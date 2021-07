Höhere Mieten: Leipzig zahlt 130,4 Millionen für Unterkunft und Heizung von Hilfeempfängern

Leipzig

Bezieher von Grundsicherung und Hilfen zum Lebensunterhalt erhalten ab 1. August von der Stadt mehr Geld für die sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU). Das Rathaus kompensiert damit die Mietpreissteigerungen am Leipziger Wohnungsmarkt. Gleichzeitig wird die sogenannte Nichtprüfungsgrenze für Heizkosten reduziert. Begründet wird dies mit den klimabedingten Temperaturanstiegen, durch die die Heizkosten gesunken sind.

Zahl der Hilfe-Empfänger leicht angestiegen

Wer als Ein-Personen-Haushalt Anspruch auf die Erstattung der KdU hat, kann künftig mit einem neuen Richtwert von 314,07 Euro Bruttokaltmiete kalkulieren – 19,14 Euro mehr als bislang. Für Zwei-Personen-Haushalte steigt dieser Richtwert um 21,03 Euro auf 408,72 Euro; für einen Drei-Personen-Haushalt auf 532,82 Euro (+33,75 Euro). Vier-Personen-Haushalte bekommen 609 Euro (+47,77 Euro) und Fünf-Personen-Haushalte 684,41 Euro (+39,90 Euro). Für jede weitere Person erhöht sich der Betrag um 72,05 Euro (+4,20 Euro).

„In der Regel sind das Obergrenzen, die nur in Einzelfällen überschritten werden können“, erläutert Tom Hübner aus dem Leipziger Sozialamt. Bedürftige Hilfeempfänger könnten mit den neuen Sätzen jetzt in Leipzig Wohnungen mit Quadratmeter-Nettokaltmieten von 5,16 Euro bis 5,55 Euro anmieten. Untersuchungen hätten ergeben, dass für diese Mietpreise in Leipzig ausreichend Mietwohnungen im Angebot sind.

Die bislang geltenden KdU-Sätze waren am 1. Februar 2020 festgelegt worden. Das Geld floss an rund 33 400 Bedarfsgemeinschaften. „Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Hilfeempfänger leicht angestiegen“, sagt Hübner.

Klimaerwärmung reduziert Heizkosten

Die neue sogenannte Nichtprüfungsgrenze für Heizkosten beträgt für Haushalte mit einer Personen ab August 50,72 Euro (-2,19 Euro), für zwei Personen 67,63 Euro (-2,19 Euro), für drei Personen 84,54 Euro (-3,63 Euro), für vier Personen 95,91 Euro (-4,12 Euro) und für fünf Personen 107,08 Euro (-4,60 Euro). Für jede weitere Person werden 11,28 Euro berechnet (-0,48 Euro).

„Das sind Orientierungswerte, in die schon ein zehnprozentiger Sicherheitszuschlag enthalten ist“, betont Sozialexperte Hübner. Werden diese Werte überschritten, würden bei den Kontrollen Dinge wie die Gebäudestruktur und die im Haus verwendete Brennstoffart berücksichtigt. „Bei den aktuellen Grenzen der Heizkosten sind die Daten von 2019 berücksichtigt“, betont Hübner.

Auch damals seien schon die Kilowattpreise für Wärme gestiegen. Aber aufgrund der ungewöhnlich heißen Witterung hätten die Leipziger Haushalte dennoch insgesamt weniger für Heizkosten gezahlt als im Vorjahr. Deshalb seien die Grenzwerte jetzt nach unten korrigiert worden.

Stadt zahlt 130,4 Millionen Euro für Hilfen

Zusätzlich zu den Kosten für Unterkunft und Heizung übernimmt die Stadt für Hilfeempfänger auch die sogenannten kalten Betriebskosten wie Wasser oder Grundsteuer. Dieser Satz liegt aktuell bei 1,65 Euro je Quadratmeter und Monat.

Noch nicht in den neuen Sätzen enthalten ist bislang die angekündigte CO2-Abgabe. Wenn sie fällig wird, werde es wieder neue Richtwerttabellen für Hilfeempfänger geben, heißt es im Rathaus. Der Gesetzgeber hat die Kommunen ohnehin verpflichtet, ihre Hilfen mindestens alle zwei Jahre anzupassen.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Leipzig insgesamt 125 Millionen Euro für die Unterkunft und die Heizung von Hilfe-Empfängern ausgegeben. Dieser Betrag wird mit den neuen Sätzen in diesem Jahr auf 130,4 Millionen Euro steigen, heißt es in der Verwaltung.

Von Andreas Tappert