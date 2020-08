Horroreinbruch, Geiselnahme, Carjacking:  Leipziger muss in Drogenentzug

Leipzig

Eine arglose Frau kocht in ihrer hell erleuchteten Küche. Wie aus dem Nichts taucht draußen, an der Terrassentür ihrer Parterrewohnung, plötzlich ein fremder Mann auf. Mit einer Holzlatte schlägt er die Scheibe ein, verfolgt die flüchtende Frau. Als die Lehrerin in Todesangst bei einer Nachbarin unterkommt, will er auch diese Tür aufbrechen.

Es waren Szenen wie aus einem Horrorfilm, die sich an jenem 29. November 2019 in Leipzig-Schleußig abspielten. Doch sie waren nur der Auftakt einer beängstigenden Serie von Straftaten innerhalb weniger Stunden im Stadtgebiet. Und alles nur, weil ein drogensüchtiger Mann eine Wahnvorstellung hatte. Am Freitag verurteilte ihn das Landgericht zu mehreren Jahren Haft.

Kokain und Stimmen

Eine erhebliche Menge Kokain hatte Marcel B. (34) intus, als er in einem Park eine Stimme hörte, die sagte: „Ich habe den gesuchten Verdächtigen aus dem Raubüberfall.’“ Fortan war er irrigen Annahme, er sei ein von der Polizei gesuchter Bankräuber. Daher wollte er sofort raus aus Leipzig und brauchte ein Fluchtauto. „Er hat seine Taten aus Verzweiflung und Angst vor einer Verhaftung begangen“, sagte sein Verteidiger Stefan Wirth.

Unheimliche Angst durchlitten auch seine Opfer. Noch heute klagt die überfallene Mieterin (61) aus Schleußig über Schlaflosigkeit und eine massive Beeinträchtigung ihres Sicherheitsgefühls. Ein Kind, das durch den Angeklagten in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war, hatte eine Woche lang Albträume. Und es gab noch mehr Opfer, denn Marcel B. brachte binnen weniger Stunden gleich mehrere Fahrzeuge in seine Gewalt und ging dabei überaus rabiat vor.

Unfall und Autoraub

Den Anklagevorwürfen zufolge, die auch der Verteidiger am letzten Prozesstag als bestätigt ansah, bedrohte der Angeklagte einen Autofahrer mit einem Messer, um mit dessen VW abhauen zu können. Kurz darauf kam es in der Zschocherschen Straße zur Kollision mit einem Chevrolet. An Jahnallee und Marschnerstraße sorgte Marcel B. dann für einen regelrechten Ausnahmezustand. Weil der VW nicht mehr weiterfuhr, wollte er sich laut Staatsanwaltschaft ein anderes Auto besorgen. Er versuchte, mehrere Autotüren aufzureißen, zerrte auch einen Fahrer aus dessen Pkw, kam jedoch nicht weg. Schließlich brachte er einen Transporter-Fahrer dazu, ihn in Richtung Brühl zu bringen. Doch an einer roten Ampel konnte der Fahrer mit Schlüssel flüchten.

In einem Hotel am Leipziger Innenstadtring nahm Marcel B. nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden eine Angestellte als Geisel, hielt ihr ein Messer an den Hals und verlangte einen Autoschlüssel. Zeugen alarmierten die Polizei, Beamte postierten sich mit gezogenen Waffen vor ihm. Doch erst als die Frau sagte, sie sei eine alleinerziehende Mutter, ließ er von ihr ab. Er kam zunächst in Untersuchungshaft, später dann in die geschlossene Psychiatrie.

Eingeschränkte Schuldfähigkeit

Ein Gutachter bescheinigte ihm eine drogeninduzierte Psychose, wodurch seine Schuldfähigkeit eingeschränkt sei. Daher forderte die Staatsanwaltschaft neben einer Haftstrafe von sechs Jahren auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Dem schloss sich Anwältin Ina Alexandra Tust an, welche die Schleußiger Mieterin im Prozess vertrat. Und obwohl Marcel B. ein Geständnis abgelegt und sich bei seinen Opfern entschuldigt hatte, bescheinigte sie ihm: „Er hat noch nicht begriffen, welches Leid er an dem Tag verursacht hat.“ Verteidiger Wirth plädierte für eine deutlich geringere Strafe, damit die Therapie möglichst bald beginnen kann.

Am Ende entschied die 6. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Jens Kaden auf fünfeinhalb Jahre Haft, unter anderem wegen Wohnungseinbruchs, Körperverletzung, versuchter Nötigung, räuberischer Erpressung, Unfallflucht, räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer und erpresserischen Menschenraubs. Bevor der vielfach vorbestrafte Mann seine Therapie beginnen kann, muss er neun Monate im Knast absitzen.

Von Frank Döring