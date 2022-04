Leipzig

Der Sänger Kevin Neon dreht am Sonnabend sein neues Musikvideo „Farben“ – und die Leipzigerinnen und Leipziger können live dabei sein. In dem Song gehe es um Gleichberechtigung, Offenheit und Toleranz: „Du bist gut so, wie du bist. Vielen Menschen fehlt der Mut, sich in all ihren Farben zu präsentieren“, sagt der 30-Jährige.

Zeichen setzen

Der Künstler, der seine Lieder selber produziert, will dem gewöhnlichen Schlager etwas Neues entlocken: In seinen Songs verschmelzen Pop-Rhythmen mit Dance-Beats. Die Musik spielt seit seiner Kindheit eine große Rolle. Angefangen hat der gebürtige Thüringer im Alter von acht Jahren mit Keyboard und Schlagzeug. Später stand er als Sänger im Rampenlicht seiner Geburtsstadt Nordhausen. Als DJ hinter den Plattentellern tourt er seit zehn Jahren von Berlin, über Köln bis nach Leipzig, wo er auch schon zwei Jahre gelebt hat. Zudem ist der Sänger auch der Manager von TV-Reality-Star Melanie Müller, die gerade eine kleine Pause vom Show-Business macht.

Veranstaltungen mit Holi-Farben (ein coloriertes Mehl) sind beliebt. Quelle: Robert Michael

Komparsen ab 18 Jahren gesucht

Wer am Sonnabend Punkt 12 Uhr im Musikvideo mitspielen möchte, sollte über 18 Jahre alt sein und Lust auf einen Flashmob haben. Jeder Teilnehmer bekomme eine Handvoll farbiges Pulver, kann sich frei bewegen und kreativ sein. „Die Farbe besteht aus Maismehl und Farbpartikeln. Sie ist nicht gesundheitsgefährdend“, erklärt der Veranstalter, der auch eine Drohne zum Einsatz bringt.

Lesen Sie auch Schön bunt: Holi-Festival 2016 in Leipzig

Gute-Laune-Hymne für den Leipziger CSD

Der Künstler wird mit seinem Song „Farben“ auch bei der Programmwoche vom Christopher-Street-Day vom 8. bis 16. Juli in Leipzig auftreten.

Von Regina Katzer