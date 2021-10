Leipzig

Für eine warme Wohnung müssen Haushalte immer tiefer in die Tasche greifen. Die Gaspreise sind hoch und steigen weiter. Mehrere Anbieter in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben bereits angekündigt, die Tarife für Privatkunden zu erhöhen.

Nach einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox liegen die Gaskosten für eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Oktober in Deutschland bei durchschnittlich 1402 Euro pro Jahr. Zwölf Monate zuvor waren es noch 1094 Euro.

Dabei wird es nicht bleiben, sagt Verivox-Sprecher Lundquist Neubauer der LVZ. „Wir erwarten, dass in Mitteldeutschland in den kommenden Wochen weitere Gasversorger ihre Preise erhöhen werden.“ Bei der Verbraucherzentrale Sachsen geht man davon aus, dass alle Anbieter in nächster Zeit die Gaspreise erhöhen werden. „Der Preisanstieg am Markt ist schon außergewöhnlich hoch“, so Energieexperte Lorenz Bücklein.

Kunden müssen mit Mehrkosten von mehreren hundert Euro rechnen

Drei Anbieter in Sachsen haben im Oktober bereits Anpassungen vorgenommen: So erhöht die Drewag in Dresden die Preise um 8,6 Prozent. Auf einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.00 Kilowattstunden kommen laut Neubauer Mehrkosten in Höhe von 132 Euro zu. Sachsen-Energie zieht die Preise für Privatkunden in Ostsachsen um 8,9 Prozent an, was für diese Mehrkosten von 131 Euro im Jahr bedeutet. Und bei der Gasversorgung Görlitz werden es 14,1 Prozent mehr. Bei dem erwähnten Jahresverbrauch bedeutet das Mehrkosten von 238 Euro.

Damit liegen die Steigerungen noch unter denen anderer Anbieter. In Memmingen (Bayern) erhöhen die Stadtwerke den Gaspreis um 68 Prozent. Bei Energie Südbayern sind es für Kunden in Dingolfing plus 28,2 Prozent und in Pfaffenhofen 26,7 Prozent.

In Sachsen-Anhalt haben die Städtischen Werke Magdeburg zum Oktober die Preise um zehn Prozent erhöht (Mehrkosten: 146 Euro). Im November erhöhen die Gasstadtwerke Zerbst um drei Prozent (+ 51 Euro). In Thüringen haben Versorger bislang noch keine Erhöhungen angekündigt.

Das gilt auch für die Leipziger Stadtwerke. Bis zum Jahresende gelten die bestehenden Verträge mit den vereinbarten Preisen für die Kunden weiter, sagt ein Sprecher. Was ab Januar sein wird, könne man allerdings noch nicht mit Gewissheit sagen. Dass man die Gaspreise erhöhen müsse, sei angesichts der gestiegenen Einkaufspreise aber sicher. Eine genauere Aussage ist aktuell aber noch nicht möglich, auch weil einzelne Preiskomponenten noch nicht feststehen.

Stadtwerke Leipzig und Mitgas: Stabile Preise bis Jahresende

Auch Mitgas mit Sitz in Gröbers zwischen Halle und Leipzig will die Preise bis Jahresende stabil halten, wie eine Sprecherin der LVZ sagte. „Für das Jahr 2022 können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch keine valide Aussage treffen.“ Mitgas bietet deutschlandweit Erdgas an und hat nach eigenen Angaben derzeit rund 174.000 Privat- und Gewerbekunden, die Mehrzahl davon in Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer sind allein zwischen Oktober 2020 und März 2021 die Gaspreise im Leipziger Netzgebiet um 21,8 Prozent gestiegen. Die aktuellen Preise für Erdgas resultieren aus geringeren Beschaffungsmengen der Deutschen Gashändler und einer gestiegenen Nachfrage auf dem Weltmarkt nach Erdgas. Anzunehmen sei, dass infolge der Corona-Maßnahmen im vergangenen Jahr und der gesunkenen Nachfrage nach Erdgas weniger Gas beschafft wurde, was sich nun ob einer deutlich anziehenden Konjunktur negativ auswirkt.

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig, Kristian Kirpal, zeigt sich besorgt: „Der deutliche Anstieg der Energie- und insbesondere Gaspreise stellt viele Unternehmen in der Region Leipzig vor Herausforderungen. Höhere Preise dürfen zwar grundsätzlich an die Verbraucher weitergegeben werden – aber natürlich bedeuten immer höhere Ausgaben für Energie eine Belastung für die Firmen, die in Einzelfällen mit fortschreitender Dauer an die Grenze des Hinnehmbaren stoßen wird.“ Für Unternehmen, die mit ihren Produkten im internationalen Wettbewerb stehen, entwickelten sich die Energiepreise immer stärker zum Standortrisiko. „Darüber hinaus besteht die reale Gefahr, dass Endkunden ihr Konsumverhalten bei steigenden Produktpreisen einschränken, was wiederum zu sinkenden Umsatzzahlen bei den Unternehmen und somit zu weiteren Belastungen für die regionale Wirtschaft führen könnte.“

Linken-Politiker: Noch bleibt der Aufschrei der Betroffenen aus

Es sei unverantwortlich, dass die Politik nicht gegensteuere, sagt die sächsische Linken-Politikerin Sabine Zimmermann. „Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Aber noch bleibt der Aufschrei aus“, so die ehemalige Bundestagsabgeordnete.

Auf Bundesebene müssen Maßnahmen ergriffen werden, um private Haushalte zu entlasten, heißt es auch bei der Verbraucherzentrale Sachsen. Außerdem lohne es sich trotz der angespannten Marktlage, Anbieter und Tarife zu vergleichen. Bei einer Ankündigung der Preisanpassung durch den bestehenden Anbieter besteht ein Sonderkündigungsrecht – unabhängig von der Vertragslaufzeit.

Für Mieterhaushalte bedeute die Entwicklung am Markt, dass sie den Preisanstieg erst im kommenden Jahr spüren werden – mit der nächsten Heizkostenabrechnung.

Von Andreas Dunte