Hub für Militärhubschrauber am Airport Leipzig-Halle ist vom Tisch

Die Pläne für eine Militärhubschrauber-Basis am Flughafen Leipzig-Halle sind vom Tisch. „Die Bundeswehr hat ihre Ausschreibung Ende September zurückgezogen“, sagte Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU) am Mittwoch im Stadtrat auf eine Anfrage der Linksfraktion. Diese wollte wissen, wie sich die Stadt zur Ansiedlung einer „Flottenmanagementbasis für Militärgroßhubschrauber der Bundeswehr“ positioniert.

Die Stadt sei in die Pläne für den Hubschrauber-Hub nicht involviert gewesen, erklärte Bonew. Grundsätzlich habe sie allerdings nichts gegen militärische Ansiedlungen, „die dem Flughafen und der Stadt Leipzig nützen“. Leipzig hält 2,1 Prozent der Aktien an der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Gegen die militärische Nutzung des Flughafens gab es in der Vergangenheit immer wieder Proteste. Erst im September gründete sich die Initiative „ Leipzig bleibt friedlich!“, die auch von bekannten deutschen Künstlern unterstützt wird.

Wir berichtet, hatte sich das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall mit dem US-Unternehmen Sikorsky um den Zuschlag für einen neuen Transporthubschrauber beworben, der ab 2024 schwere Lasten für die Luftwaffe transportieren soll. Im Fall eines Zuschlags wollten die Bieter am Flughafen in Schkeuditz ein Zentrum für Logistik, Wartung und Flottenmanagement des Helikopters aufbauen.

Luftwaffe plant Beschaffung von bis zu 60 neuen Hubschraubern

Ursprünglich wollte die Bundeswehr Anfang 2021 über die Vergabe des neuen Transporthubschraubers entscheiden. Die Luftwaffe beabsichtigt, 45 bis 60 neue Helikopter zu beschaffen. Die ersten Maschinen sollten 2023 eintreffen. Im Bundeshaushalt waren dafür 5,6 Milliarden Euro eingestellt. In Deutschland könnten bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen, 150 davon am Airport in Schkeuditz.

Zum Abbruch des Vergabeverfahrens zum Projekt „Schwerer Transporthubschrauber (STH)“ hieß es aus dem Bundesverteidigungsministerium: „Im Rahmen der laufenden Vergabe wurde erkannt, dass eine Realisierung des Projektes im geplanten Finanzrahmen bei gleichzeitiger Erfüllung aller Forderungen unwahrscheinlich ist. Die Vergabestelle des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr hat die vorliegenden Angebote als unwirtschaftlich bewertet und aus diesem Grund das Vergabeverfahren aufgehoben.“

Auch Boeing mit seiner CH-47 Chinook war im Rennen

Dennoch gehe das Ministerium davon aus, den bisherigen Helikopter CH-53G „zeitgerecht zu ersetzen“. Das System erreiche 2030 des Ende seiner Nutzungsdauer. Das Projekt werde mit veränderten Vorgaben fortgesetzt. „Die Realisierung des Projekts STH hat für die Bundeswehr eine sehr hohe Priorität, da die Fähigkeit zum Lufttransport sowohl für die Mobilität und Reaktionsfähigkeit von Streitkräften wie auch für Hilfs- und Unterstützungsleistungen von herausragender Bedeutung sind“, so das Ministerium weiter.

Die jetzt abgebrochene Ausschreibung basiert auf einer Entscheidung aus dem Jahr 2017. Im Juni 2019 waren die Bieter schließlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert worden. Neben Rheinmetall/Sikorsky, die sich mit dem System CH-53K King Stallion bewarben, war auch Boeing mit seiner CH-47 Chinook im Rennen.

Von Klaus Staeubert