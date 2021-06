Höhere Preise 2021: Das kosten Zigaretten in Polen und Tschechien

Leipzig

Vor Corona sind viele Sachsen regelmäßig zum Einkauf nach Polen oder Tschechien gefahren. Insbesondere für Raucher waren nicht nur die geflochtenen Körbe oder Wurstspezialitäten auf Bauernmärkten (wie in Łęknica hinter Bad Muskau) interessant, sondern vor allem die großen Preisunterschiede bei Tabak-Produkten. Zeitweilig kostete eine Packung Glimmstängel in den Nachbarländern nur halb so viel wie in Deutschland. Doch nach der Lockdown-Lockerung im Mai gibt es jetzt einige Überraschungen.

Zwar ist der sogenannte kleine Grenzverkehr (ein Besuch für weniger als 24 Stunden zum Einkaufen) wieder in beiden Ländern erlaubt – ohne Quarantäne oder Tests nach der Rückkehr. Auch erfreuen sich die zahlreichen „Travel Free“-Märkte hinter der tschechischen Grenze vor allem an den Wochenenden wieder eines Ansturms. Zum Verständnis: Sie sind auch sonntags geöffnet, haben anders als der Name vermuten lässt aber keine zollfreien Tabak-Waren.

Der reguläre Preis für eine Packung Zigaretten in Tschechien: Teure internationale Marke kosten 128 Kronen

Doch der Hauptgrund für die Reise schlägt nun teurer zu Buche. So wurden die Zigaretten-Preise in Tschechien erst im Februar erneut erhöht – diesmal um zehn Prozent. Internationale Marken wie Marlboro kosten nun 128 Kronen pro Schachtel. Das entspricht mit Umtausch etwa 5,15 Euro. Vor Corona waren es noch 4,30 Euro.

Auch in Slubice (der Nachbarstadt von Frankfurt/Oder) sollten Raucher aus Deutschland darauf achten, dass sie nur Zigaretten mit der polnischen Steuerbanderole erwerben. Quelle: Patrick Pleul, dpa

In Deutschland legte der Preis im gleichen Zeitraum um 20 Cent auf 7,20 Euro zu. Die EU bedrängt Polen und Tschechien seit Langem, ihre Tabaksteuern zum Gesundheitsschutz anzuheben. In Frankreich kostet die Packung Marlboro schon zehn Euro, in Irland 13,50 Euro.

Der reguläre Preis für eine Packung Zigaretten in Polen: Teure internationale Marke kosten 185 Zloty

Im polnischen Gubin stehen 185 Zloty für eine Schachtel Marlboro an der Tankstellen-Kasse. Das entspricht etwa 4,15 Euro. Letztes Jahr waren es noch 30 Cent weniger. Der Richtwert für die erlaubte Einfuhr nach Deutschland beträgt aus allen EU-Staaten 800 Zigaretten pro Person, die mindestens 17 Jahre alt sein muss. Bei einem Kauf dieser Menge – das sind 40 Schachteln oder vier Stangen – lassen sich derzeit in Polen 122 Euro sparen. In der Tschechischen Republik liegt die Differenz nur noch bei 82 Euro. Wer vor Ort tankt, spart etwas extra. Nur Diesel ist in Polen mitunter teurer als hierzulande.

40.000 Stangen Zigaretten hat der Zoll im Oktober 2020 an einem Grenzübergang bei Görlitz beschlagnahmt. Die unversteuerte Ware fand sich in einem Laster mit estnischem Kennzeichen, sie war als Dämm-Material deklariert. Quelle: Hauptzollamt Dresden

Für Raucher aus dem Raum Leipzig lohnt es sich jetzt allerdings nicht mehr so stark, nur wegen Nachschub beim blauen Dunst ins Nachbarland zu reisen. Schließlich müssten die Spritkosten sowie Fahrtzeiten von mindestens dreieinhalb Stunden hin und zurück gegengerechnet werden.

Untersuchungen von Papierabfällen haben gezeigt, dass 37 Prozent der in Ostdeutschland geleerten Zigarettenschachteln keine deutsche Steuermarke trugen. Während der Corona-Pandemie registrierte der Zoll erwartungsgemäß einen Anstieg beim Schmuggel. 2019 beschlagnahmte allein das Hauptzollamt Dresden 1,9 Millionen falsch oder gar nicht versteuerte Zigaretten. 2020 waren es elf Millionen Stück, so Sprecher Maximilan Hempel.

Rekordfund von 42.000 Stangen Zigaretten in einem Sattelschlepper an der Autobahn 4 bei Görlitz

„Dazu gehörte ein Rekordfund von 42.000 Stangen Zigaretten in einem Sattelschlepper an der A4 bei Görlitz“, berichtet er. Während der Grenzschließungen seien Lieferungen teils auch durch „Bestellzettel und Übergaben am Zaun“ abgewickelt worden. „Auf dem Postweg nehmen die illegalen Versuche aber am meisten zu. Deshalb haben wir unsere Kontrollen verstärkt.“

Vorsicht geboten sei bei Internetshops, die den Versand von Tabakwaren zu angeblich tschechischen oder polnischen Preisen offerieren. Erst recht, wenn die Bezahlung dort nur vorab per Bitcoins möglich ist. Wer Zigaretten legal nach Deutschland schicken wolle, der muss dafür in jedem Fall die deutschen Steuern entrichten, betont Hempel. Kunden hätten da kaum einen Preisvorteil zu erwarten. Wer dennoch Internetshops nutzen möchte, der solle sich am besten vorher vom Anbieter bestätigen lassen, dass die Tabakwaren ordnungsgemäß in Deutschland versteuert sind. „Zum Beispiel kann man dem Betreiber eine E-Mail mit dieser Bitte schicken.“

Ein paar Päckchen Tabakwaren zum günstigen Preis für Freunde oder Verwandte mitzubringen, ist nicht erlaubt

Andernfalls gebe es vielleicht ein böses Erwachen. Schmuggel-Zigaretten werden vom Staat in jedem Fall eingezogen und vernichtet. Sie sind aber trotzdem nachträglich zu versteuern. Wer die Vorschriften missachtet, begeht mindestens ein Ordnungswidrigkeit, in gröberen Fällen eine Straftat. Wichtig zu wissen: Zigaretten aus dem Nachbarland dürfen nur für den Eigenverbrauch des Käufers ohne Sonderabgaben eingeführt werden. Freunden oder Verwandten ein paar Schachteln zum günstigeren Preis mitzubringen, ist verboten – selbst wenn die Menge insgesamt unter den zulässigen vier Stangen für den Eigenverbrauch liegt.

Von Jens Rometsch