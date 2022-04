Hochbetrieb in Leipzigs Ankommenszentrum: Tausende Geflüchtete bereits privat untergekommen

Leipzig

Geflüchtete aus der Ukraine, die in Leipzig bei Bekannten oder (neuen) Freunden untergekommen sind, sollen sich im Ankommenszentrum der Kommune registrieren. Nur dort gibt es Krankenscheine, Arbeitserlaubnis oder Sozialleistungen. Wochenlang konnte die provisorische Superbehörde dem Ansturm kaum standhalten, inzwischen hat sich die Lage in der umfunktionierten Turnhalle der Gerda-Taro-Schule aber normalisiert. Von einem Nachlassen der Hilfsgesuche kann aber keine Rede sein. Zudem sind die Aufgaben insgesamt komplexer geworden.

„Wer heute nach einem Termin zur Erstregistrierung fragt, wird diesen in etwa drei Wochen bekommen können“, sagt Maximilian Zettlitzer, Leiter des Ankommenszentrums. Das ist deutlich schneller als bisher. Vergangene Woche konnten Registrierungswünsche, die eigentlich schon bis Ende Mai gebucht waren, sogar nach vorn verlegt werden. Und dass, obwohl auch aktuell weiterhin Busse aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates in der Telemannstraße eintreffen und die kommunale Registrierung damit vor Herausforderungen stellen.

Videomonitor im Leipziger Ankommenszentrum. Quelle: Matthias Puppe

Weniger ankommende Geflüchtete – mehr Power in den Strukturen

Die Gründe für das schneller arbeitende System liegen einerseits in der geringeren Zahl von Geflüchteten, die derzeit den Weg nach Leipzig finden. Sonderzüge aus Richtung Polen werden nicht mehr über die Messestadt geführt, private Rettungsmissionen an die ukrainische Grenze sind praktisch unterbunden worden. Wer jetzt am Leipziger Hauptbahnhof eintrifft, war vorher meist am Berliner Knotenpunkt gestrandet. Von kontinuierlich 50 bis 80 neuen Terminwünschen täglich ist im Zentrum an der Tarostraße dennoch die Rede.

Darüber hinaus hat aber auch die Superbehörde aufgestockt: Mehr Mitarbeitende aus anderen Bereichen konnten rekrutiert werden – etwa aus der Verkehrsüberwachung oder aus dem Forstbetrieb. „Nach kurzer Schulung können uns die Kolleginnen und Kollegen nun unterstützen“, sagt Zettlitzer. Zu seinem Team gehören 50 Personen, die hinter den Schaltern von Sozialamt, biometrischer Erfassung, Melde- und Ausländerbehörde sitzen, die Geflüchtete durch das Zentrum begleiten, die am Eingang für Sicherheit sorgen, die vor allem auch Übersetzungen leisten. Denn fast alle Ankommenden sprechen nur Russisch oder Ukrainisch – und müssen trotzdem irgendwie das Behördendeutsch bewältigen.

Spielecke im Ankommenszentrum mit Bildern von Schülerinnen und Schülern der Gerda-Taro-Schule. Quelle: Matthias Puppe

Hohe Belastungen für die Mitarbeitenden der Behörde

Ausfälle wegen Corona sind auch jetzt noch an der Tagesordnung, die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen versuchten diese mit Engagement zu kompensieren. Sie arbeiteten im Einschichtsystem zehn bis zwölf Stunden am Tag. „Die Belastungen sind sehr hoch. Es gibt auch Szenen, die hält man nicht einfach so aus“, sagt der Behördenleiter. Es gehe schließlich um Menschen aus Kriegsgebieten, die hier in großer Not gestrandet sind.

Tatsächlich sind viele der 30 provisorischen Schalter in der umgebauten Turnhalle inzwischen besetzt. Davor warten Dutzende: Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch Geflüchtete aus anderen Kulturen, die bisher in Kiew oder Charkiw zu Hause waren. Viele Kinder sind dabei. An einer Wand haben Schülerinnen und Schüler der Gerda-Taro-Schule Bilder als Willkommensgruß gemalt, es gibt Spielzeug, Essen und Trinken. Viele der Wartenden sind zum ersten Mal im Zentrum, manche bereits zum zweiten Mal. Denn wer angemeldet ist, Bescheinigungen und Sozialleistungen beantragt, auch ein Konto für die Auszahlung eröffnet hat, muss spätestens nach einem Monat wiederkommen. Leistungen müssen erneuert, Scheine wieder ausgegeben werden. So will es der deutsche Verwaltungsapparat.

Blick in die provisorische Behörde in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule. Quelle: Matthias Puppe

8000 ukrainische Geflüchtete privat in Leipzig untergekommen

Im Ankommenszentrum gibt es deshalb inzwischen farblich gekennzeichnete Teilbereiche: blau für den Erstkontakt, violett für Folgeleistungen. „Im zweiten Bereich geht es ja jetzt erst allmählich los. Da erwarten wir in den nächsten Wochen noch mehr Bedarf“, so der Behördenchef. Wie groß der sein wird, lässt sich leicht erahnen: 6000 Geflüchtete haben sich bisher allein bei der Stadt angemeldet. Zettlitzer schätzt, dass bis Ende April noch mindestens 2000 dazukommen. Damit wären in Leipzig allein privat 8000 Ukrainerinnen und Ukrainer untergekommen. Das sind mehr als doppelt so viele, wie bereits vor dem Krieg an der Pleiße lebten.

„Ich denke, es werden auch noch viel mehr kommen“, schätzt Maximilian Zettlitzer. Die Lage in der Ukraine sei weiter unübersichtlich und prekär. Zudem ist auch die Situation in Polen äußerst angespannt: Dort leben in den Großstädten Hunderttausende Geflüchtete, schlafen oftmals einfach an den Bahnhöfen. Auch die könnten sich demnächst noch auf den Weg weiter nach Westen machen. Wie lange es das Leipziger Ankommenszentrum noch brauchen wird? Der Behördenchef: „Na auf jeden Fall über den Sommer hinweg. Dann sehen wir weiter.“

Von Matthias Puppe