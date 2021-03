Leipzig

Selbstredend dröhnt der „Rauch-Haus-Song“ am Connewitzer Kreuz aus den Lautsprechern, ein Lied der Band „Ton Steine Scherben“ von 1972. „Sag mir eins“, singt der legendäre Rio Reiser, „haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unsereins im letzten Loch.“ Weil der eisige Wind heftig bläst, kann die Initiative „Vernetzung Süd“ ihr riesiges Stoffplakat zwar nicht aufhängen, doch als einige Mitglieder es wenigstens fürs Foto kurz entrollen, offenbart sich eine ähnlich deftige Sprache: „Keine Scheiße bauen!“, ist zu lesen. „Wohnraum für alle!“

In mehr als 70 Städten Europas, 25 davon in Deutschland, hatten Mietergruppen am Samstag zum „Housing Action Day“ aufgerufen. In der Corona-Pandemie sind große Versammlungen keine gute Idee, also verteilten sich die Demonstranten allein in Leipzig auf vier Areale: Während im Süden die Frage kursierte, ob es für Connewitz nicht schon zu spät sei, um die Gentrifizierung zu stoppen, widmete sich am Neustädter Markt das Bündnis „Leipzig für Alle“ den steigenden Mieten im Osten der Stadt. Im West-Viertel Plagwitz suchte das „Solidaritätsnetzwerk Leipzig“ das Gespräch mit den Passanten, und im zentrumsnahen Musikviertel ging eine neugegründete Nachbarschaftsinitiative auf die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu.

Alle zwei Jahre 15 Prozent mehr Miete

Karin Sambarth zum Beispiel lebt schon seit mehr als vier Jahrzehnten dort. Sie war 28, als sie in einen der Plattenbauten in der Karl-Tauchnitz-Straße zog. Jetzt ist sie 70. „Ich kann meine Miete noch bezahlen“, sagt die Rentnerin. „Aber wenn es mit den Erhöhungen so weitergeht? Davor habe ich Angst.“ Alle zwei Jahre nutzt ihre Vermieterin die rechtliche Möglichkeit, die Kaltmiete um 15 Prozent anzuheben. „Aber alles, was verschleißt oder kaputt geht, richte ich selbst.“ In all den Jahren habe die Eigentümerin lediglich die Rohre und die Fenster erneuert. Die Wände sind dünn, das Haus ist hellhörig – DDR-Platte. Verkehrslärm dringt in die Wohnung, auch nachts. Es gebe nur einen Grund für die regelmäßige Steigerung, sagt Carsten Möller von der Nachbarschaftsinitiative: „Der Mietpreisspiegel gibt es her – wegen der zentralen Lage.“

Das Delikate an der offenbar kaltherzigen Vermieterin ist: Es handelt sich um ein städtisches Unternehmen. Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat sogar den Auftrag, die einzelnen Stadtviertel sozial durchlässig zu halten – eigentlich. „Die LWB könnte Einfluss nehmen, dass die Mieten hier nicht durch die Decke gehen“, sagt Möller. „Stattdessen macht sie mit.“ Mit Folgen: „Wir haben kaum noch Familien hier.“

Mieterhöhung auch im Corona-Lockdown

Wie am Connewitzer Kreuz weht der Wind im Musikviertel ebenfalls zu heftig für die Botschaft der Nachbarschaftsinitiative, die für den vielbefahrenen Kreisverkehr zwischen Clara-Zetkin-Park und Beethovenstraße gedacht ist: „Mieten stoppen, Vielfalt erhalten, Musikviertel gemeinsam gestalten“. Die Mitglieder knoten das Plakat lieber wieder ab. Wind machen – das ist auch das Ziel eines offenen Briefs an die LWB mit der Frage, warum sogar mitten im Lockdown eine Mieterhöhung sein musste. Bisher verharre die Wohnungsgesellschaft jedoch im Windschatten, beklagt Möller. Sie duckt sich weg. „Ich finde es trotzdem gut, dass es die LWB gibt“, fügt er schnell an. „Mit einer konstruktiven Zusammenarbeit könnten wir für das Stadtviertel viel erreichen.“

Ein paar Kilometer weiter südlich spricht Ulrike Schult am Connewitzer Kreuz etwas ganz Ähnliches ins Mikrofon: „Ich wohne gern bei der LWB. Ich bin froh, dass wir sie haben.“ Jetzt kommt das Aber: „Ich wünsche mir eine transparente Kommunikation mit der städtischen Wohnungs- und Baugesellschaft“. Schult lebt in einem LWB-Komplex in der Kochstraße mit 30 Wohnungen, von denen jedoch 20 leer stehen. Nicht wegen mangelnder Nachfrage: Seit acht Jahren vermietet die LWB dort frei werdende Wohnungen nicht mehr. „Mein Mietvertrag war 2013 der letzte, der für das Haus geschlossen wurde“, erläutert Schult. Sie nennt das „stille Entmietung“. Wenn der Wind draußen kalt weht, müssen die verbliebenen Mietparteien kräftig heizen.

Wenn Wohnungen leer stehen, mangelt es nicht immer an der Nachfrage: Plakat beim „Housing Action Day“ am Connewitzer Kreuz. Quelle: Christian Modla

Wer nach Gründen für den gewollten Leerstand frage, müsse hartnäckig sein, berichtet sie. Erst seit sich eine Stadträtin einsetze, wisse man immerhin, dass bis 2025 Modernisierungen geplant und vielleicht eine Grundriss-Änderung angedacht sei. Was das für die Mieterinnen und Mieter bedeutet? Keine Auskunft. „Die Unsicherheit ist belastend“, sagt Schult.

Wut und Verzweiflung

Am Neustädter Markt fordert Maria Kantak vom Aktionsbündnis „Leipzig für Alle“, dass die Stadt die vorhandenen politischen Instrumente stärker nutzt. „Milieuschutz, gemeinnütziger Wohnungsbau und Mietpreisbremse werden immer noch zu zaghaft umgesetzt“, kritisiert sie. Die Mietpreisbremse – von der sächsischen Staatsregierung eigentlich im Koalitionsvertrag verabredet – hängt aktuell im CDU-geführten Regionalministerium fest. Doch warum muss eine kommunale Eigentümerin überhaupt erst gesetzlich dazu gezwungen werden, dass sie es mit den Mieten nicht übertreibt?

„Wir erleben, dass das Thema bei vielen Menschen Wut und Verzweiflung auslöst“, sagt Robin Wiesner von der „Vernetzung Süd“. Auch der Ton werde da schnell rau, „fast immer fallen Schimpfwörter“. Klar, einigen in der Initiative sei der Spruch auf dem Plakat trotzdem zu krass. „Keine Scheiße bauen!“ Aber genau darum gehe es doch, findet er: dass man es nicht weiter völlig falsch macht. „Eine Wohnung ist nicht für Spekulationen gedacht, sondern damit Menschen darin leben.“

