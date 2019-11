Leipzig

Er ist der Hund aus den Sandmännchen und wird nun in eine illustre Runde aufgenommen: Hund Moppi wird in diesem Jahr die Kindertassen des Leipziger Weihnachtsmarktes zieren. Das teilte das Marktamt am Montag mit und wies darauf hin, dass der bekannte Vierbeiner „mit (eigens kreierter) Mütze“ auf den Tassen zu se

hen ist.

Moppi hat bereits bekannte Vorgänger: So lächelten den Kindern bereits Schnatterinchen, Pittiplatsch und das Sandmännchen entgegen. Die Tassen gelten bei vielen Leipziger inzwischen als Sammlerstücke und sind oft kurz nach Beginn des Marktes auf wundersame Weise vergriffen – trotz eines Becherpfandes von 2,50 Euro.

Leipziger Weihnachtsmarkt : 5000 Tasse mehr

Wegen der hohen Beliebtheit und Nachfrage erhöhte die Stadt nach eigenen Angaben die Auflage gegenüber dem Vorjahr auch noch einmal deutlich um 5000 Tassen. Insgesamt sind dieses Jahr 17.000 Stück im Umlauf, davon 14.000 mit Moppi als Motiv sowie 2000 mit Schnatterinchen und 1000 mit Pittiplatsch. Damit sei der Linzenzrahmen nahezu ausgeschöpft.

Daneben gibt es natürlich wieder die normale Glühweintasse, deren Motiv per Voting bereits zu Anfang des Jahres bestimmt wurde. Davon wurden insgesamt 65.000 Stück bestellt. Der durchschnittliche Preis für 0,2 Liter Glühwein werde auch in diesem Jahr bei 3,50 Euro liegen.

Übrigens äußerte sich die Stadt auch zu den Verkäufen von Weihnachtsmarkt-Kindertassen im Internet. Die hohen Preise dort sorgten wiederholt für Empörung. Das Marktamt schrieb dazu: „Auf die in diversen Online-Plattformen vereinzelt aufgerufenen Phantasiepreise für Leipziger Kindertassen hat das Marktamt leider keinen Einfluss. Es empfiehlt, diesen nicht nachzugeben.“

