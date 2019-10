Hinter den Kulissen bei den Entdeckertagen im Leipziger Zoo

Leipzig

Normalerweise ist an den Wirtschaftstoren der Durchgang für Besucher verboten. Doch vom 3. bis 6. Oktober konnten Zoo-Gäste hinter die Kulissen blicken. So öffneten sich die Türen zum Wirtschaftshof mit der Futterküche, zu den verborgenen Technikräumen in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland und zu den rückwärtigen Bereichen der Südamerikaanlagen, wo Capybaras, Mähnenwölfe und Flamingos versorgt werden.

Zur Galerie Entdeckertage am Wochenende im Leipziger Zoo.

Auf dem zentralen Wirtschaftshof konnten die Gäste das Kistenlager für Transporte und die zentrale Futterküche für die viele Tierarten kennenlernen. Im Vogelhaus bei den Seebären, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, wurden die Futtermittel für die gefiederten Bewohner ausgestellt und erklärt. Der Wirtschaftshof der Nashörner, Geparde und Roten Bullen in der Kiwara-Kopje gewährte Einblicke in den Alltag der Tierpflege. Wie viel Futter ein Gorilla täglich braucht, wurde im Pongoland erklärt.

Von lvz