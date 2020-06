Leipzig

Der aus Frankreich stammende Immobilienkonzern Covivio will gleich neben dem Leipziger Westin-Hotel zwei weitere Hochhäuser bauen. Am Montag tagte das Preisgericht eines städtebaulichen Wettbewerbs zu diesem Großprojekt – und kürte das Münchner Büro HENN Architektur zum Sieger.

Zwei Hotels und 2000 Wohnungen in Leipzig

Das 96 Meter hohe The Westin (436 Zimmer) gehört schon seit vier Jahren zu Covivio. Das in vielen Ländern Europas aktive Immobilien-Unternehmen hatte 2016 ein Paket von neun früheren Interhotels in Ostdeutschland gekauft, wozu auch das SAS Radisson Blu (214 Zimmer) am Leipziger Augustusplatz zählte. In Deutschland verfügen die Franzosen nach eigenen Angaben über 41 000 Wohnungen und etliche Gewerbeobjekte im Gesamtwert von 6,2 Milliarden Euro. Dazu gehören auch 2000 Wohnungen in Leipzig, erläuterte Norman Weichhardt, Geschäftsführer der Covivio Office Holding GmbH – bevor es um das aktuelle Projekt ging.

Mit etwas Abstand zur Parthe und zur Uferstraße (unten) sollen in der Leipziger Nordvorstadt zwei weitere Hochhäuser auf einem gemeinsamen Sockel entstehen (in diesem Modell weiß). Dahinter zu sehen ist das 96 Meter hohe Westin-Hotel, auf der rechten Seite der 65 Meter hohe Sparkassen-Turm im Löhrs Carré. Quelle: Christian Modla

Auf dem bisherigen Parkplatz nördlich des Westin-Hotels sollen zwei Gebäude mit 17 beziehungsweise 13 Geschossen entstehen, die auf einem gemeinsamen Sockel ruhen. Weichhardt zog zu dieser Idee einen einleuchtenden Vergleich: „Im Idealfall sollte jedes Paar eine gemeinsame Basis haben, damit die Sache dauerhaft trägt.“

Läden, Supermarkt und Gastronomie

In dem Sockel sei ein gemeinsames Foyer für die beiden Bürotürme vorgesehen, welche auch Co-Working und Konferenz-Bereiche erhalten. Der Neubau verfüge über einen direkten Übergang zum Westin-Hotel, das im Konferenz-Geschäft ausgezeichnet aufgestellt sei, so der Manager: „Das wollen wir weiter verstärken.“

Im Erdgeschoss außerdem vorgesehen sind Läden, ein Supermarkt und Café oder Restaurant samt Freisitz, die sich alle in Richtung zur Parthe orientieren. „Mittelfristig“, so erläuterte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) plane die Stadt nach wie vor eine andere Lösung für die dortige Uferstraße. Bekanntlich soll sie für einen besseren Verkehrsstrom auf die nördliche Seite des Flusses oder in einen Tunnel verlegt werden.

So sieht die vorläufige Nutzungsverteilung in den beiden neuen Bürotürmen und im Sockel aus. Insgesamt entstehen 30 000 Quadratmeter Brutto-Geschossflächen. In der Zeichnung sind unten die Parthe sowie ihr gegenüber der neue öffentliche Vorplatz gut zu erkennen. Quelle: Jens Rometsch

Wie die LVZ exklusiv berichtet hatte, entwickelte Covivio schon seit 2018 Ideen für ein Hochhaus neben der Gerberstraße. Die 150 Stellplätze des dortigen Hotel-Parkplatzes sollen nun in einer zweistöckigen Tiefgarage verschwinden, die noch weitere 50 bis 100 Stellplätze für die Büronutzer erhält. Laut Dubrau könnte die Gesamtzahl noch etwas kleiner ausfallen, wenn die Stadt Leipzig rechtzeitig eine neue Stellplatzsatzung beschließt.

Zehn Büros aus Deutschland und Österreich

An dem städtebaulichen Wettbewerb seien zehn Architekturbüros aus Deutschland und Österreich beteiligt worden. „Üblicherweise hätte man den Blockrand an der Uferstraße geschlossen. Doch wir fanden die Idee toll, an der Parthe einen größeren, neuen Platz mit viel Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dafür durften die nach hinten eingerückten Häuser etwas höher ausfallen.“

Ganz konkret wird der größere der beiden Zwillingstürme etwa 65 Meter messen – also genau so viel wie das benachbarte Sparkassenhochhaus im Löhrs Carré. Die Büro-Etagen reichen bis auf 60 Meter, weil dies einer baulichen Hochhaus-Richtlinie entspreche, erläuterte Professor Jörg Springer aus Berlin, der Vorsitzende der Jury. „Mit einer Technik-Etage und weiteren Aufbauten kommen wir aber noch ein paar Meter weiter hinauf.“

Wolkenkratzer mit 428 Metern in China

Springer betonte, die erreichbare Baumasse (insgesamt sind 30 000 Quadratmeter Bruttogeschossflächen geplant) habe nicht den Ausschlag für den Entwurf aus München gegeben. Vielmehr sei es HENN Architekten (die zurzeit im chinesischen Haikou einen 428 Meter hohen Wolkenkratzer errichten) am besten gelungen, ein harmonisches Ensemble aus den in Zukunft vier Türmen nahe der Gerberstraße zu schaffen. „Da scheint die Sonne durch, ist der Himmel zu sehen.“

Der neue Sitz der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig soll Mitte 2021 fertiggestellt werden – hier ein Blick auf die Baustelle aus der Nordstraße. Quelle: Kempner

Über die Fassadengestaltung soll nächstes Jahr entschieden werden, Baustart ist 2022, so Covivio-Manager Weichhardt. Keine Auskunft gab es zum Investitionsvolumen. Angesichts der Bruttogeschossfläche und den besonderen Hochhaus-Kosten dürfte es jedoch um einen dreistelligen Millionenbetrag gehen.

Neuer SAB-Sitz braucht noch ein Jahr

Auf der anderen Seite des Westin-Hotels soll ab Mitte 2021 der Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) fertiggestellt und bezogen werden. „Die Vorbereitungen für das Aufstellen der Säulen im Forum haben begonnen – mit entsprechender Anpassung der Baustellenlogistik“, erklärte SAB-Sprecherin Beate Bartsch auf Nachfrage. Auch der Innenausbau und die technische Gebäudeausrüstung kämen weiter voran.

Von Jens Rometsch