Leipzig

Zwölf besondere Fotos aus einem besonderen Jahr. Wir blicken mit einer kleinen Bilder-Galerie auf 2020 zurück.

Krawalle am Connewitzer Kreuz

Das neue Jahr beginnt in Leipzig mit schweren Krawallen. Linksautonome werfen in den ersten Stunden des 1. Januars am Connewitzer Kreuz Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Ein 38-jähriger Polizist wird schwer verletzt und muss im Krankenhaus notoperiert werden; drei weitere Beamte werden leicht verletzt. Der Eskalation folgt ein heftiges Nachbeben. Während linke Politiker der Polizei eine eskalierende Einsatztaktik vorwerfen, betont Polizeipräsident Torsten Schultze, man habe die Zurückhaltung erst aufgegeben, als die Beamten immer wieder angegriffen wurden. Die politische Debatte über Linksextremismus bestimmt auch den im Januar beginnenden OBM-Wahlkampf.

Anzeige

Bei den Krawallen am Connewitzer Kreuz werden Quelle: André Kempner

Elefantengeburt im Zoo

Endlich, nach etlichen Fehlversuchen und tragischen Geschichten rund um die Leipziger Elefantenzucht, geht für den Zoo ein Traum in Erfüllung: Am 11. Januar wird ein Elefantenbulle geboren und wenige Wochen später auf den Namen Kiran getauft. Nach anfänglichen Problemen mit der Gewichtszunahme entwickelt sich das Tier prächtig und wird schnell zum neuen Star im Leipziger Zoo. In den Sommermonaten bilden sich lange Schlangen vor dem Außengehege. Im Oktober gibt’s weiteren Zuwachs: Eine Herde Asiatischer Elefanten kommt aus dem Berliner Tierpark.

Baby-Elefant Kiran wird binnen kurzer Zeit zum neuen Star im Zoo. Quelle: André Kempner

Burkhard Jung bleibt Oberbürgermeister

Am 1. März stimmen die Leipziger erneut für Burkhard Jung (62, SPD) als Oberbürgermeister. Im zweiten Wahlgang setzt er sich knapp gegen ­ Sebastian Gemkow (42, CDU) durch. Den Wahlkampf haben neben den Connwitz-Krawallen vor allem Themen rund um die Infrastruktur bestimmt: die Aufteilung der Verkehrswege, Konzepte für mehr E-Mobilität, das 365-Euro-Ticket für Bus und Bahn sowie die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Der alte und der neue Chef im Rathaus: Burkhard Jung, hier mit seiner Frau Ayleena, bleibt Oberbürgermeister. Quelle: André Kempner

Die Buchmesse fällt aus

Das Coronavirus sorgt für den ersten heftigen Einschlag im Leipziger Veranstaltungskalender: Die Buchmesse wird am 3. März abgesagt. „So eine schwere Entscheidung mussten wir in den letzten sieben Jahrzehnten noch nie treffen“, sagt Buchmesse-Direkter Oliver Zille. Bei dieser Absage bleibt es nicht. Auf dem neuen Messegelände im Norden der Stadt findet das ganze Jahr 2020 über praktisch nichts mehr statt.

Das Messemännchen steht in der leeren Glashalle: Die Leipziger Buchmesse wird wegen des neuartigen Corona-Virus abgesagt. Quelle: Jan Woitas/dpa

Das letzte große Konzert

Die Band Deichkind gibt am 5. März in der Arena ein Konzert vor rund 10 000 Leuten. Eigentlich keine so besondere Nachricht – und eben doch. Denn es soll für lange Zeit der letzte große Hallen-Gig einer Band in der Messestadt bleiben. Bald gibt es nur noch kleinere Konzerte unter freiem Himmel. Auch Gewandhaus, Oper und Musikalische Komödie fahren im März runter – für die Kulturstadt Leipzig eine Katastrophe. Die „Kultursendung“ bietet einen winzigen Ersatz – mit kleinen Auftritten von Künstlern vor Balkonen und in Innenhöfen.

Das vorerst letzte große Konzert in Leipzig: Die Band Deichkind spielt vor rund 10 000 Fans in der Arena. Quelle: André Kempner

Debatte um Spiel vor 43 000 Zuschauern

Darf RB Leipzig sein Champions-League-Heimspiel noch ­austragen? Das Gesundheitsamt gibt ein letztes Mal grünes Licht, die Bullen dürfen am 10. März vor mehr als 43 000 Fans gegen Tottenham antreten und gewinnen 3:0. Das Spiel wird das vorerst letzte in einem vollen Stadion in Deutschland sein. Kritiker befürchten vorab, dass es zu etlichen Infektionen kommt. Die Sorge bewahrheitet sich nicht: Es werden im Nachgang nur vereinzelte Corona-Infektionen bekannt, die mit dem Spiel in Verbindung stehen könnten.

Das vorerst letzte Spiel in einem vollen deutschen Stadion: RB Leipzig gewinnt im Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur. Quelle: Picture Point

Der erste Lockdown

Leipzig fährt runter, Corona bringt der Messestadt den ersten Shutdown des Jahres. Am 16. März schließen Kindertagesstätten und Schulen. Eltern ächzen unter dem Homeschooling ihrer Kinder, weil der Digital-Unterricht nicht funktioniert. Am 19. März machen die Restaurants der Stadt dicht. Ab dem 23. März gelten Ausgangsbeschränkungen. Die Zahl der Infizierten und der Patienten in den Leipziger Kliniken hält sich zu diesem Zeitpunkt noch in Grenzen.

Ordnungsbeamte auf Streife in der Innenstadt: Am 19. März müssen Restaurants und Bars wegen der Corona-Pandemie erstmals schließen. Quelle: André Kempner

Durchatmen im Sommer

Eine kurze Verschnaufpause ist es, die den Menschen der Sommer bringt. Die Corona-Zahlen gehen runter, das gesellschaftliche Leben kehrt allmählich zurück, Restaurants, Bars und Cafés sind wieder geöffnet. Die Leipziger genießen diese Zeit in vollen Zügen – und mit Abstand. Für größere Events gelten aber nach wie vor strengste Hygienevorschriften; beispielsweise für das Picknick-Konzert am 1. August auf dem Agra-Gelände.

Kultur mit Abstand: Im Sommer lebt das gesellschaftliche Leben kurz wieder auf – wie hier beim Picknick-Konzert auf dem Agra-Gelände. Quelle: André Kempner

Biker-Demo gegen Sonntagsfahrverbote

Tausende Motorradfahrer beteiligen sich am 12. Juli an einer Demonstration gegen Sonntagsfahrverbote. In einer nicht enden wollenden Karawane aus Motorrädern fahren die Demonstranten vom Paunsdorf Center bis zum Augustusplatz in der Leipziger City. Auch in anderen Städten Sachsens machen Biker mobil gegen die Pläne des Bundesrates, der beschränkte Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen will. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) ist bislang dagegen.

So viele Motorräder hat der Augustusplatz bis zum 12. Juli noch nicht gesehen. Quelle: Christian Modla

Leipziger Studie untersucht Virus-Ausbreitung an Schulen

Mit einer groß angelegten Studie wird ab Mai der Frage nachgegangen, wie weit das Corona-Virus an Sachsens Schulen verbreitet ist. Ein Team um Professor Wieland Kiess, Leiter der Leipziger Uni-Kinderklinik, untersucht tausende Schüler und Lehrer. Nach der dritten Studienwelle im November zieht Kiess Bilanz: Kinder und Jugendliche in Sachsen sind eher wenig infiziert, Schulen sind expliziter Pandemie-Treiber. Dennoch schnellen in den kommenden Wochen auch in den Bildungseinrichtungen die Zahlen hoch. Klassen und Schulen werden geschlossen. Immer mehr Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne.

Im Rahmen der Corona-Schulstudie werden Schüler der Neuen Nikolaischule auf das neuartige Corona-Virus untersucht. Armin Eberle nimmt einen Rachenabstrich bei Laura Kanus (links), Lena Nerius bei Noah Scheinert (rechts). Quelle: André Kempner

„Querdenker“-Demo gerät außer Kontrolle

Die Versammlungsbehörde beendet am Nachmittag des 7. November eine Kundgebung der sogenannten Querdenker-Bewegung, weil die meisten Teilnehmer die Auflagen nicht einhalten: Sie halten keinen Abstand und tragen keine Maske. Nach der Auflösung gerät die Veranstaltung mit mehr als 20 000 Menschen zeitweise völlig außer Kontrolle. Hunderte ziehen trotz klaren Verbots über den symbolträchtigen Innenstadtring. Sie berufen sich damit auf die Friedliche Revolution – zur Verärgerung zahlreicher Bürgerrechtler. Die Demonstranten – unter die sich mehrere Dutzend Rechtsradikale gemischt haben – verhalten sich teils aggressiv. Es gibt Angriffe auf Journalisten. Ordnungshüter werden schlicht überrannt. Die Polizei wird später für ihren zurückhaltenden Einsatz kritisiert.

Die Kundgebung der sogenannten Querdenker-Bewegung am 7. November gerät auf dem Innenstadtring außer Kontrolle. Die Sperren der Polizei werden von den Massen mehrfach überrannt. Quelle: Thomas Lieb

Leipziger Kliniken helfen

Im Herbst rollt die zweite Virus-Welle an und erreicht im Dezember ihren vorläufigen Höhepunkt. Die hiesigen Krankenhäuser müssen mit stetig steigenden Patientenzahlen klarkommen – auch wegen der Überweisungen aus Kliniken in Ost- und Südwestsachsen, in denen die Kapazitäten an Intensivbetten erschöpft sind. Und es kommt, wie es kommen muss: Die Stadt geht mit ganz Sachsen am 14. Dezember in den zweiten Lockdown des Jahres. Der Rest der Republik folgt zwei Tage später.

Krankenschwester Kristin Teich betreut einen Patienten auf der kardiologischen Intensivstation des Herzzentrums. Quelle: André Kempner

Von Björn Meine