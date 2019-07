Leipzig

Wer schon immer mal auf Schlittschuhen auf großer Bühne im Scheinwerferlicht stehen wollte, hat bald dazu Gelegenheit: Zur Premiere der neuen Holiday-on-Ice-Show „ Supernova“ heißt es am 19. Dezember „Bühne frei für den Nachwuchs“ in der Leipziger Arena. Ein Einzelläufer beziehungsweise ein Eislaufpaar erhält an diesem Tag die Chance auf einen einzigartigen Auftritt auf der großen Showbühne. Die jungen Talente treten mit einer selbst entwickelten, individuellen Kür und einer gemeinsamen Performance mit dem gesamten Ensemble im großen Finale auf.

Die Paarlauf-Olympiasieger und -Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot sind die Schirmherren der Nachwuchsinitiative. „Ich liebe Kinder und finde es toll, dass wir uns nun fokussiert um den Nachwuchs kümmern und unsere Erfahrung weitergeben werden“, so Savchenko, die im Herbst selbst ihr erstes Kind erwartet. Als erstes Highlight erwartet die ausgewählten Talente die Teilnahme am exklusiven Academy-Sommercamp am 6. August in Köln. Hier können sie die Olympiasieger persönlich kennenlernen, erhalten von ihnen Aufwärm- und Motivationstipps, trainieren Sprünge, Pirouetten und Spiralen. „Wir sind schon sehr gespannt darauf, die Talente kennenzulernen und mit ihnen für ihren großen Auftritt bei Holiday on Ice zu trainieren. Als Olympiasieger möchte ich meine Erfahrung und mein Wissen an den Nachwuchs weitergeben“, beschreibt Bruno Massot seine Motivation. Er trainiert aktuell in der Schweiz junge Eiskunstläufer sowie die Paarlauf-Olympiateilnehmer und fünffachen österreichischen Meister Miriam Ziegler und Severin Kiefer.

Für die Nachwuchsaktion bewerben können sich ab sofort Einzel- und Paarläufer im Alter von sechs bis 16 Jahren aus Leipzig, die seit mindestens drei Jahren Eiskunstlaufen und Elemente wie Zweifach-Sprünge, Pirouetten und Spiralen beherrschen. Die Bewerbung ist noch bis zum 7.Juli per E-Mail an academy@holidayonice.com möglich – mit dem Video eines Kurzprogramms inklusive der geforderten Elemente, Foto und einem kurzen Motivationsschreiben. Weitere Informationen zur Bewerbung unter: https://holidayonice.com/de/de/academy.

Von LVZ