Leipzig

Hinter Autofahrerinnen und Autofahrern liegen rekordverdächtige Tage: Die Preise für Diesel und Benzin haben mit Überschreiten der Zwei-Euro-Marke nie dagewesene Höhen erreicht. Auch Leipzig blieb nicht verschont: So bildete sich vor einer Tankstelle in der Messestadt zuletzt ein längerer Stau – dort war der Sprit kurzzeitig für knapp zwei Euro zu haben. Inzwischen haben sich die Preise auch an der Pleiße wieder stabilisiert: Diesel war am Mittwochnachmittag hier und da für 2,24 Euro erhältlich, Super E10 für 2,08 Euro. Zwar liegen die Preise damit noch immer jenseits der Zwei-Euro-Marke, sie haben seit dem 10. März aber ein Plateau erreicht.

Wie eine aktuelle Auswertung des ADAC zeigt, variieren die Spritpreise zum Teil stark zwischen den Bundesländern: In der ersten Wochenhälfte tankten Autofahrer in Sachsen demnach am günstigsten – der Preis je Liter Super E10 lag im Freistaat bei 2,158 Euro. Diesel war in Leipzig indes teurer als in Thüringen, dem Bundesland mit dem höchsten Kraftstoffpreis bei dieser Sorte. In der sächsischen Messemetropole mussten am Dienstag in der Spitze 2,38 Euro gezahlt werden.

Langsam fahren, Geld sparen

Für das Zustandekommen der unterschiedlichen Preise haben selbst Fachleute keine eindeutige Erklärung. „Das ist auch für uns nicht ganz nachvollziehbar“, sagte Florian Heuzeroth, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) in Sachsen, gegenüber der LVZ. Gründe für eine regionale Abweichung ließen sich demnach nur erahnen. „Kraftstoff wird regional produziert, etwa in Leuna. Es kann sein, dass dort Öl-Mangel herrscht.“ Laut Heuzeroth handele es sich dabei aber nur um ein mögliches Szenario.

Fest steht: Wer langsamer und vor allem weniger Auto fährt, kann in diesen Tagen ordentlich Geld sparen. Allerdings haben Autofahrer ihr Fahrverhalten – zumindest auf Autobahnen – bisher nicht geändert, wie aus Erhebungen der Datenanbieter Inrix und TomTom hervorgeht. Und auch in Leipzig bleibt der Verkehr auf vergleichsweise hohem Niveau: Laut dem Navigationsanbieter TomTom lag der Verkehr in der Messestadt am Mittwoch etwa auf dem Durchschnittswert der Vorjahre. In den vergangenen sieben Tagen gab es mitunter aber auch mehr Verkehr: Am Montag lag das von TomTom errechnete Stau-Level etwa um 16 Prozent über dem Durchschnittswert – und zwar zur Stoßzeit am Nachmittag.

Nach wie vor sind viele Autos unterwegs

Auch die Dauerzählstellen zum Kfz-Verkehr – hier misst die Stadt Leipzig an ausgewählten Stellen die Anzahl der Fahrzeuge – registrieren weiter eine hohe Anzahl an Verkehrsteilnehmern. In der Wundtstraße etwa waren in den vergangenen Tagen sogar mehr Autos unterwegs als zu Kriegsbeginn.

Der ADAC verweist unterdessen auf die sinkenden Preise für Rohöl – ein Indiz, dass auch die Spritpreise bald fallen könnten. „Normalerweise sind die Preise mit dem des Rohöls gekoppelt“, sagte der sächsische Verbandssprecher Heuzeroth. Inzwischen haben sich die Preise aber weitestgehend entkoppelt – weshalb Kritik an den Mineralölkonzernen laut wird. „Trotz aller kriegsbedingter Sondereffekte und Erklärungen für die hohen Spritpreise: Irgendwo zwischen Ölförderung und Tankstelle bleibt das zusätzliche Autofahrergeld hängen“, sagte Kraftstoffmarkt-Experte Jürgen Albrecht vom Automobil-Club. „Die Mineralölkonzerne verdienen im Raffineriegeschäft derzeit richtig gutes Geld.“

Von Florian Reinke