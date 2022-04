Leipzig

Beim Gang durch den Supermarkt stellt sich seit vielen Wochen vor allem eine Frage: Wie teuer wird es noch? Am Montag erhöhte der Discounter Aldi die Preise für einige Lebensmittel – und setzt damit den Trend der vergangenen Monate fort. Auch andere Supermärkte wie Rewe und Penny haben weitere Preiserhöhungen angekündigt.

Wocheneinkauf kostet jetzt deutlich mehr

Ständig steigende Kosten sind Verbraucherinnen und Verbraucher mittlerweile gewohnt. Dass einige Produkte seit Montag nun noch teurer sind, sei Khalissa Kebabi deswegen gar nicht aufgefallen. „Die Preise klettern ja schon seit vielen Wochen stetig nach oben“, stellt die 33-Jährige fest. Der Wocheneinkauf für ihre Familie koste nun deutlich mehr als noch vor einigen Monaten.

Khalissa Kebabi (33) zahle wesentlich mehr für ihren Wocheneinkauf als noch vor wenigen Wochen. Quelle: Andre Kempner

Besonders Butter, Wurst und Fleisch seien von den jüngsten Preiserhöhungen betroffen, berichtete ein Sprecher der Aldi Nord-Kette dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bis zu 20 Prozent mehr soll ein Stück Butter nun kosten. Doch auch für andere Produkte müsse sie nun tiefer in die Tasche greifen, beobachtete Kebabi. „Früher hat eine Packung Grieß 39 Cent gekostet. Mittlerweile muss man mindestens 55 Cent dafür zahlen.“

Wer soll das bezahlen?

Kann man sich den Wocheneinkauf überhaupt noch leisten? Die Lebensmittelpreise steigen, doch der Bedarf bleibt gleich. Kebabi hat drei Kinder. „Die essen ja nicht plötzlich weniger, nur weil es mehr kostet.“ Die Frage könne man deswegen gar nicht stellen. „Man hat ja keine Wahl“, findet Laura Z., die ihren Nachnamen nicht verraten möchte. „Die Dinge, die man braucht, kauft man trotzdem ein.“ Die junge Mutter hat dafür ihr Haushaltsbudget angepasst.

Laura Z. (32) musste wegen der Inflation das Haushaltsbudget anpassen. Quelle: Andre Kempner

Sparaktionen und Sonderangebote

Um das zu vermeiden, zählt Heinz Simon auf Sonderangebote. Der 96-Jährige kaufe nun viele Produkte, die reduziert sind.

Heinz Simon (96) achtet beim Einkaufen auf Sonderangebote. Quelle: Andre Kempner

Auch Julia M. setzt auf Rabattaktionen. „Ganz praktisch sind Apps der Supermärkte, zum Beispiel von Lidl. Da gibt es immer viele Angebote. Vorm Einkaufen überlege ich mir, was ich brauche und suche dann gezielt Artikel mit Sonderpreisen aus.“ Damit könne sie nicht nur vor Ort sparen, sondern auch längerfristig die Geldbörse schonen. „Durch diese Rabatte habe ich manchmal schon bis zu zehn Euro auf den gesamten Einkauf gespart“, erklärt die junge Mutter.

Julia M. (34) sucht nach Rabattaktionen im Internet. Quelle: Andre Kempner

Angebote sind keine Dauerlösung

„Mit dem Wocheneinkauf verhält es sich momentan wie beim Tanken: Man schaut hier und da, wo es ein paar Cent weniger kostet und schlägt dann zu“, vergleicht Ingo Karstein. Eine Dauerlösung sei das jedoch nicht. „Man kann nur so viele Schnäppchen jagen, bis man dann irgendwann trotzdem in den sauren Apfel beißt und teure Produkte kaufen muss. Die Einsparungen, die man so machen kann, sind längerfristig wahrscheinlich gering.“

„Man kann nur so viele Schnäppchen jagen, bis man dann irgendwann trotzdem in den sauren Apfel beißt und teure Produkte kaufen muss“, sagt Ingo Karstein. Quelle: Andre Kempner

Es ist vor allem der Krieg in der Ukraine, der die Kosten für viele Dinge des Alltags in die Höhe treibt. Deswegen sei so schnell auch keine Besserung in Sicht, befürchtet der 44-jährige IT-Berater. „Solang der Krieg noch anhält und wir dessen Auswirkungen spüren, wird sich die wirtschaftliche Situation nicht erholen. Und selbst dann: Wenn die Preise einmal oben sind, bezweifle ich, dass man sie wieder senken wird.“ Die Menschen haben sich schließlich einmal daran gewöhnt.

Von Fabienne Küchler