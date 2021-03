Historische Forschungen in Leipzig: Was geschah 1945 in der „Runden Ecke“?

Leipzig

Der Juli 1945 ist für Leipzigs Nachkriegsgeschichte kein unbedeutendes Datum: Am 1. Juli 1945 räumten die amerikanischen Besatzungssoldaten für viele überraschend die Stadt und am 2. Juli marschierte die Rote Armee ein. Die Umbruchzeit beschäftigt noch heute die Forscher der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“. Sie planen eine Ausstellung zur Geschichte des Areals. Damals war das Gebäude am Dittrichring 24 eines der wenigen unzerstörten Bürobauten in zentraler Lage.

Treffen an der Elbe nachgestellt

Die US-Armee hatte die Stadt in den Tagen ab dem 18. April 1945 von der NS-Diktatur befreit und in der „Runden Ecke“ ihr Hauptquartier bezogen. „In Leipzig gab es dann zahlreiche Treffen zwischen Vertretern der Amerikaner und der sowjetischen Armee“, schildert Historiker Peter Fischer. Dabei auch zur Vorbereitung der offiziellen Begegnung amerikanischer Streitkräfte mit der Roten Armee bei Torgau an der Elbe. So fand am 13. Mai eine große gegenseitige Auszeichnungsveranstaltung gegenüber der „Runden Ecke“ auf dem Fleischerplatz vor der Hauptfeuerwache statt.

„Viele Leipziger hatten gehofft, dass die Amerikaner bleiben“, sagt Tobias Hollitzer, Leiter der Gedenkstätte „Runde Ecke“, in der auch Fischer forscht. „Sie waren genauso wie viele US-Soldaten überrascht, dass die Amerikaner nach zehn Wochen so plötzlich abzogen und die Stadt doch Teil der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde.“

„Runde Ecke“ im Oktober 1947: Die sowjetische Besatzungsmacht feiert den 30. Jahrestag der Oktoberrevolution – mit Lenin- und Stalinbildern. Auf dem Schild am Eingang links ist in deutscher und russischer Schrift „SWA Verlag“ zu lesen, der damals offenbar der Hauptmieter in dem zentral gelegenen Gebäude war. Quelle: Karl Heinz Mai (www.fotothek-mai.de)

Der Einzug der „Roten Armee“ sei für viele Bürger ein Schock gewesen: Während die Amerikaner mit einer hoch technisierten Armee und einer Unmenge von Kraftfahrzeugen abzogen, seien die Sowjets einen Tag später mit Fußsoldaten sowie einem riesigen Tross aus Pferdefuhrwerken in die Stadt eingerückt.

NKWD baut Gefängnis-System auf

Nach dem demokratischen Neuanfang, den die amerikanische Besatzungsmacht ermöglicht hatte, begann nun der gezielte Aufbau einer kommunistischen Diktatur. „Wir wissen inzwischen, dass damals das Gefängnis in der Moltkestraße, die heute Alfred-Kästner-Straße heißt, als zentrales Operativgefängnis der Operativgruppe Leipzig der sowjetischen Geheimpolizei NKWD ausgebaut und bis Herbst 1948 genutzt wurde“, so der Gedenkstättenleiter. „Danach ließ das NKWD in der Windscheidstraße 42 im Keller Zellen einbauen und auch in der Mädler-Villa in Leipzig-Leutzsch zog das NKWD ein.“ Vieles aus dieser Zeit ist trotz intensiver Recherchen aber noch immer unklar.

Anfang Juli 1945 treffen die ersten sowjetischen Besatzungstruppen in Leipzig ein. Quelle: NARA (RG 111-SC-208818)

Opfer dieser Geheimpolizei wurde sogar der zweite Leipziger Stadtkommandant Wladimir Nikolajewitsch Borissow. Die Forscher der Gedenkstätte haben ermittelt, dass er bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in einem sowjetischen Lager saß und 1947 erneut verhaftet wurde, um 1949 wegen antisowjetischer Propaganda zu weiteren fünf Jahren Lagerhaft verurteilt zu werden.

Die Forscher der Gedenkstätte gehen davon aus, dass die „Runde Ecke“ nach dem Auszug der Amerikaner von Abteilungen der sowjetischen Militäradministration (SMA) genutzt wurde. So belegt eine Aufstellung von Wachposten im August 1946 ein „Offiziers-Casino“ im Dittrichring 24. Anfang 1946 nutzte aber auch die Alte Leipziger Versicherung, der das Gebäude gehörte, dort noch Büros, zog aber nach der faktischen Enteignung in die Westzonen.

Tobias Hollitzer (rechts) und Peter Fischer beschäftigen sich seit Jahren mit Leipzigs Nachkriegsgeschichte – hier mit Büchern aus der Produktion des SWA-Verlages, der im September 1946 nach Leipzig umgezogen war und sich in der „Runden Ecke“ einquartierte. Quelle: André Kempner

Ein Verlags-Gigant siedelt sich an

Was aber genau in der „Runden Ecke“ ablief, lag lange Zeit weitgehend im Dunkel. Deshalb war es ein Glückstreffer, als die Diplom-Museologin Susanne Beutler ein Foto des bekannten Leipziger Fotografen Karl Heinz Mai von 1947 unter die Lupe nahm, das das Gebäude zum 30. Jahrestag der Oktoberrevolution mit Lenin- und Stalin-Bildern sowie Fahnen geschmückt zeigt. Dabei entdeckte die langjährige Mitarbeiterin der Gedenkstätte links neben der Eingangstür ein Schild, das den damaligen Mieter zeigt. In deutscher und russischer Schrift war dort „SWA-Verlag“ zu lesen.

„Erster Sitz nach der Gründung dieses Verlags der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) war zunächst Berlin“, schildert Historiker Fischer. Um aber näher an der polygrafischen Basis zu sein, sei der Verlag im September 1946 komplett nach Leipzig umgezogen – zunächst kurzzeitig in die Inselstraße 2 und dann in den Dittrichring 24.

Geschichtsfälscher in Aktion

In Leipzig wurde der „SWA-Verlag“ ein Gigant der Branche, denn von 1945 bis 1950 erschienen dort rund 500 Millionen Bücher in 14 Sprachen – teilweise auch als Reparationsleistung für die Sowjetunion. Deren Gesamtumsatz im Buchhandel der Nachkriegszeit wurde zu 40 Prozent vom SWA-Verlag aus Leipzig bestritten. Allein in deutscher Sprache wurden über 370 Titel in einer Auflagenhöhe von über 20 Millionen Exemplaren veröffentlicht – hauptsächlich zur Verbreitung der sowjetrussischen Polit- und Kultur-Propaganda in Ostdeutschland.

Wer fälscht was? Mit den Publikationen des SWA-Verlages (Foto) war dies nicht so leicht herauszufinden. Quelle: André Kempner

So erschienen auf Deutsch zum Beispiel Bücher mit dem Titel „Geschichtsfälscher“, um angebliche „Propagandalügen des Westens“ zu entlarven. Die Broschüre behauptet, dass es zum Deutsch-Sowjetischen-Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 kein geheimes Zusatzprotokoll gegeben habe, das unter anderem die Aufteilung Polens zwischen Deutschland und der Sowjetunion sowie den sowjetischen Anspruch auf die baltischen Staaten regelte. Dieses Protokoll ist mittlerweile aufgetaucht und wird unter Historikern nicht mehr bestritten. Werke von Lenin und Stalin sowie die Geschichte des Aufbaus des Kommunismus wurden ebenso herausgegeben wie russische Klassiker.

Die Stasi wird neuer Hauptmieter

Der Verlag unterstand die längste Zeit der Abteilung Propaganda der SMAD. Trotz des Wechsels nach Leipzig, stand in allen Büchern aber die Angabe „SWA-Verlag Berlin“. „Vielleicht ein Grund, warum die Existenz des Verlages in Leipzig bisher weitgehend unbekannt ist“, meint Gedenkstättenleiter Hollitzer. Hergestellt wurden die Bücher vor allem in Leipziger Druckereien und Buchbindereien.

Anfang der 1950er Jahre gab es dann in der „Runden Ecke“ erneut einen gewichtigen Mieterwechsel: Der „SWA Verlag“ wurde unmittelbar vor der Gründung der DDR im September 1949 aufgelöst, blieb aber bis zum 31. März 1950 Mieter. Mit der Gründung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR am 8. Februar 1950 klopften neue Interessenten an. „Der erste schriftliche Nachweis, dass die Stasi in der ‚Runden Ecke‘ Fuß gefasst hatte, ist eine Zeichnung zum Bau von Garagen im Innenhof des Gebäudes vom Oktober 1951“, berichtet Historiker Fischer. Unklar ist noch immer, ob die Dienststelle der Stasi schon gleich mit der Gründung 1950 in der „Runden Ecke“ ihren Sitz hatte.

Der DDR-Geheimdienst wächst immer schneller

Spätestens im Jahr 1951 hatte das neue Ministerium für Staatssicherheit den Dittrichring 24 komplett in Besitz genommen, ist sich Gedenkstättenleiter Hollitzer sicher. Schon vier Jahre später finden sich Pläne für einen Erweiterungsbau – den heutigen Saalbau am Goerdelerring 20. Obwohl es damals in der DDR noch Lebensmittelkarten gab und Materialmangel herrschte, bekam das 1958 fertiggestellte Haus neben drei Büroebenen einen Festsaal und eine Kegelbahn im Keller. 15 Jahre später begannen die Planungen für den nächsten Erweiterungsbau – das riesige Plattengebäude im Hof des Stasi-Komplexes –, der aber erst 1985 fertiggestellt wurde (die LVZ berichtete).

Als die Montagsdemonstranten im Herbst 1989 auf dem Ring gegen die SED-Diktatur protestierten, arbeiteten allein in diesem Komplex rund 850 Stasi-Offiziere an der Überwachung und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung. Für die 1990er-Jahre waren Erweiterungsbauten entlang der Großen Fleischergasse und auf der Hainspitze, wo heute „Primark“ steht, geplant.

Info: Die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ sucht Zeitzeugen, Dokumente und Fotos zur Nutzung der „Runden Ecke“ in dieser Zeit. Kontakt unter 0341/9612443 oder mail@runde-ecke-leipzig.de.

Von Andreas Tappert