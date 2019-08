Leipzig

Nach einer Ortsbesichtigung am Dienstag kann am Hotel Astoria wieder gebaut werden. Das hat die Stadt Leipzig am Mittwoch Vormittag mitgeteilt. Der Bauherr habe die vom Amt für Bauordnung und Denkmalpflege geforderte Sicherheitskonzeption vorgelegt und umgesetzt. Es könne nun von einem sicheren Betrieb ausgegangen werden.

Anlass des vom Amt angeordneten Baustopps war ein Antrag des Nachbarn „Hotel zum Löwen“. Dessen Eilantrag bei Gericht wurde inzwischen zurückgezogen.

Zur Galerie Teppichböden und wenig Schnick-Schnack: Die Einrichtung des Hotels Astoria waren zu DDR-Zeiten weniger pompös als viele dachten. Dafür unterschied sich fast jedes Zimmer vom anderen.

Der Bauantrag zum „Umbau und Sanierung Astoria“ wurde im Juli 2018 genehmigt und sieht die Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Grandhotels vor. Der Eigentümer des „Hotel zum Löwen“ hatte Widerspruch gegen die Baugenehmigung eingelegt und einen Eilantrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dieses Widerspruchs eingereicht. Eine Gerichtsentscheidung hierüber steht noch aus.

Von lvz