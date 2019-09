Höfe am Brühl: Autofahrer hängen stundenlang im Parkhaus fest

Leipzig

Stau bis in die oberen Etagen und schlechte Luft: Autofahrer, die zu den Stoßzeiten aus dem Parkhaus der Höfe am Brühl möchten, brauchen viel Geduld. In diesen Tagen dauert es manchmal Stunden, bis sie es aus der Garage schaffen. Vom Chaos frisch geschockt: Petra A.

„Auf unserer Ebene ging nichts mehr“

Die junge Mutter fuhr am Mittwoch etwa gegen 16.30 Uhr ins Parkhaus ein und ging mit ihrem Sohn zum Zahnarzt. Als sie die Parkgarage wieder verlassen wollte, war das nicht so ohne Weiteres möglich. „Ich habe die Parkgebühr gezahlt und mich dann mit meinem Sohn auf den Weg zu meinem Wagen gemacht. Da sah ich die Misere schon. Für die Autofahrer auf unserer Ebene ging nichts mehr.“

Die Folge des Staus: Ein Fahrzeug stand direkt vor der Parklücke, aus der Petra A. rausfahren wollte. Sie bat den Fahrer, sie rauszulassen. Dabei offenbarte ihr der Herr, dass er schon eine Stunde lang in seinem Wagen säße und noch nicht einmal das Stockwerk verlassen habe. „Die Luft war so schlecht, dass mein Sohn direkt angefangen hat zu husten“, berichtet Petra A. Sie habe sich daher entschlossen, wieder ins Center zurückzugehen. „An einem Parkscheinautomaten wurde einem anderen Besucher erklärt, dass der bezahlte Parkschein drei Stunden lang gültig sei.“ Ist die Gebühr entrichtet, bleiben normalerweise nur 15 Minuten Zeit, um die Höfe-Garage zu verlassen. Da dies derzeit nicht möglich ist, hat das Center-Management diese Frist vorsorglich verlängert.

Stau auf der Straße vor dem Center sorgt dafür, dass die Autofahrer nicht aus dem Parkhaus kommen. Quelle: Kempner

Niemand kommt mehr auf den Ring

Grund für den Stau im Parkhaus ist der auf der Straße davor. Die Baustelle am Hauptbahnhof legt derzeit den Verkehr auf dem Leipziger Ring lahm. Es bilden sich lange Blech-Kolonnen. Wer als Autofahrer den Tröndlinring nutzt, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Fährt er noch schnell bei Gelb über die Ampel, landet er mitten auf der Kreuzung und steckt fest. Vom Hallischen Tor aus kommt in dieser Situation niemand mehr auf den Ring – zumal sich auch noch Verkehrsteilnehmer aus Richtung Brühl einreihen.

Zwei, drei Minuten kosten fünf Euro

Drei Stunden warten, um aus dem Parkhaus zu kommen, das kam für Petra A. nicht infrage. Sie rief ihren Ehemann an, der ihr dann den Zweitwagen in die City brachte, sodass sie und ihr Sohn damit nach Hause fahren konnten. Ihr Gatte blieb in den Höfen, um das Auto später nach Hause zu schaffen. Da sich die Lage im Parkhaus in der Zwischenzeit nicht gebessert hatte, ließ auch er das Fahrzeug zunächst stehen. Als gegen 20.40 Uhr Entspannung eintrat und er rausfahren wollte, musste er erst mal nachzahlen. Drei Stunden Parkgebühr seien noch angefallen, weil er die Karenzzeit um zwei, drei Minuten überschritten habe, berichtet Petra A. „Für diese Zumutung noch fünf Euro nachzahlen zu müssen, das geht gar nicht. So kann man nicht mit Menschen umgehen“, empört sie sich.

„Wir informieren in Durchsagen über die Verkehrslage“

Um die Unannehmlichkeiten, die die Baustelle am Ring mit sich bringt, für die Besucher des Centers so gering wie möglich zu halten, einigten sich die Höfe am Brühl und die Straßenverkehrsbehörde auf einen zusätzlichen Ausfahrtsweg. Bei einem Vor-Ort-Termin am 23. August wurde dafür die Route über die Richard-Wagner-Straße hin zur Goethestraße eingerichtet. Anfang der Woche trat eine Veränderung der Baustelle ein. Nun kann der Verkehr nicht mehr über diese Umleitung entlastet werden. „Wir informieren in Durchsagen kontinuierlich alle Gäste der Höfe am Brühl über die aktuelle Verkehrslage“, sagt Robert Spanke, Center-Manager der Höfe am Brühl, und weist ausdrücklich darauf hin, dass „die Parkhaus-Chips bei einer längeren Wartezeit ihre Gültigkeit behalten“.

Grundsätzlich aber empfiehlt das Center-Management den Höfe-am-Brühl-Kunden, in diesen Tagen lieber die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Bis die Bauarbeiten vor dem Hauptbahnhof vorbei sind. Zumal das Problem so neu nicht ist. Schon vor einem Jahr saßen Tausende in der Staufalle.

Von Elena Boshkovska