Am Bauernsteg – Wiese gegenüber Haus Nr. 7

Am Eselshaus / hinter der Schule – Glassammelplatz

Am Pfingstanger 11 – Wertstoffhof *

* Elsterberg – gegenüber Nr. 6, Glassammelplatz

– gegenüber Nr. 6, Radefelder Weg / Bahnstraße – an der Malteser Kleiderbox

Windmühlenweg / Narzissenweg – Glassammelplatz

04158

Gartenwinkel – Glassammelplatz am Trafohaus

am Karl-Marx-Platz – Glassammelplatz

Parkring – Breitenfeld , Glassammelplatz

, Triftsiedlung – Glassammelplatz

Zur Lindenhöhe – Wiese gegenüber Kantor-Hase-Straße

04155

Kickerlingsberg / Ehrensteinstraße – Wiese

Möckernsche Straße / Eisenacher Straße – Wiese hinter Litfaßsäule

04157

Heinrich-Budde-Straße – gegenüber Nr. 29

– gegenüber Nr. 29 Ludwig-Beck-Straße / Breitenfelder Straße – Grünanlage

/ – Grünanlage Bremer Straße / Sylter Straße

/ Max-Liebermann-Straße 97 – Wertstoffhof *

97 – * Sylter Straße / Wehrmannstraße

04129

Bernburger Straße – gegenüber Nr. 4

– gegenüber Nr. 4 Coppistraße – gegenüber Nr.19 – Litfaßsäule

04356

Am Ring – Wiese Dorfteich

An der Hauptstraße / Am Anger

Dingolfinger Straße / Wiese rechts neben Haus Nr. 150

/ Wiese rechts neben Haus Nr. 150 Göbschelwitzer Straße / Teichweg

04158

Birkenring / Ecke Mittelring

Nordweg – Glassammelplatz

Stentzlerstraße / Brentanostraße

Bis zum 31. Januar 2021 können die Bäume an den aufgeführten Stellen abgelegt werden.

