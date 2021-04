500 Wohnungen am Wasser - Hohe Mieten, alles neu: So lebt es sich in Leipzigs Hafencity

Der Lindenauer Hafen liegt am Rand der Welt, ist eine öde Bettenburg und nur was für Reiche? Wer das glaubt, war bestimmt schon lange nicht mehr dort. Leipzigs größtes neues Stadtviertel zählt jetzt fast 1000 Bewohner. Und die sind eindeutig begeistert.