Leipzig

In einer Vierer-WG ist ein Zimmer frei, in einem Eigenheim bei Taucha auch, zwei Schlafplätze werden sogar noch in einer 1-Zimmer-Wohnung angeboten. „Ich könnte temporär vielleicht auch ausziehen“, bietet der/diejenige an: Erste Hilfsangebote für Geflüchtete aus der Ukraine sind am Sonntag im Leipziger Linxxnet zu sehen. Das Abgeordneten- und Projektbüro der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Linke) hatte am Samstag zur Unterstützung für Menschen aus der Ukraine unter www.linXXnet.de/ukraine eine Wohnungsbörse freigeschaltet – und gleich eine Welle der Hilfsbereitschaft losgetreten.

Große Bereitschaft zu helfen

Der Entschluss zur Einrichtung der Plattform sei aus den vielen Angeboten entstanden, die das Linxxnet erreichten, heißt es. „In Leipzig gibt es eine große Bereitschaft, auch praktisch zu helfen. Das wollen wir unterstützen und die Menschen direkt miteinander in Kontakt bringen“, erklärte Juliane Nagel.

Suchende können direkt Kontakt aufnehmen

Unter der Internetadresse könnten Menschen Wohnungen, Zimmer oder andere Angebote für Menschen, die aus der Ukraine kommend Zuflucht suchen, online stellen. Suchende könnten so auch direkt Kontakt zu Bieterinnen und Bietern aufnehmen.

„Wir stehen ein für offene Grenzen für die jetzt Flüchtenden, egal welcher Nationalität, für eine unbürokratische Aufnahmen. Dafür wollen wir mit der Plattform einen Beitrag leisten“, so Nagel.

