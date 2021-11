Höhere Bußgelder: Gewerbe in der Leipziger Gottschedstraße fürchtet um Existenz

Leipzig

Container, Dixie-Klos, Zäune, flatternde Planen, Maschinen-Lärm – die Gottschedstraße ist wegen lang anhaltender Bauarbeiten von ihrem früheren Flair als Kneipenmeile weit entfernt. Hinzu kommt: Für Anliefernde der Gastronomen und Gewerbetreibenden gibt es kaum Haltemöglichkeiten. Wenn am 9. November der neue Bußgeldkatalog in Kraft tritt, drohen für unerlaubtes Abstellen von Fahrzeugen so empfindliche Strafen, dass Lieferanten die Straße nur noch anfahren wollen, wenn sie keine Strafzettel fürchten müssen.

Bea Wolfs Nervenkostüm hat tiefe Risse. „Ich bin frustriert und am Limit“, sagt sie. Nach knapp 20 Jahren als Chefin des Restaurants Barcelona kennt sie Höhen und Tiefen, doch die Gegenwart ist eine schwer verkraftbare Dauerkrise aus mehreren Komponenten. Corona, die Folgen des Lockdowns und der Personalmangel haben mentale und finanzielle Gräben aufgerissen. Nun verstärkt eine weitere Sorge die Existenzangst, von der hier alle betroffen sind.

Bußgelder ab 9. November Tempo-Überschreitungen: Mehr als 10 Stundenkilometern zu schnell in geschlossenen Ortschaften: 50 Euro (bisher 25); mehr als 30 km/h zu schnell: mindestens 260 (bisher 160). Außerorts bei mehr als 10 km/h: 40 statt 20 Euro, bei mehr als 20 sind es 100 statt 70 Euro. Zum Überwachen des Tempolimits verfügt die Stadt über acht stationäre und drei semistationäre Geschwindigkeitsanlagen, fünf Fahrzeuge mit mobiler Technik, dazu über 16 Rotlichtüberwachungsgeräte und zwei kombinierte Anlagen von Rotlicht-Geschwindigkeits-Überwachung. Falschparken: Einfache Verstöße kosten 55 statt 15 Euro, ebenso das Abstellen von Fahrzeugen auf Behinderten-, Elektroauto- und Carsharing-Parkplätzen (früher 35 Euro). Falschparken auf Rad- und Fußwegen sowie Abstellen auf Schutzstreifen oder in zweiter Reihe: bis zu 110 Euro und ein Punkt in Flensburg. Verhindern einer Rettungsgasse auf der Autobahn oder unerlaubtes Befahren derselben: zwischen 200 und 320 Euro plus ein Monat Fahrverbot, dazu zwei Punkte ins Fahreignungsregister. Rechts abbiegende Lkw: Zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern müssen Lkw beim Rechtsabbiegen Schrittgeschwindigkeit fahren. Andernfalls drohen 70 Euro Bußgeld. „Auto-Posing“: unnötiger Lärm, vermeidbare Abgasbelästigung und unnötiges Hin- und Herfahren: bis zu 100 Euro.

„Ich habe schon Lieferanten aus dem Berliner Raum verloren“, berichtet Peter Hanss, Betreiber des Canito. „Die haben über die Situation in der Straße nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass sie nicht wiederkommen.“ Sein Nachbar Philipp Schoen, Geschäftsführer des Burgerheart, bestätigt das. „Dazu ist es fast unmöglich, bei Wartungs- und Reparatur-Arbeiten mit den Firmen Termine zu machen, an denen es Stellmöglichkeiten für deren Fahrzeuge gibt. Die können mit ihrem Material ja nicht drei Blöcke entfernt parken.“

Die als Folge von Corona aufgekommenen Lieferengpässe sowie der Fahrermangel betreffen auch die Gastronomie; „wenn jetzt aber die Versorgungskette zusätzlich durch Angst vor geschäftsschädigenden Bußgeldern durchbrochen wird, dann gehen in der Straße ganz schnell die Lichter aus. Wir wissen gerade nicht, worüber wir zuerst weinen sollen.“

„Stadt ist in der Pflicht“

Als einer der Lieferanten bestätigt Andreas Klaus die Tragweite der Bedrohung: „Werden wir mit den deutlich höheren Geldbußen konfrontiert, kann ich die Gottschedstraße definitiv nicht mehr beliefern“, kündigt der Chef von Klaus Fruchtsäfte und Cannewitzer Biere an. Er verweist auf eine ähnliche Lage in der Karl-Liebknecht- und der Karl-Heine-Straße. „Das Halten in zweiter Reihe ist ebenso verboten wie auf dem Fußweg – wo sollen wir uns aber hinstellen?“ Klaus sieht eindeutig die Stadt in der Pflicht, Lösungen zu finden. „Andere Städte schaffen es doch auch, Be- und Entladezonen oder Zeitfenster für Lieferungen einzurichten.“ Sven Heller von Getränke Staude plant noch keine Abkehr von der Belieferung, bemerkt aber: „Unter den neuen Umständen müssten wir zwangsläufig auf unsere Kunden zugehen und sie im Fall eines Bußgeldes finanziell mit daran beteiligen müssen.“

Zum Vergleich: Bislang kosten einfache Park-Verstöße 15 Euro, demnächst werden 55 verlangt. Nicht ganz unbedeutend ist dabei auch die Haltung von Angestellten des Ordnungsamtes; die Geschäftsleute haben damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht. „Einige drücken ein Auge zu, andere sind knallhart“, sagt Vodkaria-Chef Torsten Junghans. „Ich habe auch schon mal den Satz gehört: Machen Sie doch da einen Laden auf, wo man besser parken kann.“

Wenige freie Plätze

Zuletzt bekamen Gewerbetreibende für 250 Euro eine Sondergenehmigung, um selbst parken zu können, „das löst aber das Problem mit den Lieferanten nicht“, betont Katja Wänke von der Boutique Scheinkraft. „Außerdem ist es ein Glücksfall, mal einen der wenigen freien Plätze zu erwischen.“

Die sollen nach bisher geäußerten Plänen der Stadt jedoch bald ebenfalls verschwinden: Im Rahmen des Klimaprogramms hatte die Ratsversammlung Ende Oktober 2019 unter anderem beschlossen, die komplette Gottschedstraße für den Autoverkehr dicht zu machen. Heike Kiefer, Hausverwalterin der Immobilie, in der Barcelona und Scheinkraft sitzen, kritisiert das. „Die Straße gibt es nicht her, Flaniermeile zu sein.“

Aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt kommen Details dazu: Von April bis Ende Oktober konnten Gaststättenbetreiber zwischen Zentral- und Bosestraße „auf der nördlichen Straßenseite ihre Freisitze auf die Fahrbahn beziehungsweise in die vorhandenen baulichen Parktaschen erweitern“, seit 1. November könnten die dortigen Parkplätze zur Anlieferung genutzt werden. Wie es beim Thema Autofreiheit weitergeht, werde noch geprüft. „Hierzu sind auch Gespräche mit den Gastronomen und anderen Gewerbetreibenden notwendig, die schon in der Vergangenheit schon stattgefunden haben und selbstverständlich weiter geplant sind.“

Einiges nur temporär

Für kurzzeitiges Halten nennt das Amt Möglichkeiten: Demnach sei im eingeschränkten Halteverbot vor den Grundstücken Gottschedstraße 4 und 15 das kurzzeitige Halten zum Ein- und Ausladen gestattet, außerdem vor den Hausnummern 19 und 16. Im Bereich zwischen Käthe-Kollwitz- und Bosestraße befindet sich ein temporäres eingeschränktes Halteverbot, um Anliefern zu ermöglichen, zudem könne der verkehrsberuhigte Bereich in der Bosestraße 2 und das eingeschränkte Halteverbot vor der Hausnummer 1 zum Be- und Entladen genutzt werden. Ordnungsamtsleiter Helmut Loris versichert: „Die Außendienstbeschäftigten der Verkehrsüberwachung sind dahin gehend sensibilisiert, den zeitlichen Rahmen für den Lieferverkehr einzuräumen.“

Für Entspannung sorgt das bei Bea Wolf und weiteren Betroffenen nur bedingt, denn die Erfahrungen mit dem Personal sind oft andere – und die genannten Stellen teilweise über 100 Meter entfernt, „die Zeit der Fahrer ist knapp“. Problematisch finden die Gastronomen, dass einige Optionen nur temporär gelten. „Es gibt permanent Veränderungen im Schilder-Chaos, über die wir nicht informiert werden. Wir haben keine Verlässlichkeit, auch die Lieferanten sind überfordert“, so Wolf.

„Ich liebe meine Kneipe“

Die Gewerbetreibenden fordern einen Runden Tisch mit Verantwortlichen der Stadt, um die Kommunikation zu verbessern. Tilman Schenk von der Industrie- und Handelskammer verspricht Unterstützung. „Ich bin optimistisch, dass es eine Lösung gibt.“ Wolf und Co. hoffen auf schnelle und solidarische Bereitschaft aus dem Rathaus. „Seit über eineinhalb Jahren ist unser Leben Kampf. Wir möchten nicht gezwungen sein, in diesem Fall unsere letzten Kräfte zu verschleißen. Wir brauchen dringend Hilfe von der Stadt.“ 2023 möchte sie Jubiläum feiern können: 25 Jahre Barcelona. „Die Leute lieben meine Kneipe. Und ich auch.“

Von Mark Daniel