Dieser Fall sorgte über Leipzig hinaus für Aufsehen: Bei TV-Dreharbeiten am Synagogen-Denkmal in der Leipziger Gottschedstraße sollen am 12. Oktober 2017 zwei Passanten gegenüber dem Holocaust-Überlebenden Rolf Isaacsohn (86) den Hitlergruß gezeigt haben. Doch der am Montag am Amtsgericht Leipzig begonnene Prozess zeigt: Die Beweislage gegen die Angeklagten ist durchaus schwierig.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung, Beleidigung: Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war der Auftritt von John G. (36) und Kevin H. (25) am Mahnmal für die beim November-Pogrom 1938 abgebrannte Hauptsynagoge gleich in mehrfacher Hinsicht strafbar. Weil der jüngere Beschuldigte der Verhandlung unentschuldigt fernblieb, trennte das Gericht sein Verfahren ab.

Von Kamera provoziert

Doch ohnehin gilt John G. als Hauptbeschuldigter. Er soll laut Anklage den Arm zum Hitlergruß erhoben und in Richtung des MDR-Teams, das mit Isaacsohn gerade ein Interview geführt hatte, den Stinkefinger gezeigt haben. Dem Angeklagten sei dabei bewusst gewesen, dass es sich um den Ort der zerstörten Synagoge handelt, so Staatsanwalt Andreas Ricken. Er habe mit seinem Verhalten zum Ausdruck gebracht, dass für ihn die Herrschaft des Nationalsozialismus etwas Großartiges gewesen sei.

John G., dem in diesem Verfahren auch einige Ladendiebstähle angelastet werden, stritt den Vorwurf ab. „Den Hitlergruß habe ich definitiv nicht gezeigt“, so der Gerüstbauer. „Es ging nicht darum, Herrn Isaacsohn und die Opfer des Holocaust zu verunglimpfen.“ Vielmehr habe er sich provoziert gefühlt, weil ein Kameramann ihn und seinen Bekannten „ohne ersichtlichen Grund“ gefilmt habe.

Pöbeleien und obszöne Gesten

Die Zeugen des Geschehens berichteten vor Gericht von Pöbeleien der beiden Männer und obszönen Gesten. „Das waren schreckliche Minuten“, sagte Rolf Isaacsohn, der mit seinem Vater das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte. „Wie kann man an einer solchen Stätte den Hitlergruß zeigen? Seitdem vergeht fast kein Abend, an dem mir das nicht in Erinnerung kommt.“ Allerdings habe er nicht genau verfolgen können, welcher der beiden Männer den Hitlergruß gezeigt hat.

Holocaust-Überlebender Rolf Isaacsohn (Archivbild) muss noch immer an den Zwischenfall an dem Mahnmal denken. „Das waren schreckliche Minuten“, sagt er. Quelle: Silvia Hauptmann

Auch der Kameramann des TV-Teams musste im Prozess einräumen: „Den Hitlergruß habe ich nicht gesehen.“ Noch in der polizeilichen Vernehmung schilderte er laut Aktenlage, dass einer der Passanten den Arm zum Hitlergruß erhob und im Marschschritt gelaufen sei. Doch das war offenbar nur Hörensagen. Lediglich ein Redakteur konnte die Anklagevorwürfe aus eigenem Erleben bestätigen: „Der Angeklagte setzte an zum Hitlergruß, das war auch der Auslöser, die Männer zu filmen.“ Auf den TV-Aufnahmen ist die Tat allerdings nicht zu sehen.

Überwachungstechnik nur Attrappe

Auch sonst ist die Szene nicht erfasst worden, obwohl zum Tatzeitpunkt an der Gedenkstätte eine Überwachungskamera installiert war. Wie sich später jedoch herausstellte, handelte es sich lediglich um eine Attrappe. „Die Stadt Leipzig sollte bei Videoüberwachung nicht ganz so zögerlich sein, gerade an solchen neuralgischen Punkten“, kritisierte am Montag CDU-Politiker Thomas Feist, der im März 2019 von der Staatsregierung zum Beauftragten für das jüdische Leben ernannt worden war, gegenüber der LVZ. „Ansonsten wäre die Beweislage klar und das Verfahren lange abgeschlossen.“ Er wolle deshalb einen Brief an Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) schreiben.

Für die Staatsanwaltschaft blieb mithin nichts anderes als Nachsitzen: Ankläger Ricken hielt es für notwendig, einen zweiten Zeugen, der den Hitlergruß mit eigenen Augen gesehen haben will, zu vernehmen. Der Mann war am Montag verhindert und soll nun zu einem weiteren Termin in der kommenden Woche befragt werden.

