Homeschooling ist mehr als Aufgaben ins Internet laden – drei Leipziger Lehrer berichten

Seit Mitte Dezember sind die Schüler in Leipzig nun zu Hause im so genannten Homeschooling. Die Schulen stellen sich der Situation dabei ganz unterschiedlich. Während es auch in dieser Lockdown-Phase Lehrer gibt, die einfach Aufgaben ins Internet laden, die dann von den Schülern zu erledigen sind, haben andere seit dem ersten Homeschooling im März dazu gelernt.

„Die Entscheidung über die Form der häuslichen Lernzeit liegt bei jedem Lehrer selbst“, erklärt Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) auf Anfrage der LVZ. „Wir haben aber alle Lehrer ausdrücklich gebeten, mit den Schülern in Kontakt zu treten.“ In einer entsprechenden Handreichung des Kultusministeriums ist auch festgehalten: „Grundsätzlich sollten Lehrkräfte eine dienstliche E-Mail-Adresse haben oder es kann LernSax als Kommunikationskanal genutzt werden.“

Lehrer sollen oft Videokonferenzen mit ihren Schülern abhalten

Die Lernplattform funktioniere allerdings oftmals einfach nicht, erklärt Mario Coccejus, Schulleiter des Goethe-Gymnasiums in Leipzig-Schönefeld. „Das ist sehr ärgerlich. Immer wenn die Kinder gerade so etwas wie eine Struktur entwickelt haben, werden sie wieder ausgebremst. Das bereitet uns wirklich Sorge.“ Ansonsten laufe das Homeschooling an seiner Schule ruhiger als noch im Frühjahr des vergangenen Jahres. „Es ist eine gewisse Routine vorhanden“, sagt er.

Ein Teil werde über Aufgabenstellungen mittels E-Mail oder LernSax gelöst, der andere über Videokonferenzen. „Ich habe die Lehrer gebeten, in den Hauptfächern möglichst oft die Möglichkeit einer Videokonferenz zu nutzen“, so der Schulleiter. „Aber das hängt natürlich auch stark von den technischen Voraussetzungen ab.“ Bei den Schülern seien die größtenteils sehr gut, die von der Stadt gestellten Tablets würden allerdings einfach nicht ausreichen. Entscheidend für das Gelingen der häuslichen Lernzeit seien auch die Eltern. „Die sollten nicht an sich selbst die Anforderung stellen, den Lehrer zu ersetzen“, meint er. „Die Eltern sollten die Kinder in erster Linie unterstützen – nicht unterrichten.“

„Ich kann den Unmut der Eltern verstehen“

Grundschullehrerin Jana Fischer hat die Kritik vieler Eltern im Frühjahr, die Lehrer würden sich nicht kümmern, sondern nur Aufgaben verteilen und sich dann wegducken, wirklich getroffen. „Ich kann da den Unmut der Eltern auch verstehen“, meint sie. Die 51-Jährige habe angebotene Webinare genutzt, um sich in Sachen Homeschooling weiterzubilden. „Es ist einfach wichtig, den Kontakt zu den Kindern zu halten“, sagt sie. „Gerade im Grundschulbereich.“ Viermal in der Woche nutze sie die Möglichkeit, ihre 1. Klasse mittels Videokonferenz zu sehen. „Mir ist total bewusst, was Eltern in dieser Zeit jetzt leisten. Und es machen alle wirklich toll. All das, was wir machen, geht nur, wenn die Eltern mitmachen“, so Fischer. „Ich bin ja beispielsweise auf die Technik in den Elternhäusern angewiesen.“ Ihr sei in diesem Lockdown wichtig gewesen, dass es eine spürbare Steigerung gegenüber dem Frühjahr gibt. „Aber trotz aller Videokonferenzen: Ich vermisse die Kinder total.“

Berufsschule auf Kooperation mit Arbeitgebern angewiesen

Völlig neue, technische Wege geht auch Deutschlehrer Carsten Gottlieb. Er unterrichtet an der Fachoberschule und der Gutenbergschule. „Wir stehen ja vor dem Problem, dass wir in der Berufsschule Blockunterricht haben und die Schüler aus verschiedenen Bundesländern kommen“, erklärt er. „Und da hab ich noch den Vorteil, dass mein Fach nicht prüfungsrelevant ist.“ Dennoch löst er seinen Unterricht multimedial. „Die Drucktechnik-Schüler im dritten Lehrjahr müssen eigentlich Vorträge machen. Die lasse ich mir nun Audio- oder Videodateien schicken“, erklärt er. Den Mediengestaltern biete er beim Thema Konzeption Videounterricht in Kleingruppen an. „Aber wir haben tatsächlich auch das Problem, dass Arbeitgeber ihre Azubis für diese Zeit nicht freistellen und Schüler das dann nicht nutzen können, weil sie arbeiten müssen“, erklärt er. „Das ist wirklich hinderlich.“ Ansonsten versuche er, wie seine Kollegen, das Beste aus der Situation zu machen. „Jammern hilft ja auch nichts“, meint er. „Die Situation ist, wie sie ist.“

Von Linda Polenz