Leipzig

Je heißer der Sommer, desto voller die Bäder. Kein Wunder also, dass die Saison 2019 erneut eine besucherstarke für die Leipziger Sportbäder war – die bisher zweitbeste, um genau zu sein. Mehr als 217.000 Gäste hätten die fünf Freibäder und das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord seit Mitte Mai gezählt, teilte die Leipziger Gruppe am Donnerstag mit.

Erfolgreicher sei nur der „Supersommer 2018“ gewesen, als rund 47.000 Besucher mehr kamen, hieß es. „Bis Ende Juli lagen wir in diesem Jahr aber sogar über den Werten des vergangenen Jahres“, so der technische Geschäftsführer der Sportbäder Joachim Helwing. „Nur in den letzten Wochen hing dieser Sommer dann dem Vorjahr etwas hinterher.“

Knapp 60.000 Menschen besuchten demnach das Schreberbad, das damit das beliebteste Freibad Leipzigs bleibt. Etwas mehr als 55.000 kamen in das Sommerbad Kleinzschocher, nach Schönefeld immerhin noch knapp 40.000. Auf Platz vier und fünf rangieren das Sommerbad Südost und das Ökobad Lindenthal mit mehr als 31.000 beziehungsweise 18.000 Gästen. Den größten Andrang verzeichneten die Sportbäder am 26. Juni, als gut 11.700 Besucher kamen – zugleich der beste Tageswert seit Bestehen der Bädergesellschaft.

Keine größeren Zwischenfälle

Der Freibadsommer sei dabei überwiegend friedlich und „ohne schwere Unfälle oder Zwischenfälle“ abgelaufen. „Unsere Schwimmmeister und Rettungsschwimmer haben diese Saison wieder einen tollen Job gemacht“, so Helwing.

Mit Beginn der Schule und dem Wegfall der Wochenendschließungen stünden inzwischen auch alle Leipziger Schwimmhallen uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es weiter. Dort wurde der Sommer für Reparatur- und Wartungsarbeiten genutzt, allein im Sportbad an der Elster wurden demnach 50.000 Euro investiert.

Von Christian Neffe