Was aus dem Lindenauer Hafen geworden ist

Leipzig

Eine Hommage an die vergessenen Orte der Stadt sollte es werden. Der Verein Kulturkosmos Leipzig startet am kommenden Freitag mit dem zweiten Teil ihrer Hörspaziergänge durch Leipzig. Ein Projekt, das sich der Geschichte und Gegenwart besonderer Spots der Stadt annimmt und diese auditiv wie künstlerisch in den Fokus setzt. Dieses Mal pilgert der Verein mit seinen Gästen entlang des Lindenauer Hafens. Für Veranstalterin Angela Kobelt haben sie damit eine Form der Darstellung kreiert, die für jedermann zugänglich ist und generationsübergreifend funktioniert.

Zwischenstopp: Tanzeinlage

„Es spricht ältere Menschen an, die Erinnerungen mit dem Ort verbinden. Aber auch jüngere, die einfach ein großes Interesse an Kunst und Kultur haben“, findet Kobelt. Das Prinzip des Hörspaziergangs ist simpel wie außergewöhnlich. Mit Kopfhörern im Ohr begehen die Gäste das Gelände rund um den Lindenauer Hafen, die meiste Zeit entlang des Wassers.

Neben O-Tönen von Zeitzeugen, historischen Hintergründen aus dem Off und Poesie liegt unter der auditiven Führung ein Klang- und Soundteppich. Der wird vor allem dann wichtig, wenn es an die Performance-Stücke geht, die den Spaziergang begleiten. „Wir richten Stationen ein, an denen Laiendarsteller warten werden, die etwas vorführen“, erklärt die Veranstalterin. „Die haben dieselbe Musik im Ohr wie die Besucher und bewegen sich zu den Melodien auf dem Band.“ So gebe es etwas fürs Ohr und fürs Auge.

Geburtstag eines berühmten Leipzigers

Warum sich das Kollektiv den Lindenauer Hafen ausgesucht hat? „Hier passiert gerade super viel“, antwortet Kobelt. Der Stadtteil Lindenau habe sich stark gewandelt in den letzten Jahren. Vom einstigen maroden Arbeiterviertel zum hippen Szenestadtteil. Jetzt entsteht mit dem Hafenareal sogar ein vollkommen neues Quartier. „Ein guter Grund sich der wechselvollen Geschichte dieses Ortes anzunehmen.“

Und weil es besser kaum passen könnte, nimmt der Verein noch den runden Geburtstag eines berühmten Kindes der Stadt mit. „ Carl Heine wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden.“ Auf den Unternehmer gehen unzählige Bauvorhaben der Stadt zurück – das wohl bekannteste Projekt ist der Kanal.

Im letzten Jahr ging der Hörspaziergang an den Cospudener See. Quelle: Thomas Bär

Messegeschichte könnte Fortsetzung werden

Im letzten Jahr konzipierte der Kulturkosmos Leipzig einen Streifzug durch Dörfer am Cospudener See. „Ein großer Erfolg“, bekräftigt die Projektleiterin. Deshalb soll die eigentlich geplante Trilogie noch erweitert werden. Erste Ideen für die Fortsetzung gibt es bereits. Hoch im Rennen steht die Messegeschichte der Stadt. Entschieden sei aber noch nichts, sagt Kobelt.

Premiere am 27.09 bereits ausverkauft /weitere Termine: 28.09, 29.09, 2.10, 3.10, 6.10 / Tickets über die Schaubühne Lindenfels

Von Lisa Schliep