Leipzig

Sie sind wehrhaft: Die „Engel“ wollen partout nicht vom „Löwen“ vereinnahmt werden. Das wird deutlich, als Engelsdorf sich vehement – darunter bei zwei Bürgerentscheiden – gegen die Eingemeindung nach Leipzig wehrt, die nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes am 1. Januar 1999 dann allerdings vollzogen wird. Einen ersten Vorstoß indes kann Engelsdorf in den 1920-er Jahren abwehren: Im Jahr 1923 wird einfach der Nachbarort Sommerfeld eingemeindet – damit verhindern beide Dörfer damals die drohende Eingliederung in die Messestadt.

Bauern bauen sich eine neue Heimat auf

Woher kommt eigentlich der Name Engelsdorf? Historiker nehmen an, dass er auf einen Mönch namens Angelus zurückzuführen ist, der aus dem Kloster Altenzella stammt. Er führt Bauern an, die sich in diesem bis dahin dünnbesiedelten Sorbenland eine neue Heimat aufbauen wollen. Es sind deutsche und niederländische Bauern, die von den Feudalherren herbeigerufen werden. Erstmals erwähnt wird Engelsdorf übrigens 1176 in einer Urkunde, die in einem alten Stadtbuch von Leipzig zu finden ist. Von Sommerfeld (niederländisch: Sumvelt) ist 1220 erstmals die Rede. Von der Grundstruktur – so schreibt der Verein Pro Leipzig in einer städtebaulichen Studie – ist ein Großteil des Gehöftbestandes im Zuge der heutigen Hauptstraße erhalten. Das älteste noch erhaltene Bauwerk ist der viereckige Unterbau der St. Pankratiuskirche.

Die Kirche in Engelsdorf um 1900, vom Süden her gesehen. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Bauernastronom verblüfft Wissenschaftler

Geprägt wird das Dorf – um 1900 gibt es etwa 30 Bauernhöfe – Mitte des 20. Jahrhunderts von den vielfältigen Entwicklungen, als der Rangierbahnhof und der Komplex der Eisenbahnwerkstätten angelegt werden. Diese sind Ausgangspunkt vieler weiterer Industrieansiedlungen, aber auch für städtische Wohnanlagen für die Eisenbahnarbeiter. Bis dahin wird das Amtsdorf bei der Einführung der Reformation (1530) unter Pfarrer Jacob Ortel sowie vor allem bei Kriegen erwähnt. So wütet beispielsweise 1547 der Schmalkaldische Krieg, bei dem auch Leipzig belagert wurde. Damals gibt es in Engelsdorf 28 Bauerngüter, bei strengem Frost müssen die dort lebenden Menschen Baufron- und Gespanndienst leisten.

Zur Galerie Engelsdorf war dörflich. Geprägt wurde das Dorf – um 1900 gab es etwa 30 Bauernhöfe – Mitte des 20. Jahrhunderts von den Entwicklungen rund um die Eisenbahn. Einige Bilder von einst und jetzt.

Es gibt einige Geschichten zu erzählen aus der Frühzeit – darunter jene vom Bauernastronomen Christoph Arnold (1650-1695), der die Gelehrten Europas mit seinen Entdeckungen und astronomischen Kenntnissen verblüfft. Bei seinem Wohnhaus errichtet der Autodidakt, der im August 1682 sogar einen neuen Kometen entdeckt, eine kleine Sternwarte und kann dort wichtige Beobachtungen machen. Aber auch Althen (1994), Kleinpösna mit Hirschfeld (1994) und Baalsdorf (1995), die zum Gemeindeverbund Engelsdorf gehören, der im Januar 1999 in Leipzig aufgeht, haben eine eigene Geschichte.

Einweihung des ersten Teilstücks der Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden am 24. April 1837 bei Althen (aus dem Buch "Dorfgeschichten aus dem Leipziger Osten" von Pro Leipzig. Quelle: (c) Pro Leipzig

Die Eisenbahn bringt den Aufschwung

Doch blicken wir auf die Eisenbahn, die den Aufschwung herbeiführte. Am 24. April 1837 wird der erste Teilabschnittes der Leipzig-Dresdener Eisenbahn zwischen Leipzig und Althen eröffnet. Die Althener wollten dieses „Deifelsding“ eigentlich nicht, wie der Verein Pro Leipzig in seinem Buch über die „Dorfgeschichten aus dem Leipziger Osten“ beschreibt. Die Eisenbahn-Compagnie bevorzugt zunächst Baalsdorf als Station, doch die Überquerung der Parthe erweist sich als schwierig. So kommt es, dass Althen den ersten Bahnhof an der ersten Ferneisenbahn erhält.

Die Eisenbahn wird ohnehin zum Motor für die Entwicklung von Engelsdorf, welches sich mit dem rasanten Anstieg der Industrieproduktion Anfang des 20. Jahrhunderte zur Industriegemeinde entwickelt. Und das liegt an den Transportwegen, die auf die Schiene verlagert werden. So entsteht wischen 1902 und 1916 ein gewaltiger Komplex der Eisenbahnwerkstätten mit Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) und Güterbahnhof Engelsdorf sowie Bahnbetriebswerk. Diese Ansiedlungen haben auch Auswirkungen auf den Wohnungsbau. So wird 1909 eigens eine Bau-Genossenschaft gegründet, um für die ständig steigende Belegschaft des Reichsbahnausbesserungswerkes günstigen Wohnraum zu schaffen. Die Gebäude der Eisenbahn-Genossenschaft prägen bis heute das Ortsbild.

Lehrlinge der Lokwerkstatt Leipzig-Engelsdorf um 1910 (aus dem Buch „Dorfgeschichten aus dem Leipziger Osten" von Pro Leipzig. Quelle: Archiv Pro Leipzig

Eisenbahn bestimmt den Alltag

Eine Elektrolokomotive BR 254 110-0 im Bahnbetriebswerk Leipzig Engelsdorf im April 1987. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig / Wolfgang Bahnert

Gleichzeitig entsteht 1909 das Gaswerk an der Hans-Weigel-Straße. Als weithin sichtbares Wahrzeichen wird 1913 der Wasserturm gebaut – auf der Fläche der einstigen Mühle. In den Lok- und Wagenwerkstätten schuften schon anfangs 900 Menschen, um 200 Dampfloks und 1000 Zugwagen zu warten und zu reparieren. In den 1920er Jahren siedeln sich etliche kleinere Handwerks- und Industriebetrieb an.

Die Bekohlungsanlage im Bahnbetriebswerk Engelsdorf in den dreißiger Jahren. Quelle: Archiv Pro Leipzig

RAW wird strategisches Ziel der Alliierten

Besonders das Reichsbahnausbesserungswerk wird wohl ein Segen für den Ort, bietet aber später auch Angriffsfläche – vor allem im Zweiten Weltkrieg, als es ein strategisches Ziel der Alliierten war. Englische Flugzeuge greifen am 10. April 1945 das RAW und den Güterbahnhof Engelsdorf an. Innerhalb weniger Minuten werden Gleisanlagen, Werkstätten und Wohnhäuser völlig verwüstet, mehr als 100 Menschen verlieren ihr Leben. Nach dem Krieg beginnt der Wiederaufbau. Engelsdorf, das 1969 etwa 8000 Einwohner zählt, bleibt auch zu DDR-Zeiten das Eisenbahnerdorf im Osten der Messestadt. Allein im RAW „Einheit“ arbeiten ca. 2600 Menschen. Anfang der Sechzigerjahre wird der Wohnungsbau in Engelsdorf forciert. In der Arthur-Winkler-Straße/Hans-Weigel-Straße entstehen mehrere Wohnblocks. 1980 gibt es in den Engelsdorfer Betrieben mehr als 7500 Arbeitsplätze.

Mit der Wende gibt es in den Großbetrieben Massenentlassungen, kleine Betriebe siedeln sich an. Das RAW – längst DB Cargo – beschäftigt 1998 beispielsweise noch etwa 200 Menschen. Doch das riesige Gelände verfällt immer mehr. Die Bürgerinitiative Pro Engelsdorf versucht, es zu retten, In Engelsdorf entstehen neue Wohngebiete wie am Engelsgrund und Wiesengrund. Wohnanlagen der Genossenschaft werden saniert. Und so richtig haben „Engel“ und „Löwe“ ihren Frieden noch nicht gemacht.

Von Mathias Orbeck