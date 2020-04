Hotel-Legende Astoria: Baustopp kann noch Monate dauern

Leipzig

Am 14. Februar 2020 – es war der Valentinstag – hatte das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) für einen Paukenschlag gesorgt. Die Richter in Bautzen setzten damals die Baugenehmigung für das Leipziger Hotel Astoria außer Vollzug (die LVZ berichtete exklusiv), was einem sofortigen Baustopp entsprach. Nun ist Ostern und die Arbeiten vor Ort ruhen noch immer. Wir sprachen darüber mit dem renommierten Leipziger Verwaltungsrechtler und Anwalt Klaus Füßer. Er vertritt die Eigentümer der benachbarten „Hotel zum Löwen“ GmbH.

Änderungsantrag liegt schon ein Jahr vor

Frage: Nach der OVG-Entscheidung hatte die Stadt Leipzig mitgeteilt, ihr liege ein Änderungsbauantrag vor, der sich mit den gerügten Themen – wie Lärmimmissionen, Gästeanzahl und Lieferverkehr – beschäftigt. Wissen Sie, ob die Stadt die Prüfung des Antrags inzwischen abgeschlossen hat?

Anzeige

Klaus Füßer: Das ist mir nicht bekannt. Ich fand den Hinweis auf den Änderungsbauantrag jedoch etwas drollig, weil genau ein solcher Antrag schon im Frühling 2019 im Rathaus eingereicht worden war. Dort gibt es ihn also mittlerweile rund ein Jahr. Üblich ist eine Prüffrist von drei Monaten. Sogar die Richter des OVG erkundigten sich vor ihrer Entscheidung bei der Stadt nach dem Stand zu dem Änderungsantrag. Auch das hat die Sache nicht beschleunigt.

Ließe sich der Baustopp für das Astoria denn durch eine Nachtragsbaugenehmigung wieder aufheben?

Nur wenn das zuständige Gericht der Hauptsache, also derzeit wohl das Verwaltungsgericht unter Beachtung der Auffassung des OVG, zu der Einschätzung gelangte, dass damit wirklich alle gerügten Punkte aus der Welt geschafft sind. Andernfalls müssten wir auf das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens warten, was mehrere Jahre dauern kann: Immerhin hängt dieses Verfahren noch im Widerspruchsverfahren bei der Landesdirektion. Der Schlüssel liegt meines Erachtens an anderer Stelle. Die Stadt sollte den Astoria-Investor zum Bauen ermuntern.

Zwangsmittel wie beim Burgplatzloch

Wie meinen Sie das?

Bei dem unrühmlich berühmten Burgplatzloch hatte sich gezeigt, dass eine Androhung von städtebaulichen Zwangsmitteln durchaus zur Lösung von städtebaulichen Missständen beitragen kann. Nichts anderes ist die jetzt ruhende Astoria-Baustelle. Sie ist ein Schandfleck mitten in der Stadt und liegt direkt neben dem Hauptbahnhof, einem Wahrzeichen für Leipzig wie in Köln der Dom.

Das sagen der Astoria-Investor und die Stadt „Sobald die Stadt Leipzig über den geänderten Bauantrag entscheidet, steht einer Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Hotel Astoria nichts mehr im Weg“, erklärte Robert Döring, Sprecher vom Berliner Investor Vivion, auf LVZ-Anfrage. „Wann dies der Fall sein wird, können wir Ihnen nicht beantworten, da die Stadt Leipzig als genehmigende Behörde hierüber entscheidet.“ Der künftige Betreiber des Hotels Astoria stehe noch nicht fest, so Döring weiter. „Wir stehen mit mehreren interessierten Parteien in intensivem Kontakt.“ Den Eröffnungstermin hatte Vivion nach dem Baustopp von diesem Jahr auf 2021 verschoben. Im Leipziger Rathaus versicherte das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, derzeit würden „alle Beteiligten intensiv an der Änderung zur Baugenehmigung arbeiten, um die Arbeiten zeitnah wieder aufnehmen zu können. In diesem Zusammenhang finden regelmäßige Gespräche zwischen den Beteiligten und der Bauherrschaft statt. Dies betrifft derzeit insbesondere die Ausformulierung der immissionsschutzrechtlichen Themen.“

Aber der Investor Vivion hatte dort doch fleißig gebaut – bis am 14. Februar die Gerichtsentscheidung kam?

Aus der Akteneinsicht wissen wir, dass viele der Punkte, die auch vom OVG gerügt wurden, schon lange in der Diskussion mit dem Investor waren. Zum Beispiel ging es dabei um eine Änderung der Tiefgaragenzufahrt, die komplette Einhausung der Glascontainer, Elektroantriebe und geräuschfreie Reifen für die Fahrzeuge im Hofbereich. Aber soweit uns bekannt ist, hat dies der Bauherr – jedenfalls bis Februar 2020 – nicht nachträglich beantragt. Vielleicht kommt ihm die aktuelle Baupause nicht ganz ungelegen. Möglicherweise – so wurde es mir aus der Leipziger Baubranche zugetragen – konnte er ja noch keinen Betreiber für das Astoria vertraglich binden.

Warten auf versprochenes Treffen

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte nach dem Baustopp versichert: „Unser Bauamt ist bereit, den Prozess zwischen Best Western und Astoria zu moderieren. Ich setze mich dafür ein, dass von Seiten der Stadt alles getan wird, um eine Klärung herbeizuführen, damit die Arbeiten an diesem für Leipzig wichtigen Projekt planmäßig weitergehen können“. Wie lief denn das erste, von der Stadt moderierte Treffen ab?

Mit ist von einem solchen Treffen nichts bekannt. Und ich müsste es eigentlich wissen. Wir haben dazu bisher keine Einladung erhalten.

Zur Galerie Teppichböden und wenig Schnick-Schnack: Die Einrichtung des Hotels Astoria waren zu DDR-Zeiten weniger pompös als viele dachten. Dafür unterschied sich fast jedes Zimmer vom anderen.

Das Baudezernat versicherte nach dem Stopp aus Bautzen mehrfach, es habe sich keinerlei Versäumnisse bei der Baugenehmigung vom 20. Juli 2018 vorzuwerfen. Ist das richtig?

Es mag sein, dass die Stadt das so sieht, aber das OVG hat ihr etwas anderes ins Stammbuch geschrieben. Demnach ist es auch Aufgabe der Stadt, die Plausibilität der vorgelegten Betriebsbeschreibung für ein Hotel zu prüfen. Das Gericht hat erkannt, dass ein Hotel mit 500 Betten und großem Kongresszentrum nicht mit so wenig An- und Abfahrten funktioniert, insbesondere bei der Zulieferung. Wieso ist das den Fachleuten im Leipziger Bauamt, die schon viele Hotel-Projekte auf dem Tisch hatten, nicht aufgefallen?

Zufahrt soll auch für „Astoria Living“ dienen

Wie könnte die Kuh denn nun am schnellsten wieder vom Eis kommen?

Unsere Mandantschaft hat natürlich kein Interesse daran, dass nebenan eine Dauerbaustelle wie das Burgplatzloch entsteht. Sie wünscht sich schnelle Lösungen, die aber auf ihre berechtigten Interessen wie den gesetzlich vorgeschriebenen Lärmschutz Rücksicht nehmen. Dies wird wohl insbesondere nicht ohne eine Änderung des vom Astoria-Bauherren vorgesehenen An- und Abfahrtkonzeptes gehen, welches schließlich auch die Versorgung des benachbarten und von den gleichen Investoren geplante „Astoria Living“ entlang der Gerberstraße umfasst. Die Stadt sollte schleunigst ein ernstes Gespräch unter Beteiligung aller Seiten einleiten und dem Astoria-Bauherren verdeutlichen, dass er das Vorhaben in angemessener Frist abzuschließen und dabei Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen hat. Andernfalls würde ich erwarten, dass meine Mandantschaft ihre rechtlichen Mittel maximal nutzt.

Lesen Sie dazu auch aus unserem Archiv:

Leipziger Hotel-Legende Astoria: Gericht verbietet Bauarbeiten (18.2.2020)

Leipzigs OBM: Wir tun alles, damit es am Hotel Astoria weitergeht (19.2.2020)

Geschafft: Hotel Astoria ist entkernt (19.5.2019)

Früheres Grandhotel Astoria – ab Sommer wird umgebaut (22.12.2017)

Von Jens Rometsch