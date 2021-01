Hipp-Reliefs sollen Richard-Wagner-Hain in Leipzig vollenden

Leipzig

Alles braucht seine Zeit – könnte man sagen, da jüngst mittels LKW-Fracht aus Bayern zwei tonnenschwere Steinreliefs in Leipzig ankamen. Die Kunst schuf vor mehr als 80 Jahren der Bildhauer Emil Hipp für den am Elsterflutbecken geplanten, doch nie vollendeten Richard-Wagner-Hain. Die Reliefs aus Drosselstein, einem polierfähigen Korallenstein, zeigen Siegfried und Brünhilde und Hans Sachs und sollten Teil des von Hipp zu gestaltenden Wagner-Denkmals werden. 1932 hatte er nach einem Wettbewerb seitens der Stadt unter Oberbürgermeister Carl Friedrich Goerdeler den Auftrag für die Realisierung erhalten. Den Grundstein für das monumental geplante neoklassizistische Denkmal legte 1934 Adolf Hitler persönlich.

Bildhauer Emil Hipp vollendete Reliefs im Jahr 1944

Bis 1944 stellte Hipp die meisten Teile fertig. Nach 1945 war an eine Aufstellung der Wagner-Reliefs auf Grund ihrer Wahrnehmung als nationalsozialistische Propaganda nicht mehr zu denken. Die einzelnen Teile des Denkmals wurden zum Teil an Wagner-Liebhaber verkauft oder galten lange Zeit als verschollen. Im vergangenen Sommer tauchten

Anzeige

Kerstin Sieblist mit einer Drosselstein-Platte für den nie vollendeten Richard-Wagner-Hain. Sie zeigt den Dichter Hans Sachs und wird derzeit im Magazin des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig aufbewahrt. Quelle: Kempner

drei Stücke aus Privatbesitz wieder auf, die zwei genannten Reliefs standen zum Verkauf.

Wagner-Verein suchte 15 Jahre lang nach Denkmal-Spuren

Schon vor 15 Jahren hatte sich der damalige ehrenamtliche Geschäftsführer und spätere langjährige Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig, Thomas Krakow, auf die Suche nach dem Hipp-Denkmal begeben. In Kiefersfelden lebte noch die Witwe von Bildhauer Hipp. Krakow wurde nicht müde, in Leipzig für das Denkmal Interessenten und Sponsoren zu finden. „Eine ideologische Ausrichtung hinsichtlich von NS-Kunst war ja nie gegeben. Der Künstler verfolgte seine neoklassizistisch-romantische Formensprache, die er – auch nachdem Hitler den Denkmalsentwurf für seine Zwecke vereinnahmt hatte – weiter verfolgte“, so Krakow vor Jahren in einem Interview mit der LVZ. Dass seine Spurensuche nun doch noch Erfolg hatte, freut den ehemaligen Vereinschef und „geistigen Vater“ des Slogans „ Richard ist Leipziger“.

Stein-Platten in Leipzig und Schkopau zwischengelagert

Das Stadtgeschichtliche Museum und der Richard-Wagner-Verband Leipzig bemühten sich um den Erwerb der Reliefs, private Spender machten für den Verband den Erwerb im höheren vierstelligen Euro-Bereich möglich. Das Relief mit der Darstellung von Siegfried und Brünhilde will der Wagner-Verband der Stadt für eine künftige Neugestaltung des Richard-Wagner-Hains am Elsterflutbecken zur Verfügung stellen. „Bis es soweit ist, gewährt das Ehepaar Gabriela und Arnd Mackenthun dem Stein-Kunstwerk sozusagen Asyl auf ihrem Kultur-Gut Ermlitz in Schkopau. Im einstigen Rittergut der Familie Apel war Richard Wagner gern zu Gast“, weiß Professor Helmut Loos, Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes.

Stadtgeschichtliches Museum plant für 2022 Wagner-Ausstellung

Das Relief mit der Darstellung von Hans Sachs befindet sich derzeit im Magazin des Stadtgeschichtlichen Museums. Es soll 2022 in einer Sonderausstellung, die erstmals umfassend die Musikstadt Leipzig in der Zeit des Nationalsozialismus thematisieren wird, zu sehen sein. „Als Haus mit einer langen Tradition von Wagner-Ausstellungen nehmen wir nicht nur die weltweite Bedeutung Wagners für die Musik- und Geisteswelt des 19. und 20. Jahrhunderts in den Blick“, sagt Museumsdirektor Anselm Hartinger. „Wenn wir dank der gewichtigen Neuzugänge in unserer geplanten Ausstellung den Abriss des Mendelssohn-Denkmals 1936 der Grundsteinlegung des Wagner-Ehrenhains 1934 gegenüberstellen können, dann nehmen wir unsere Verantwortung für eine ganzheitliche kritische Kulturgeschichte wahr.“

Von Thomas Mayer