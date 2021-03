Leipzig

Der Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach ist einer der gefragtesten Experten in der Pandemie. Die Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen in Leipzig kritisiert er deutlich. Und auf die Frage ob Impfungen gegen das Coronavirus künftig regelmäßig notwendig sind, weiß er eine klare Antwort.

Herr Lauterbach, Frau Merkel geht mit „berechtigten Hoffnungen“ in eine „neue Phase“ der Pandemie. Wie ist Ihre Gefühlslage nach dem Bund-Länder-Treffen?

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz haben Licht und Schatten. Als Licht erachte ich die geänderte Impfstrategie: Es ist ein wichtiger Beschluss, das Impfintervall auszudehnen und den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung zu vergrößern. Berechnungen von Professor Dirk Brockmann, Benjamin Maier (beide Humboldt-Universität in Berlin), Michael Meyer-Hermann (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung) und mir haben ergeben, dass dadurch zwischen 8000 und 14 000 Menschenleben in der dritten Welle gerettet werden können. Es ist außerdem richtig, den Impfstoff von AstraZeneca bei den über 65-Jährigen einzusetzen. Und dass wir eine Teststrategie für Schulen und Betriebe aufbauen, die als Brückentechnologie genutzt werden kann, bis die Impfungen breitflächig zur Verfügung stehen.

Zur Person Karl Lauterbach, geboren 1963 in Düren, ist studierter Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD. Seit 2005 sitzt er im Bundestag, 2013 wurde er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Lauterbach hat Medizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie studiert.

Problematisch ist, dass wir schon jetzt lockern, obwohl es diese systematische Teststrategie noch gar nicht gibt. Damit können wir die dritte Welle nicht mehr abwenden. Viele der angekündigten Lockerungen werden zum Schluss nur auf dem Papier bestehen bleiben. Voraussetzung für die Öffnungen sind sinkende oder stabile Fallzahlen. Anfang April werden wir die Inzidenz von 100 wieder überschreiten – dann sind wir erneut in der jetzigen Situation.

Wie ließe sich die dritte Welle verhindern?

Wenn wir den Lockdown beibehalten und Grund- sowie weiterführende Schulen geschlossen halten, bis ausreichend Antigentests zur Verfügung stehen. Bis zur flächendeckenden Verfügbarkeit von Schnelltests in Schulen, Betrieben und Testzentren können wir keine Öffnungen vertreten, ohne dass sie den Beginn einer dritten Welle darstellen.

Demos „nicht genehmigungsfähig“

Am heutigen Samstag reisen Gegner der Corona-Maßnahmen aus ganz Mitteldeutschland nach Leipzig. Auch Gegenprotest wird sich formieren. Wie schätzen Sie Demonstrationen epidemiologisch ein?

Wir befinden uns in einer Lockdown-Situation, in der nicht einmal unsere Kinder sicher in die Schule gehen können. Daher erachte ich diese Demonstrationen als nicht genehmigungsfähig. Zumindest, wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden können. Derzeit wird auf alle Reisen und private Kontakte verzichtet. Da kann es nicht sein, dass Menschen aus diversen Richtungen anreisen. Wenn sich Leute bei dieser Gelegenheit infizieren, verbreiten sie das Virus in alle möglichen Regionen. Ich betrachte den gesamten Vorgang als höchstproblematisch und rücksichtlos von denjenigen, die das initiieren.

Wo bestehen die Ansteckungsgefahren?

Das Problem besteht schon darin, dass die Demonstrierenden von weit her anreisen. Wenn sich mehrere Menschen ein Auto teilen, kommt es schon auf der Anreise zu Ansteckungen – zumal häufig Mitglieder aus unterschiedlichen Familien mitfahren. Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung ist das nicht gestattet und hochriskant. Wenn eine infizierte Person im Auto sitzt, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die drei Mitreisenden infiziert.

Hohes Ansteckungsrisiko im Freien

Wie schätzen Sie das Risiko an der frischen Luft ein?

Ich halte Ansteckungen im Freien für möglich. Wenn man in der Atemkette eines Infizierten steht und die Person Träger der Mutation B117 (britische Variante, Anm. d. Red.) ist, bei der die Viruslast deutlich höher ausfällt, dann werden die Viren des Gegenübers eingeatmet. Wenn Masken fehlen und keine Abstände eingehalten werden, ist das Infektionsrisiko auch draußen hoch.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Impfpflicht nicht ausgeschlossen. Was halten Sie von seinem Vorstoß?

Ich lehne eine Impfpflicht kategorisch ab. Wir brauchen sie allein aus epidemiologischer Sicht nicht. Eine Immunität können wir auch ohne eine Verpflichtung erreichen, die Bereitschaft ist schon jetzt hoch. Es ist außerdem wichtig, dass Zusagen eingehalten werden. Da wir eine Impfpflicht ausgeschlossen haben und sie medizinisch keinen Sinn hat, haben mich die Einlassungen von Ministerpräsident Kretschmer überrascht. Sie heizen die Stimmung auf eine Art und Weise an, die wir definitiv nicht gebrauchen können.

Auch die Kanzlerin hört zu: Angela Merkel (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) am Rande einer Sitzung im Deutschen Bundestag. Quelle: dpa

Am Montag haben Markus Söder (CSU) und Michael Kretschmer eine Flexibilisierung der Impfreihenfolge in Hotspots gefordert. Sie fordern eine Abweichung von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Das halte ich für falsch. Wir haben derzeit nicht genug Impfstoff, um die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. Der Impfstoff muss daher auf die Hochbetagten priorisiert werden. Ein 80-Jähriger hat ein 600-fach höheres Risiko, an Covid zu sterben als ein 30-Jähriger. Zu versuchen, die Pandemie durch die Impfung von Jüngeren in den Griff zu bekommen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Menge an Impfstoff reicht bei Weitem nicht aus. Diese Vorschläge sind nicht durchdacht.

Häufige Impfung „sehr wahrscheinlich“

Die beiden Regierungschefs spielten vor allem auf die Lage an der deutsch-tschechischen Grenze an. Dort sind die Übergänge de facto geschlossen. Dennoch sind die angrenzenden Gebiete stark betroffen. Wozu dann die Grenzen abriegeln?

Auch bei hohen Inzidenzen haben Grenzschließungen einen Nutzen. Jeder vermiedene Kontakt ist ein Gewinn. Die Grenzschließungen tragen automatisch dazu bei, die Anzahl der Kontakte insgesamt zu reduzieren.

Es mehren sich Stimmen, dass eine regelmäßige Corona-Impfung notwendig werden könnte. Wird es künftig eine jährliche Corona-Impfung geben?

Eine regelmäßige Impfung halte ich für sehr wahrscheinlich. Die aktuellen Mutationen werden nicht die letzten sein. Daher halte ich Auffrischungs- und Mutationsimpfungen für realistisch.

Wie stehen Sie zu den russischen und chinesischen Impfstoffen?

Wenn die EU-Zulassung erfolgreich ist, dann sage ich ‚Ja‘. Beim russischen Impfstoff hat das Rolling-Review-Verfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur begonnen. Auch diesem Impfstoff sollte eine faire Chance gegeben werden. Die Publikation im Fachmagazin Lancet war äußerst vielversprechend. Allerdings wären die tatsächlich erwartbaren Nebenwirkungen deutlich höher, als in der Studie berichtet wurde. Daher habe ich gewisse Zweifel, ob die Daten haltbar sind. Aber das wird die Europäische Zulassungsbehörde klären.

Von Florian Reinke