Hochhaus-Bau an der Alten Messe: Das sind die Siegerentwürfe

Schon im nächsten Sommer soll der Bau starten. Gegenüber den Büchertürmen der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig möchte der Projektentwickler Instone Real Estate zwischen 190 und 250 Wohnungen errichten. Vielleicht entstehen sie in gleich zwei neuen Punkthochhäusern mit 17 sowie 15 Geschossen. Das sieht zumindest der Siegerentwurf eines soeben stattgefundenen Wettbewerbs mit neun beteiligten Architekturbüros so vor.

Komplettierung zu DDR-Neubauten

Den ersten Preis erhielt das Büro Woltereck Fitzner Architekten aus Leipzig. „Den Verfassern der Arbeit gelingt es auf nahezu selbstverständliche Weise, den Städtebau der Wohnsiedlung der 1970er-Jahre aufzugreifen und an der Kreuzung Semmelweisstraße zu komplettieren“, lobte die durch Professor Jörg Springer aus Berlin geleitete Jury. „Im Duktus und Geist der historischen Komposition werden zwei Hochhäuser geschickt gegeneinander verdreht, als Auftakt und Endpunkt der Gesamtanlage platziert.“

Zweitplatzierter setzt auf 18-Geschosser

Gleichfalls sehr angetan waren die Fachleute vom Entwurf des Zweitplatzierten, dem Büro klm-Architekten aus Leipzig. Dieser liegt näher an der Aufgabenstellung in der Ausschreibung, sieht demzufolge nur ein Punkthochhaus (mit 18 Geschossen) und drei kleinere Wohnhäuser mit sieben Geschossen vor. „Die Aufgabe, einen Auftakt und Endpunkt an der Straße des 18. Oktober zu setzen, gelingt den Verfassern mit einem klaren städtebaulichen Konzept“, so die Jury dazu.

Der zweitplatzierte Entwurf von klm Architekten aus Leipzig ist ebenfalls noch im Rennen. Er setzt auf ein 18-geschossiges Hochhaus und drei deutlich kleinere Gebäude. Quelle: klm Architekten

Auf dem 8300 Quadratmeter großen Planungsgrundstück befindet sich ein früheres Rechenzentrum. Das Gebäude ist noch bis Mitte 2021 vermietet, soll danach abgerissen werden, erklärte Andreas Rühle, Niederlassungsleiter Leipzig der Instone Real Estate. „Wir planen an der Semmelweisstraße 9 nicht nur ein modernes, urbanes Quartier, sondern auch das erste Wohnhochhaus Leipzigs in Zentrumsnähe seit der Nachwendezeit. Die beiden Siegerentwürfe tragen dem besonderen Standort Rechnung und bilden eine tragfähige Grundlage für weitere Schritte. Nun freuen wir uns auf die Überarbeitungen und folgende Gespräche mit den beiden Büros.“

Letzte Entscheidung fällt erst später

Die Entscheidung, welche der beiden Arbeiten vor Ort umgesetzt wird, fällt gemäß einer Jury-Empfehlung also erst später. Gleiches gilt für die Gestaltung der Fassaden und viele Details. Fest steht aber bereits, dass mehr als 25 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche an der Schnittstelle aus Deutschem Platz und Straße des 18. Oktober in die Höhe wachsen sollen. Im Erdgeschoss sind Läden vorgesehen, darunter eine Tiefgarage.

Das frühere Rechenzentrum in der Semmelweisstraße 9 (im Bild links) soll im Sommer 2021 abgerissen werden, um Platz für die Neubauten zu schaffen. Quelle: Jens Rometsch

Die Quartiere erhalten ein bis fünf Zimmer und werden als Eigentumswohnungen angeboten, hieß es bei Instone. Die Preise stünden naturgemäß jetzt noch nicht fest.

Zeitnahe Ausstellung im Neuen Rathaus

Heinrich Neu, kommissarischer Leiter des Stadtplanungsamtes, hob hervor, dass beide Entwürfe den Übergang zum Deutschen Platz deutlich aufwerten und präzisieren könnten. In der unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses würden alle Arbeiten vom 11. bis 28. August öffentlich ausgestellt.

