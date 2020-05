Hilfe für Leipzigs Wirte – CDU will in diesem Sommer Freisitze vergrößern

Leipzig

Ab Freitag, 15. Mai, sollen die Gaststätten in Sachsen wieder öffnen dürfen. Details dazu sollen am Dienstag vom Kabinett beschlossen werden. Die CDU-Stadtratsfraktion will nun den von der Corona-Pandemie gebeutelten Wirten unter die Arme greifen. Sie hat beantragt, dass die Freisitze in der Saison 2020 auf öffentlichen Flächen der Stadt um bis zu 20 Prozent vergrößert werden können. Dabei muss freilich die Verkehrssicherheit beachtet werden.

Mehr Umsatz durch größere Fläche

„Wir wollen die unbürokratische Ausweitung der Nutzflächen für Freisitze, um den Wirten in Leipzig nach der schrittweisen Öffnung der Gastrobetriebe zu helfen. Mit einer größeren Fläche lässt sich das Geschäft schneller wieder ankurbeln und letztlich wird auch die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen erleichtert“, sagt CDU-Stadtrat Falk Dossin. Fraktionschef Frank Tornau: „Wo es möglich ist, wollen wir den Gastronomen mehr Spielraum geben.“ Die Stadt habe sich in den letzten Jahren zum Tourismusmagnet entwickelt und solle das auch bald wieder sein. Dazu benötige Leipzig das große Angebot der Gastronomie. „Den Wirten, die eine lange Durststrecke durchmachen mussten, können wir so schnell und unmittelbar beistehen”, so Tornau. In einer Eilentscheidung hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) bereits verfügt, dass in diesem Jahr die Gebühren für Freisitze (samt Verwaltungskosten) komplett erlassen werden.

Anzeige

Lesen Sie auch:

„Sie werden platziert“ – diese Regeln gelten ab Freitag in Sachsens Restaurants

Weitere LVZ+ Artikel

Gastwirte spielen sich das Lied vom Tod und geben den Löffel ab

Kneipen machen wieder auf – die Existenzsorgen bleiben

Von M.O.