Höchste Auszeichnung für Leipziger Tierschützerin Christel Jeske

Leipzig

Vanessa Homann vom Deutschen Tierschutzbund war voll des Lobes, als sie zur Versammlung des Landestierschutzverbandes Sachsen das Wort ergriff: „Unglaublich engagiert, empathisch und organisiert opfert sie all ihre Zeit den Aufgaben des Tierschutzes. Sie baut Brücken, löst unermüdlich Tierschutzprobleme, vernetzt Menschen und verliert trotz ihres Arbeitspensums nie den Kopf. Eine starke Frau mit Charisma, Energie und Vorbildcharakter für Tierschützerinnen und Tierschützer.“ Adressatin der vollmundigen Worte: Christel Jeske, 71 Jahre alt, Leipzigerin sowie alte und neue Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Sachsen. Und nun auch Trägerin der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Tierschutzbundes. Sie nahm die Auszeichnung gerührt entgegen.

Seit 2019 Vorsitzende des Landesverbandes

Seit Kindertagen ist die Leipzigerin eine große Tierfreundin. Im Erwachsenenalter wurde sie im Tierschutz aktiv und engagiert sich seit zehn Jahren für das Leipziger Tierheim. „Als 2019 die ehemalige Vorsitzende des Landesverbandes ausschied und kein Nachfolger gefunden werden konnte, fühlte sich Christel Jeske auch hier verpflichtet“, erinnerte Regionalbeauftragte Hoffmann in ihrer Dankesrede im Saal des „Weißen Roß“ in Siebenlehn. Seit drei Jahren bewältige Jeske die Vorstandsarbeit des Verbandes quasi im Alleingang.

Tierfreundin Jeske lebt mit ihrem Mann auf einem großen Grundstück, auf dem sie neben Katzen auch verschiedene Wildtiere wie Igel und Vögel aufpäppelt und auswildert. Sie ist jedes Wochenende im Tierheim Leipzig, um die Tiere im Katzenpark zu versorgen und mit Hunden Gassi zu gehen. Nach der Preisverleihung war Jeske immer noch ganz überrascht. „Ich war sprachlos. Als die Rede begann, war ich gespannt darauf, wer ausgezeichnet wird. Dass es dabei um mich ging, konnte ich erst gar nicht glauben“, sagt die 71-jährige ehemalige Anwältin. Tiere seien immer ihr Leben gewesen. Als sie selbst sah, wie die Tiere im Tierheim leben, „tat mir das Herz weh und ich wollte ihnen die Zeit im Heim so angenehm wie möglich machen“. Seitdem setzte sie sich, wo immer es auch nötig war, für alleingelassene, in Not geratene oder bedrohte Tiere ein.

Anerkennung gab es nach der Auszeichnung auch von den sächsischen Mitgliedsvereinen, die dem Landesverband angehören. „Christel Jeske hat die Auszeichnung mehr als verdient“, sagte etwa Gundula Scheibe vom Tierschutzverein Delitzsch.

Von Kristin Engel