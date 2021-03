Taucha

Die schrecklichen Beißattacken von drei Herdenschutzhunden der Rasse Kangal am 7. März in Taucha-Dewitz erhitzen weiter die Gemüter. Auf den Schock und auf die Trauer um zwei verletzte Menschen, einen getöteten Welpen und zwei schwer verletzte weitere Hunde folgen nun Wut und Empörung über die Behörden. „Mit dem Hundehalter gab es schon öfter Probleme, die Kangals waren nicht zum ersten Mal draußen. Wie kann es sein, dass man in einem Rechtsstaat Angst haben muss, sich frei in der Natur zu bewegen?“, fragt sich Augenzeugin Kerstin Fritsche. Empörte Dewitzer zog es deshalb am Donnerstagabend zur Sitzung des Tauchaer Stadtrates.

Heiko und Jeannine Nowak waren mit ihren Kindern, dem Mischlingswelpen sowie mit einem Nachbarskind mit Hund auf dieser Wiese unterwegs, als die drei Kangals angriffen. Mit der Stange versuchte der Familienvater, die Hütehunde auf Distanz zu halten. Quelle: Olaf Barth

„Blutbad vor der eigenen Haustür“

Kerstin Fritsche wohnt direkt an der weitläufigen Wiese, auf der sich die dramatischen Szenen abspielten. „Das bekommt man nicht mehr aus dem Kopf, das war ein Massaker, ein Blutbad vor der eigenen Haustür. Wenn nicht so viele Nachbarn gekommen wären, wer weiß, was noch passiert wäre“, sagt die Hortleiterin. Sie hatte das von den Hunden gejagte und verletzte Nachbarskind samt des schwer verletzten Labradors ins Haus geholt. Auf dem weiten Weg von der Wiesenmitte bis zu den Gebäuden waren die 14-Jährige und ihr blutender Hund von Heiko Nowak verteidigt worden. Der 46-Jährige hatte eine Markierungsstange aus dem Boden gezogen, um damit die immer wieder angreifenden Kangals auf Distanz zu halten. „Sie haben nicht abgelassen, wollten Pepe den Rest geben.“ Pepe, der Labrador, lag verwundet in den Armen der 14-Jährigen. Das tapfere Mädchen kam mit schweren Bisswunden auf die Intensivstation. „Es geht ihr wieder besser, sie kann wohl diesen Freitag nach Hause“, teilte Vater Michael Schmidt (41) mit. Nach zwei Operationen war am Mittwoch bereits der Hund zu der Familie zurückgekehrt – „total verstört“, wie Schmidt sagt.

In der Tierklinik Panitzsch wurden die schwer verletzten Hunde operiert. Hier wurde auch der Mischlingswelpe eingeschläfert. Quelle: Olaf Barth

Welpe muss eingeschläfert werden

Nowak und seine Frau waren mit ihrem Mischlingswelpen Laika (15 Wochen alt), der 14-Jährigen und deren Hund gemeinsam spazieren, als die drei Kangals unbemerkt heranjagten und sich zunächst auf den Welpen stürzten. „Sie zerrten ihn, warfen ihn durch Luft und bissen immer wieder zu“, schildert Jeannine Nowak mit stockender Stimme. Mit dem Handy des Mädchens habe sie die Polizei verständigt.

„Ich hatte Todesangst, war wie versteinert, habe geschrien und geweint. Mein Mann hat sich schützend vor mich gestellt, mir dann Laika in den Arm gedrückt und mich schnell weggeschickt, als die Kangals sich auf Pepe stürzten“, erzählt die 41-Jährige. Anwohner David Lohr nahm sie auf, ehe sie dann von Nachbar Frank Apitz in die Tierklinik gefahren wurde. Ihr Mann verteidigte derweil weiter das Mädchen und deren Hund. Zum Glück seien bei diesen Szenen Sohn Hugo (12) und Tochter Jette (9), die sich den Hund so sehr gewünscht hatten, nicht mehr mit dabei gewesen. Fünf Minuten vorher seien sie wegen der Kälte nach Hause gegangen. Der Welpe musste noch am Sonntag in der Panitzscher Tierklinik aufgrund seiner zu schweren Wirbelsäulenverletzungen eingeschläfert werden.

Der Jagdhund von Andreas Theile kämpft nach vierstündiger Operation noch um sein Leben. Auch der 58-Jährige und sein siebenjähriger Weimaraner waren von den Kangals angegriffen worden. Der Rüde hatte keine Chance, zu entkommen. Theile blieb entgegen erster Berichte unverletzt. Die schnell eingetroffene Polizei hatte ihn in ihrem Bus in Sicherheit gebracht. „Ich liebe Taucha, aber man kann sich hier nicht mehr frei bewegen, das werde ich nicht hinnehmen“, sagt der Geschäftsführer eines Containerdienstes.

Geschädigte gehen gegen Kangal-Halter vor

Die Geschädigten gehen juristisch gegen die Halter der Kangals vor. Und sie erwarten Aufklärung von den Behörden, warum sie trotz mancher Vorfälle in der Vergangenheit nicht gegen die Haltung dieser Tiere eingeschritten sind. Was aus den drei jetzt im Tierheim Leipzig-Breitenfeld untergebrachten Hütehunde wird, will das Landratsamt nach einem Wesenstest Ende des Monats entscheiden. Ausgerissen waren die Kangals vom Hof des Landwirtes Holger Weichhan aus Neubauerndorf Ost. Wie dessen Lebensgefährtin berichtete, hatte die Kangal-Hündin vor gut einem Jahr einen Wurf mit zehn Welpen. Neun davon seien bereits an Interessenten vermittelt worden, der zehnte gehörte zu den drei Angreifern. Einer der neun Welpen, erzählen Nachbarn, soll jetzt bei einem Besitzer am anderen Ende jener Wiese leben, auf der sich das Drama abspielte und die so viel von Hundehaltern und Kindern genutzt wird. Mit einem weiteren Kangal in der Nachbarschaft fürchten die Anwohner in Dewitz nun, dass der Alptraum weitergeht.

In Hamburg und Hessen werden Kangals wegen hoher Angriffsbereitschaft und Aggressivität als potenziell gefährlich geführt und dürfen nur mit einem Sachkundenachweis und/oder nach einem Wesenstest gehalten werden. Normalerweise, so Hundekenner, sind diese Tiere bei artgerechter Haltung und Erziehung keine Angreifer. Sie verteidigen aber ihr Territorium, das so weit reicht, wie sie sehen können – unabhängig von Begrenzungen.

