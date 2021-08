Hohe Nachfrage: Leipzigs Bürgerämter erhöhen ihr Terminangebot

Leipzig

Die Stadt Leipzig erhöht wegen der aktuell sehr hohen Nachfrage nach Terminen die Terminkapazitäten ihrer Bürgerämter. Pro Termin sollen die angesetzten Zeiten verkürzt und zusätzliche Termine teilweise auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten angeboten werden, kündigt das Hauptamt an. Erfahrungen der vergangenen Monate hätten gezeigt, dass Kürzungen der Terminzeiten möglich seien und somit im Buchungssystem mehr Termine verfügbar würden.

Zusätzliche Mitarbeiter

Zudem wird die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern erhöht. Die Hälfte der Termine der Bürgerämter wird im Vorlauf von vier Wochen freigeschaltet (in der Regel am Dienstagnachmittag), die andere Hälfte tagesaktuell. So könne man täglich einen kurzfristigen Termin in einem Bürgeramt finden. Das Hauptamt weist darauf hin, dass viele Dienstleistungen auch online erledigt werden können, beispielsweise Meldebescheinigungen oder der Antrag auf Führungszeugnisse; auch Dienstleistungen der Kfz-Zulassungsbehörde sind digital verfügbar.

Dokumente ohne Termin

Wertmarken der Stadtreinigung können an vielen Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet erworben werden. Leipzig-Pässe, die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 31. Dezember 2020 abgelaufen sind, gelten automatisch zwei Jahre weiter. Für ein Jahr wiederum laufen die Leipzig-Pässe weiter, die vom 1. Januar bis 31. Dezember dieses Jahres abgelaufen sind oder ablaufen. Die Abholung von Dokumenten im Bürgeramt ist ohne Termin möglich.

Von Mark Daniel