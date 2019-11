Hochschulstreik auch in Leipzig: „Students For Future“ organisieren alternative „Klimaschule“

Leipzig

Eine „öffentliche Klimaschule“ wollen die „Students For Future“ nächste Woche in Leipzig auf die Beine stellen. Oder eine „staatliche“ – denn die „Public Climate School“, so der offizielle Name, lässt beide Übersetzungen zu. Dafür soll bundesweit in der kommenden Woche vom 25. bis 29. November der reguläre Hochschulbetrieb bestreikt und durch ein Programm mit studentischen Vollversammlungen, Podiumsdiskussionen und mehr als 100 weiteren Veranstaltungen rund ums Klima ersetzt werden. Höhepunkt der Aktionswoche bildet am Freitag eine gemeinsame Demonstration mit den Schülern von „Fridays For Future“.

Der Großteil des Programms wird sich auf dem Gelände der Universität Leipzig abspielen. Aber auch andere Hochschulen beteiligen sich an der Aktionswoche. „Die HTWK beteiligt sich mit rund 30 Veranstaltungen. In der HGB wird es ein Artspace geben“, erklärt Linda Maily Pham von der Presse-AG der „Students For Future“ Leipzig.

Unterstützung auch von Wissenschaftlern

Unterstützt wird die „Public Climate School“ auch von Wissenschaftlern, den „Scientists for Future“ Leipzig: „Ich finde es sehr wichtig, dieses Wissen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, erklärt Meteorologie-Doktorandin an der Uni Leipzig, Teresa Vogl, in einer Pressemitteilung. „Deswegen hoffe ich auf reges Interesse an der Public Climate School, nicht nur von Seiten der Studierenden, sondern von allen Leipzigerinnen und Leipzigern.“

„Viele Dozierende haben sich auf die Aktionswoche eingestellt und richten ihre Lehrveranstaltung thematisch an der Klimawoche aus oder stellen den Studierenden die Teilnahme am Lehrbetrieb frei“, so Linda Maily Pham. Der reguläre Universitätsbetrieb findet aber weiterhin statt.

Viele weitere Gruppen beteiligt

Auch die Leipziger Regionalgruppe von „Extinction Rebellion“ wird sich mit vier Vorträgen an der Klima-Aktionswoche beteiligen. Unterstützt wird die Woche zudem von „Artists For Future“, „Ende Gelände“ und „Alle Dörfer Bleiben“.

Anfang der Woche wurde das Programm der Leipziger „Public Climate School“ vorgestellt. Die LVZ berichtete. Eine Übersicht der Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite von „Students For Future“.

Von bas