Hinter Stacheldraht: Was passiert da bei der Bundesbank in Leipzig?

Leipzig

Wenn die Bundesbank in Leipzig eine Baustelle aufmacht, dann sieht das schon etwas martialisch aus. Die Filiale in der Karl-Liebknecht-/Ecke Kantstraße wirkt seit einiger Zeit wie eine Festung. Die großen Sicherheitswände sind mit Stacheldrahtrollen versehen – niemand kann erkennen, was hier eigentlich passiert. Deshalb haben wir nachgefragt.

Investitionen in Brandschutz und Haustechnik

Die Bundesbank spricht auf Nachfrage von „umfassenden Arbeiten zur Neustrukturierung der Räumlichkeiten“. Im gesamten Gebäude, in dem 93 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind, wird umgebaut, instand gesetzt und ertüchtigt. Dabei geht es um Brandschutzanforderungen sowie die Modernisierung der Haustechnik. Investiert wird eine zweistellige Millionensumme.

Sicherung „entsprechend der örtlichen Gegebenheiten“

Dass die Baustelle so rigoros gesichert ist, hat möglicherweise nicht nur etwas mit den ohnehin hohen Sicherheitsstandards zu tun, die im und am Gebäude gelten. Auch wenn die Behörde das so klar nicht sagt. „Die Bundesbank sichert ihre Baustellen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten“, sagt Moritz Raasch von der Pressestelle. Zu den örtlichen Gegebenheiten gehört in Leipzig eine sehr aktive linksautonome Szene. Bei einschlägigen Demonstrationen der vergangenen Jahre war die Behörde immer wieder Ziel von Angriffen; zuletzt flogen während der eskalierten Demonstration unter dem Titel „Wir sind alle linx“ am 18. September Steine auf das Haus.

Was macht die Deutsche Bundesbank? Die Deutsche Bundesbank ist die unabhängige Zentralbank der Bundesrepublik. Zu ihren zentralen Aufgaben gehören die Sicherung der Geldwertstabilität sowie des Finanz- und Währungssystems, die Bankenaufsicht und die Bargeldversorgung. In der Leipziger Filiale können Privatkunden unter anderem alte D-Mark-Bestände in Euro eintauschen oder spezielle Gedenkmünzen erwerben. Außerdem nimmt die Bundesbank vor Ort beschädigtes oder zerrissenes Bargeld entgegen und leistet Ersatz – in der Regel, wenn mehr als die Hälfte des Scheins abgegeben wird. Liegt weniger als die Hälfte eines Scheins vor, muss nachgewiesen werden, dass die fehlenden Teile vernichtet wurden.

Bauarbeiten bis 2024

Die Bauarbeiten sind voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen – und das soll es dann auch erstmal gewesen sein: „Aus heutiger Sicht plant die Bundesbank keine weiteren Baumaßnahmen an dem Gebäude der Filiale in Leipzig“, sagt Pressesprecher Raasch.

Von Björn Meine