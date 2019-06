Leipzig

Leipzig muss sich am Abend und in der ersten Nachthälfte auf kräftige Gewitter einstellen. Das bestätigte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutscher Wetterdienst (DWD) in Holzhausen. Viel wird allerdings von der Entwicklung in Thüringen abhängen.

Unwetter in Thüringen erwartet

Für den benachbarten Freistaat sagen die Experten am Mittag und Nachmittag bereits schwere Unwetter voraus. Bis in die Nacht hinein könnten örtlich Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen von 100 Kilometern pro Stunde und Hagel auftreten, teilte der DWD mit. „Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte“, erklärten die Meteorologen. Genauere Angaben könnten nur kurzfristig gemacht werden.

„Von Westen zieht eine Tiefdruckrinne mit feuchter Luft nach Thüringen“, erklärte Oehmichen. Weil sie dabei auf intensive Sonneneinstrahlung treffe, könnten die Gewitter besonders heftig ausfallen. In Leipzig erwarte er eine abgeschwächte Form, weil die Sonne wahrscheinlich schon untergegangen sei, wenn die Luftmasse die Messestadt erreichen. Ob die Tiefdruckrinne tatsächlich bis zur Stadtgrenze ziehe, hänge vom Verlauf der Gewitter in Thüringen ab.

Hitzewarnung in Leipzig

Zunächst gilt in Leipzig eine Hitzewarnung. Die Belastung sei für die Menschen in der Stadt am Montag besonders hoch. Das hänge zum einen mit Temperaturen bis zu 33 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit bis zu 45 Prozent zusammen. Zum Vergleich: In Bangkok werden am Montag 58 Prozent und 34 Grad erwartet.

Von Matthias Roth