Historische Leipziger Dokumente bleiben in der Nationalbibliothek

Leipzig

Die Stadt Leipzig und die Deutsche Nationalbibliothek haben einen Vertrag über den langfristigen Verbleib historischer Dokumente am Leipziger Standort der Bibliothek unterzeichnet. Die knapp 1.100 Drucke und Autographen aus dem 16. bis 20. Jahrhundert waren vor 70 Jahren aus der Leipziger Stadtbibliothek an die Nationalbibliothek und das darin beheimatete Deutsche Buch- und Schriftmuseum übergesiedelt.

Hintergrund sei der Ausgleich von Bestandsverlusten im Zweiten Weltkrieg gewesen, teilte die Bibliothek mit Sitz in Leipzig und Frankfurt am Main am Dienstag mit.Zu den übertragenen Beständen gehören demnach unter anderen zahlreiche frühe Klassikerausgaben aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auch Drucke der Reformatoren Martin Luther (1483-1546) und Philipp Melanchthon (1497-1560) sowie eine Erstausgabe der „Vnderweysung der Messung“ aus dem Jahr 1525 von Maler Albrecht Dürer (1471-1528) seien darunter. Hinzu kommen etwa eine Ausgabe des „Orlando furioso“ von Ludovico Ariosto (1474-1533) und ein Bodoni-Druck aus dem Jahr 1792.

Mit dem Vertrag werde der Verbleib des wertvollen Bestands juristisch abgesichert, erklärte die Leiterin des Buch- und Schriftmuseums, Stephanie Jacobs. Zugleich stoße er Kooperationen an, in deren Rahmen die Städtischen Bibliotheken und das Museum gemeinsam Verantwortung für die Bestände zeigten „und diese zugleich auch einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung rufen“. So wollen die Häuser die Werke zum 350. Geburtstag der Leipziger Städtischen Bibliotheken in sechs Jahren gemeinsam ausstellen, wie Direktorin Susanne Metz ankündigte.

Von epd