Leipziger Feuerwehrmann: „Wir schreiben Geschichte“

Leipzig

Ein verletzter Bauarbeiter im 24. Stock, eine psychisch kranke Frau auf dem Dach – bisher hatte die Feuerwehr in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba keine technische Handhabe, diese Menschen zu retten. Die Leipziger Feuerwehr bildet nun erstmals Höhenretter aus der afrikanischen Partnerstadt aus, verbessert zudem die Einsatzmöglichkeiten im Atemschutz und in der Technischen Hilfe. „Für uns ist das eine Ehre“, sagt Danny Huhn (34), Brandmeister in der hiesigen Feuerwache 5, der in der vergangenen Woche sieben äthiopische Kameraden in der Messestadt begrüßte.

Wie kam es, dass gerade Leipzig die Höhenrettung in Addis Abeba aufbaut?

Im Herbst 2017 bekamen wir die Info, dass sich eine Delegation aus Addis Abeba bei uns mehrere Wachen ansieht. Wir Höhenretter haben damals eine Übung im Kraftwerk Nord in der Eutritzscher Straße organisiert. Die Delegation war von der Professionalität und unserem Equipment total begeistert; davon, wie schnell und ruhig wir das durchgeführt haben. Das kannten sie so nicht.

Kurz darauf, im Februar 2018, haben Sie Addis Abeba kennengelernt.

Uwe Kortenhof, der das Projekt leitet und im Atemschutz ausbildet, Udo Weber, der für die Technische Hilfe verantwortlich ist, und ich haben die äthiopische Hauptstadt damals besucht. Addis Abeba hat nach Schätzungen mehr als fünf Millionen Einwohner. Da sind viele Hochhäuser einfach gebaut worden, ohne auf die Zufahrten zu achten. Aufstellflächen für Drehleitern sind oft gar nicht vorgesehen. Wenn sich ein Arbeiter im 24. Stock zum Beispiel bei einem Sturz die Beine bricht, dann ist das ein Fall für die Höhenrettung.

Und wie arbeitet die Feuerwehr dort?

Wir waren auf verschiedenen Wachen. Manche sind sauber und gepflegt. In anderen entdeckten wir hydraulische Rettungsgeräte mit einem Materialwert von mehreren tausend Euro, aber es gibt kein Know-how, um sie zu warten. Wir haben diese Missstände am letzten Tag klar angesprochen: Wir drei Leipziger mit zehn Äthiopiern – vom Kommandanten bis zum Einsatzleiter. Das hat eine lange Diskussion ausgelöst. Die Fehler wurden erkannt: in der Motivation, in der Anwendung – und dass es so sogar zu bedrohlichen Verletzungen der eigenen Leute kommen kann.

Wie schafft man es, eine Höhenrettung von Grund auf zu etablieren?

Wir bilden nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehr in der Höhenrettung aus: Struktur, Lagerung, Ausbildung: Alles ist dort festgeschrieben. Mindestens eine Höhenrettungsgruppe soll entstehen, bestenfalls sind es zwei. Nach drei Jahren wollen wir mindestens fünf äthiopische Ausbildungsleiter trainiert haben, die dann ihrerseits die Ausbildung fortführen. Dafür haben wir die Ausbildungsunterlagen ins Englische übersetzt. Vergangene Woche in Leipzig haben wir bereits den zweiten Lehrgang durchgeführt. Im Februar fliegen wir nach Addis Abeba und prüfen die Teilnehmer.

Das ist viel zusätzliche Arbeit.

Material und Reisekosten werden von der Bundesagentur Engagement Global mit 276 000 Euro gefördert. Aber natürlich habe ich, seit das Projekt läuft, jeden Tag damit zu tun. Wir arbeiten alle im 24-Stunden-Einsatzdienst und versuchen, möglichst viel in dieser Zeit zu erledigen. Aber manchmal sitzen wir bis Mitternacht, weil die Ausschreibung vor der Tür steht, noch diese oder jene E-Mail geschrieben oder der Gesamtplan kontrolliert werden muss. Es ist wirklich anstrengend. Deshalb wollen wir Erfolg. Wir bekommen von Katja Roloff vom Referat Internationale Zusammenarbeit und von der Branddirektion die nötige Unterstützung. Auch die Höhenrettungsausbilder Stephan Matzat, Martin Spangler und Daniel Saalmann sowie Torsten Heinig arbeiten mit vollem Einsatz.

Was motiviert Sie?

Wir sind alle Feuerwehrleute, verfolgen alle den gleichen Grundgedanken: Wir wollen Menschenleben retten. Das ist das höchste Gut. Egal, ob das nun in Stuttgart oder in Addis Abeba ist. Deshalb ist es eine Ehre für uns, in der Höhenrettung in Addis Abeba als erste Fuß zu fassen. Wir schreiben damit Feuerwehrgeschichte in Äthiopien. Wir sehen die Begeisterung und die professionelle Steigerung der Kollegen dort. Das schiebt uns an.

Von Stephanie von Aretin