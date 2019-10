Holiday on Ice kommt wieder nach Leipzig

Leipzig

Eiskalt und magisch: 2019 feiert Holiday on Ice den 76. Geburtstag. Die neue Show „ Supernova“ soll auch in Leipzig begeistern. Ab dem 19. Dezember sind die Eiskunstläufer eine Woche lang in der Arena im Kohlrabizirkus und entführen die Besucher mit emotionalen Choreografien und bunten Kostümen in mystische Welten.

Zur Galerie Mit der neuen Show „Supernova“ bringt Holiday On Ice eine ergreifende und mystische Geschichte über verschiedene Welten aufs Eis.

Vom Winterwunderland in die Weiten des Kosmos

Robin Cousins, Creative Director der Produktion, beschreibt die Show als „Hommage an die Welt der Sterne“. Bei den Aufführungen soll es auch tatsächlich schneien. Denn die Geschichte beginnt in einer Winterlandschaft, als ein Schneesturm ein Liebespaar in die Weiten der Galaxie schleudert. Die Protagonisten begeben sich durch ein Meer von Nordlichtern auf eine einzigartige Reise an überwältigende Orte. Eine farbenprächtige Explosion – eine Supernova – befördert sie dann nach ihrem Abenteuer wieder zur Erde zurück.

Dritte Saison von Principal Skater Wesley Campbell

Es ist schon Wesley Campbells dritte Saison mit Holiday On Ice. Auf Leipzig freut sich der Principal Skater ganz besonders. „Die Stadt ist in der Weihnachtszeit einfach magisch“, sagt der US-Amerikaner. Sein persönliches Highlight sind die vielen Weihnachtsmärkte in der Innenstadt. Deshalb freut er sich umso mehr, dass die Produktion dieses Jahr eine ganze Woche lang in der Eisarena zu sehen ist. „Dann haben auch die Darsteller etwas mehr Zeit, die Stadt zu sehen“, so Campbell.

„Wir spürten das Vibrato seiner Seele“

Der Eiskunstläufer ist schon seit mehr als 25 Jahren auf Kufen unterwegs. Während seiner Wettkampfkarriere stand er für die Vereinigten Staaten auf dem Eis. 2013 zog er sich aus dem Wettbewerbsgeschehen zurück, blieb dem Eislaufen aber treu. Ein Highlight, das ihm immer in Erinnerung bleiben wird, ist ein „Intimissimi on Ice“-Auftritt in der Arena di Verona mit Andrea Bocelli. „Das ist ein Moment, den ich nie vergessen werde“, erinnert sich Campbell. Am Eröffnungsabend 2017 sei der US-Amerikaner vor dem Auftritt in die Arena gekommen, um seine Sachen zu ordnen. Er habe bemerkt, wie sich der blinde Tenor mit der Umgebung vertraut machte. „Und dann hat er angefangen zu singen“, erzählt der Eiskunstläufer. Die Anwesenden hätten alles stehen und liegen gelassen und Bocellis Gesang zugehört: „Wir haben in diesen Augenblicken durch seinen Gesang das Vibrato seiner Seele spüren können.“

Straffes Vorbereitungsprogramm

Während der Vorbereitungsphase bei Holiday on Ice durchläuft der Principal Skater ein straffes Programm. Da ist es durchaus möglich, dass man sechs Tage die Woche für mindestens zwölf Stunden abrufbar sein und proben muss. „Das ist sehr intensiv. Wir proben die Choreografien und der Director bespricht mit uns die Figuren“, erklärt Campbell den Tagesablauf. Die Arbeit mit Robin Cousins sei für ihn aber dennoch etwas Besonderes. Er könne neben dem Director seine Schrittfolge selbst kreativ mitgestalten. „Wir durchlaufen alle eine gewisse Reise mit jedem Musikstück, zu dem wir auftreten“, so der Skater. Die Performance würde sich oftmals anders entwickeln, als die anfänglich gedacht. Dabei sei ihm aber wichtig, dass er sich in die Musik hineinversetzen kann. „Musik ist für mich als Künstler einfach alles“, betont Campbell.

Leipziger Nachwuchstalent tritt bei Premiere auf

Ein spezielles Highlight wird bei der Premiere der Auftritt von Antonia Weber sein. Das elfjährige Leipziger Ausnahmetalent trägt schon seit seinem zweiten Lebensjahr Schlittschuhe. Seit mehr als sieben Jahren trainiert sie in einem Verein. „Ich wollte mal erleben, wie es ist vor einem so großen Publikum zu laufen“, begründet die junge Eiskunstläuferin ihre Bewerbung bei der Holiday-On-Ice-Academy. Aufregung sei bei ihrem ersten Auftritt sicherlich programmiert. Dennoch freut sich die Nachwuchs-Skaterin auf die Performance und möchte die Möglichkeit nutzen, noch mehr Erfahrung zu sammeln.

Tickets und Infos

Vom 19. bis zum 26. Dezember ist Holiday On Ice in der Eisarena zu erleben. Tickets kann man sich ab 24,90 Euro, für Kinder ab 19,90 Euro sichern. Weitere Infos zum Event gibt es auf www.holidayonice.de

Von Elena Boshkovska