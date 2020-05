Reise durch die Epochen: Historienpanorama im Felsenkeller enthüllt

Leipzig

Vielleicht hat sie exakt an dieser Stelle noch mal zurück geblickt in den herrlichen Saal, vermutlich Glückwünsche von Genossinnen und Genossen entgegengenommen. Vor 107 Jahren, am Abend des 27. Mai 1913, verließ Rosa Luxemburg das Gebäude, in dem sie eine flammende Rede gegen Kriegstreiberei gehalten hat. Ein historisches Ereignis im Felsenkeller Leipzig – und Bestandteil des Historienpanoramas, das am Freitag im Eingangsrondell des Hauses enthüllt worden ist. Titel: „Klassenkampf & Tänzchentee“.

Auf einer Tafel neben der Tür zum Saal ist ab sofort ein Querschnitt in Wort und Bild zu sehen, in dem Kaiserreich, Weimarer Republik, Faschismus, Nachkriegszeit und DDR am 130 Jahre alten Gebäude vorbeiziehen – und die Gegenwart als Ort der Kultur dokumentiert ist. Felsenkeller-Geschäftsführer Jörg Folta spricht stolz von der „Aura und dem Charisma dieses Hauses – ein wichtiger Antrieb unseres Wirkens“.

Anzeige

„Nicht alles muss ein Museum werden“

Mit Begeisterung hat sich auch das Stadtgeschichtliche Museum in den vor zwei Jahren gefassten Plan eingeklinkt, die Collage Realität werden zu lassen, und historische Bilder und Informationen beigesteuert. „Das Dokumentieren der Vergangenheit wie auch die neue Nutzung ist enorm wichtig“, betont Direktor Anselm Hartinger, „das sehen wir an vielen anderen Orten wie dem Zeigner-Haus und dem Café Eigler“. Es könne und müsse ja nicht alles ein Museum werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Historiker Volker Külow, Linken-Sprecher für Gesundheit und Soziales im Stadtrat, hat sich ebenfalls beratend für das Projekt eingesetzt und für das Einspielen der Kosten in Höhe von 2000 Euro via Crowdfunding gesorgt. „Herausgekommen ist eine emotional ansprechende Geschichtslektion für Besucher“, stellt er erfreut fest.

Annoncen von damals

Die Collage besteht aus Fotos, historischen Ansichtskarten, zeitgeistlichen Annoncen, Veranstaltungshinweisen und einer kompakten historischen Übersicht. Der Felsenkeller, 1890 im Neobarock erbaut, wurde als Konzert- und Ballsaal betrieben, die Leipziger Arbeiterbewegung nutzte ihn als Versammlungsort. Zu DDR-Zeiten wurden hier Tanzschul-Abschlussbälle, Jugendweihen und das Abitur gefeiert. Nach einem unwürdigen Nachwende-Intermezzo als Möbelhaus stand das Gebäude lange Jahre leer. Seit 2014 wird hier durch Jörg Folta, Marco Schulz und ihr Team wieder Kultur gemacht.

Wie lange das Programm im Saal noch ausbleiben muss, ist noch nicht klar; stattdessen werden bald weitere Sanierungs- und Entwicklungsschritte unternommen. Wieder eröffnet ist aber der großflächige Biergarten. Übrigens: Auch hier wurde das Historienpanorama installiert. Rosa Luxemburg wird dann nächstes Jahr noch größer gefeiert – zum 150. Geburtstag.

Von Mark Daniel