Hohe Strompreise: Linke schlägt Sozialtarif für Leipzig vor

Damit die explodierenden Energiepreise nicht zu sozialen Verwerfungen in Leipzig führen, fordert die Stadtratsfraktion der Linken ein kommunales Hilfsprogramm. Einer der Vorschläge sieht vor, dass die örtlichen Stadtwerke einen vergünstigten Stromtarif anbieten, der an den Leipzig-Pass geknüpft wäre.

