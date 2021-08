Leipzig

Psychisch Kranke werden von Mitarbeitern der Psychiatrischen Institutsambulanz am Universitätsklinikum Leipzig auch zu Hause betreut. Dieses sogenannte „Hometreatment“ als niederschwelliges Angebot soll Patienten zur Nutzung ambulanter Klinik-Angebote motivieren, teilte das Universitätsklinikum am Donnerstag in Leipzig mit. Ziel sei es, Patienten und Patientinnen nach der Entlassung von der stationären Behandlung nicht zu „verlieren“.

In der Corona-Zeit sei aufgefallen, dass viele Patienten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in die Klinik kamen, erklärte Oberärztin Christine Rummel-Kluge als Leiterin des „Hometreatment“-Teams. Zwar seien Hausbesuche schon länger möglich. Neu sei jetzt, dass die Teammitglieder extra dafür freigestellt werden und die häuslichen Behandlungen somit nicht „nebenbei“ machen müssten. Ein Hausbesuch dauere schon einmal zwei Stunden oder mehr. Auf diese Weise könne auch auf kurzfristige Bedürfnisse von Seiten der Patienten eingegangen werden.

Lesen Sie auch: Mediziner erklärt Risiken und Nutzen von Trampolinen

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teammitglieder werden für Hausbesuche freigestellt

Das Team von Rummel-Kluge besteht den Angaben zufolge aus pflegenden, ärztlichen und psychologischen Mitarbeitern. Bei Bedarf könnten Mitarbeiter weiterer Berufsgruppen hinzugezogen werden. Ihr Wunsch sei es, auch einen Sozialarbeiter fest ins Team aufzunehmen, so Rummel-Kluge.

Von RND/epd