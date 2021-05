Milch, Butter oder Nudeln: Wer am Vatertag Lebensmittel braucht, steht vielerorts vor verschlossenen Türen. Viele Supermärkte und Läden sind dicht. Welche Geschäfte trotzdem geöffnet sind, zeigt unser Überblick.

Wo Sie in Leipzig zu Himmelfahrt Lebensmittel kaufen können

